Ay-Yıldızlı Kaftanı Gündem Oldu

"TÜRK BAYRAĞINI TAŞIMAK ÇOK ÖZELDİ" Açılış töreninden sonra açıklama yapan Bilgen; "Ve işte böylece, 72'nci Miss World bu geceki muhteşem açılış töreniyle resmen başladı! Ne unutulmaz bir etkinlikti... Dünyanın dört bir yanından gelen birbirinden başarılı ve nazik kadınlarla bir aradaydık, ortak bir amaç etrafında birleşerek bayraklarımızı gururla dalgalandırdık. Bu gece Türk bayrağını taşımak benim için çok özeldi. Bu anı kalbimde sonsuza dek saklayacağım! Dünyaya ve güzel ülkem Türkiye'ye sevgilerimi gönderiyorum! Hayallerin taçlandığı yer, Telangana." ifadelerini kullandı