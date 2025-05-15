Dünyanın En Uzun Yaşayan Ailesinin Sırrı Belli Oldu!
Tek bir yemekle uzun yaşama kavuştular
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2012 yılında toplam yaşları 818 ile Guinness Dünya Rekoru'na 'dünyanın en yaşlı ailesi' unvanıyla giren Melis ailesinin yaşam sırrı ortaya çıktı. Ailenin hayatının ele alındığı belgeselde beslenme düzeninin önemine vurgu yapıldı. Bakın, Melis ailesinin tükettiği ve ömrünü uzatan o besin neymiş...
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2012 yılında Guinness Rekorlar Kitabına giren Melis ailesi, 'dünyanın en yaşlı ailesi' unvanıyla tüm dünyada ilgi odağı haline geldi. Toplam yaşları 818'e ulaşan Melis ailesinin uzun yaşam sırrını merak ediyorsanız yanıt bir yemekte gizli!
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Dokuz kardeş olarak yaşayan ailenin hayatı 2023 yılında Netflix tarafından yayınlanan 'Live to 100: Secrets of the Blue Zones' isimli belgesele konu oldu.
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Belgeselde ailenin yaşadığı Sardinya adası ve özellikle 'mavi bölge' olarak bilinen yer detaylıca gözler önüne serildi.
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Ailenin uzun yaşam sırrında beslenmenin önemine vurgu yapan yazar Dan Buettner, Melis ailesinin bitki bazı ve vitamin açısından son derece zengin bir besin tüketimini tercih ettiğini dile getirdi.
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Ailenin her öğle yemeğinde aynı yemeği yediğini söyleyen Buettner, "Hayatlarının tamamında her gün aynı yemekleri yiyorlardı. Ekşi mayalı ekmek ve üç fasulyeli sebzeli yiyecekler" değerlendirmesinde bulundu.
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Her gün tüketilen üç fasulye türü de bu noktada merak konusu haline geldi.
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UZUN VE SAĞLIKLI YAŞAMIN SIRRI FASULYE'DE GİZLİ ABD'li beslenme uzmanı Samantha Cassetti, konuya dair merak edilen detayları şöyle açıkladı: "En uzun yaşam süresine sahip insanların bol bol fasulye tükettikleri görülüyor. Melis ailesi de buna benzer şekilde, her gün öğünlerinde pinto fasulyesi, beyaz fasulye ve nohut tüketiyor."
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Cassetty, uzun ve sağlıklı yaşam süren insanların düzenli olarak fasulye tükettiklerinin altını çizdi.
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Üç fasulyeli minestrone çorbası, içeriğindeki gıdalardan dolayı bağırsak sağlığını destekliyor ve bağırsak sağlığı uzun bir yaşam sürmeyi sağlıyor.
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Bağırsak sağlığını iyileştiren bu beslenme düzeni, kan basıncı ve kolesterol düzeylerini düşürürken, iltihaplanma, kilo ve besin emilimi gibi fonksiyonları da dengede tutuyor.
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BU ÇORBA NEDEN BU KADAR SAĞLIKLI? Protein ve lif açısından zengin olan fasulyelerden yapılan bu çorba, folat, magnezyum ve B6 vitamini gibi mikro besinleri bir arada sunduğu için sağlık için oldukça önemli.