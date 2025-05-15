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Sessizce Vücuda Zarar Veriyor

Geceleri yapılan 4 yaygın hata:

  1. Gününüzü nasıl sonlandırıyorsunuz? Gece geç saatlerde bir şeyler atıştırarak, telefonunuzda gezinerek veya en sevdiğiniz diziyi arka arkaya izleyerek mi? Bu rutinler zararsız görünse de, sessizce sağlığınıza zarar veriyor olabilir. Harvard ve Stanford'da eğitim almış bir gastroenterolog olan Dr. Saurabh Sethi, geceleri kaçındığı dört şeyi paylaştı.

    Gününüzü nasıl sonlandırıyorsunuz? Gece geç saatlerde bir şeyler atıştırarak, telefonunuzda gezinerek veya en sevdiğiniz diziyi arka arkaya izleyerek mi? Bu rutinler zararsız görünse de, sessizce sağlığınıza zarar veriyor olabilir. Harvard ve Stanford'da eğitim almış bir gastroenterolog olan Dr. Saurabh Sethi, geceleri kaçındığı dört şeyi paylaştı.

  2. GECELERİ AĞIR YEMEKTEN KAÇININ Dr. Sethi, yatmadan hemen önce ağır yemek yemekten kaçındığını söyledi. Uyumadan önce büyük veya zengin öğünler tüketmek bağırsaklarınız için pek iyi değil. Doktor, "Sindirimi bozuyor, insülini yükseltiyor ve uyku kalitenizi bozuyor. Akşam yemeğini uyumadan en az iki ila üç saat önce bitirmeye çalışıyorum" dedi. Birkaç çalışma ayrıca gece geç saatlerde yemek yemenin asit reflü ve metabolik sorunlara katkıda bulunabileceğini öne sürüyor.

    GECELERİ AĞIR YEMEKTEN KAÇININ Dr. Sethi, yatmadan hemen önce ağır yemek yemekten kaçındığını söyledi. Uyumadan önce büyük veya zengin öğünler tüketmek bağırsaklarınız için pek iyi değil. Doktor, "Sindirimi bozuyor, insülini yükseltiyor ve uyku kalitenizi bozuyor. Akşam yemeğini uyumadan en az iki ila üç saat önce bitirmeye çalışıyorum" dedi. Birkaç çalışma ayrıca gece geç saatlerde yemek yemenin asit reflü ve metabolik sorunlara katkıda bulunabileceğini öne sürüyor.

  3. SINIRLI KAFEİN TÜKETİMİ Üçüncüsü, gastroenterolog günün geç saatlerinde kafeinden kaçınıyor. Bunun nedeni, kafeinin sisteminizde yaklaşık beş ila altı saat kalması ve uykuyu bozmasıdır. "Kafeinin yarı ömrü yaklaşık 5-6 saattir. Bu nedenle uyku bozulmasını önlemek için yatmadan en az altı saat önce çay veya kahveden uzak duruyorum," dedi. Çalışmalar, yatmadan altı saat önce tüketilen kafeinin bile uyku süresini ve kalitesini azaltabileceğini ve ayrıca ertesi gün enerjiyi ve odaklanmayı etkileyebileceğini doğruluyor.

    SINIRLI KAFEİN TÜKETİMİ Üçüncüsü, gastroenterolog günün geç saatlerinde kafeinden kaçınıyor. Bunun nedeni, kafeinin sisteminizde yaklaşık beş ila altı saat kalması ve uykuyu bozmasıdır. "Kafeinin yarı ömrü yaklaşık 5-6 saattir. Bu nedenle uyku bozulmasını önlemek için yatmadan en az altı saat önce çay veya kahveden uzak duruyorum," dedi. Çalışmalar, yatmadan altı saat önce tüketilen kafeinin bile uyku süresini ve kalitesini azaltabileceğini ve ayrıca ertesi gün enerjiyi ve odaklanmayı etkileyebileceğini doğruluyor.

  4. TELEFON KULLANIMINA DİKKAT Bağırsak doktorunun kara listesindeki bir sonraki şey kötümserlik. Dr. Sethi, yatmadan önce bitmek bilmeyen telefon kaydırmaktan uzak duruyor. Ekranların yaydığı mavi ışık, uyku düzenlemesi için kritik bir hormon olan melatonin üretimini baskılıyor. Uyumayı zorlaştırıyor. Doktor, "Yatmadan bir saat önce telefonumu kaldırmaya özen gösteriyorum," dedi.

    TELEFON KULLANIMINA DİKKAT Bağırsak doktorunun kara listesindeki bir sonraki şey kötümserlik. Dr. Sethi, yatmadan önce bitmek bilmeyen telefon kaydırmaktan uzak duruyor. Ekranların yaydığı mavi ışık, uyku düzenlemesi için kritik bir hormon olan melatonin üretimini baskılıyor. Uyumayı zorlaştırıyor. Doktor, "Yatmadan bir saat önce telefonumu kaldırmaya özen gösteriyorum," dedi.

  5. STRESLE BAŞA ÇIKIN Sethi, yatmadan önce stres yönetimine öncelik veriyor. Ona göre, zihinsel stres, zayıf bağırsak sağlığı anlamına geliyor. Bağırsak-beyin bağlantısını vurguluyor. Rahatlamak için derin nefes alma ve sinir sistemini sakinleştiren rehberli bir meditasyon tekniği olan yoga nidra uygular. Kronik stres sindirim bozuklukları ve uyku bozukluklarıyla bağlantılıdır.

    STRESLE BAŞA ÇIKIN Sethi, yatmadan önce stres yönetimine öncelik veriyor. Ona göre, zihinsel stres, zayıf bağırsak sağlığı anlamına geliyor. Bağırsak-beyin bağlantısını vurguluyor. Rahatlamak için derin nefes alma ve sinir sistemini sakinleştiren rehberli bir meditasyon tekniği olan yoga nidra uygular. Kronik stres sindirim bozuklukları ve uyku bozukluklarıyla bağlantılıdır.

15 Mayıs 2025