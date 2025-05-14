Ay-Yıldızlı Kaftanı Gündem Oldu
İdil Bilgen, Miss World'de Türkiye'yi temsil etti!
-
Geçtiğimiz yıl düzenlenen Miss Turkey 2024'te birinci olan İdil Bilgen Miss World'de Türkiye'yi temsil etti. Bilgen'in ay-yıldızlı kaftanı geceye damga vurdu.
-
Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu Bilgen, adaylar arasından ilk 5'e girmiş ardından da Miss Turkey 2024'un birincisi seçilmişti.
-
TÜRKİYE'Yİ TEMSİL EDECEK Miss Turkey 2024 ünvanını alarak tacın sahibi olan Bilgen, 72. Miss World yarışmasında Türkiye'yi temsil etmek için Hindistan'a gitti.
-
Yarışmanın önceki akşam düzenlenen açılış töreninde, adaylar kendi ülkelerinin kültürlerini temsileden kıyafetlerle sahneye çıktı.
-
KAFTANIYLA GECEYE DAMGA VURDU İdil Bilgen, açılış törenindeki kaftanı ve dansı ile birçok kişinin beğenisini kazandı.
-
Bilgen'in, üzerinde Türkiye'nin bağımsızlığını simgeleyen ay-yıldız ve Türk kültüründe önemli bir yere sahip olan, aynı zamanda Osmanlı Hanedanı'nın simgesi olan lale motifleri bulunan kaftanı geceye damgasını vurdu.
-
"TÜRK BAYRAĞINI TAŞIMAK ÇOK ÖZELDİ" Açılış töreninden sonra açıklama yapan Bilgen; "Ve işte böylece, 72'nci Miss World bu geceki muhteşem açılış töreniyle resmen başladı! Ne unutulmaz bir etkinlikti... Dünyanın dört bir yanından gelen birbirinden başarılı ve nazik kadınlarla bir aradaydık, ortak bir amaç etrafında birleşerek bayraklarımızı gururla dalgalandırdık. Bu gece Türk bayrağını taşımak benim için çok özeldi. Bu anı kalbimde sonsuza dek saklayacağım! Dünyaya ve güzel ülkem Türkiye'ye sevgilerimi gönderiyorum! Hayallerin taçlandığı yer, Telangana." ifadelerini kullandı