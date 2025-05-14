Hande Erçel'in Romantik Tren Yolculuğu
Hande Erçel, Roma-Paris treninde verdiği pozları takipçilerinin beğenisine sundu.
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Uzun süredir iş insanı Hakan Sabancı ile aşk yaşayan ünlü oyuncu Hande Erçel hem yer aldığı yapımlarla hem de sosyal medya paylaşımlarıyla gündemden düşmüyor.
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Sevgilisiyle sık sık seyahate çıkan 31 yaşındaki oyuncu, geçtiğimiz hafta Roma'ya gitmişti.
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Erçel, Orient Express?in Roma-Paris seferinde verdiği pozlara yenilerini ekledi.
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Erçel'in paylaşımlarına binlerce beğeni ve yorum yağdı.
14 Mayıs 2025