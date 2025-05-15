Sessizce Vücuda Zarar Veriyor

SINIRLI KAFEİN TÜKETİMİ Üçüncüsü, gastroenterolog günün geç saatlerinde kafeinden kaçınıyor. Bunun nedeni, kafeinin sisteminizde yaklaşık beş ila altı saat kalması ve uykuyu bozmasıdır. "Kafeinin yarı ömrü yaklaşık 5-6 saattir. Bu nedenle uyku bozulmasını önlemek için yatmadan en az altı saat önce çay veya kahveden uzak duruyorum," dedi. Çalışmalar, yatmadan altı saat önce tüketilen kafeinin bile uyku süresini ve kalitesini azaltabileceğini ve ayrıca ertesi gün enerjiyi ve odaklanmayı etkileyebileceğini doğruluyor.