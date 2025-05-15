Barış Arduç'ın Kiracısıyla Başı Dertte
Ünlü oyuncu Barış Arduç, kiracısının 3 ay boyunca eksik ödeme yapması nedeniyle icraya başvurdu.
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Son olarak Rüzgara Bırak adlı yapımla adından söz ettiren oyuncu Barış Arduç, kiracısıyla mahkemelik oldu.
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Sabah'ın haberine göre, Arduç'un Beşiktaş'taki evinde yaşayan kiracısı 3 ay boyunca kirayı eksik yatırdı. 50 bin lira zarara uğradığını belirten oyuncu icraya başvurdu.
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İcraya itiraz eden kiracısının talebe karşılık vermemesi üzerine Arduç, mahkemeye başvurdu. Dilekçede dava açmak zorunda kaldığını belirten oyuncu, uğradığı zararın giderilmesini talep etti. Dava, önümüzdeki günlerde mahkemede görülecek.
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YENİ RPOJESİ Hande Erçel ve Barış Arduç?u buluşturan Aşkı Hatırla dizisi için geri sayım başladı. Romantik komedi türündeki film dijital platformda yayınlanacak. İstanbul ve Kapadokya?da çekimleri gerçekleşen romantik komedi türündeki 8 bölümlük dizinin oyuncu kadrosunda Hande Erçel ve Barış Arduç?a Feyyaz Şerifoğlu, Başak Gümülcinelioğlu, Alper Saldıran, Naz Göktan, Begüm Akkaya, Melis Minkari ve Sezin Akbaşoğulları ve Fatih Al gibi genç ve usta isimler eşlik ediyor.
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DİZİNİN KONUSU Evlilik yolundayken ayrılık yaşayan güvenilir, ünlü mimar Deniz (Barış Arduç) ve fenomen bir editör olan Güneş (Hande Erçel), tesadüfen karşılaştıkları günün akşamında telefonlarına düşen bir mesajla hayatlarını değiştirecek bir yolculuğun içinde kendilerini bulurlar. Bu yeni macera onlara ilişkilerindeki eksik parçaların izini sürdürecek ve aşkı yeniden hatırlatacaktır