Oğuzhan Koç İsyan Bayrağını Açtı!
Bakanlık'tan destek geldi
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Ünlü şarkıcı Oğuzhan Koç, Spotify Türkiye'nin içerik politikalarına karşı sitem dolu sözler sarf etti. Koç'un söz ettiği problem hakkında Kültür ve Turizm Bakanlığı da eleştirel bir mesaj yayınladı.
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AÇTI AĞZINI YUMDU GÖZÜNÜ Milyonlarca dinleyicisi bulunan müzik uygulaması Spotify'ın Türkiye politikası, sanatçıları çileden çıkardı.
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Oğuzhan Koç, doğrudan Spotify Türkiye hesabını ve diğer sanatçı arkadaşlarını etiketleyerek sitem dolu bir gönderi yayınladı.
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BAKANLIK'TAN KOÇ'A DESTEK Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Batuhan Mumcu, resmi X (twitter) hesabından Oğuzhan Koç'un mesajını alıntılayarak Spotify'ı eleştiren ifadelere yer verdi.
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15 Mayıs 2025