2025 Diri Fay Hattı Haritası!
Türkiye deprem riski haritası 2025: Türkiye?de en yüksek ve en az riskli iller hangileri?
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Özellikle son aylarda meydana gelen depremlerin ardından Türkiye deprem riski haritası mercek altına alındı. Maden Tetkik ve Arama (MTA) Genel Müdürlüğü, Türkiye?deki aktif deprem kuşaklarına ilişkin önemli bir çalışma yaptı. Türkiye genelinde toplam 485 diri fay hattı bulunurken birçok şehir yüksek riskli iller arasında yer alıyor. Kuzey Anadolu Fay Hattı üzerinde yer alan iller deprem riski yüksek olan iller olarak tanımlanıyor. Türkiye'nin en aktif ve bilinen fay hattı olan Kuzey Anadolu Fay hattı dünyanın en hızlı hareket eden ve en aktif sağ-yanal atımlı faylarından biridir. İşte, Türkiye deprem riski haritası
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TÜRKİYE DEPREM RİSKİ HARİTASI 2025 Türkiye deprem riski haritası, birinci derece riskli iller olarak ifade ediliyor. Deprem riski en az olan iller ise 4 ve 5. derece riskli bölgeler olarak tanımlanıyor. Özellikle Konya merkezli depremin ardından Ankara?da vatandaşlar ciddi panik yaşadı. Ankara üçüncü derece riskli iller arasında yer alıyor.
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1. DERECE RİSKLİ İLLER İzmir, Balıkesir, Manisa, Muğla, Aydın, Denizli, Isparta, Uşak, Bursa, Bilecik, Yalova, Sakarya, Düzce, Kocaeli, Kırşehir, Bolu, Karabük, Hatay, Bartın, Çankırı, Tokat, Amasya, Çanakkale, Erzincan, Tunceli, Bingöl, Muş, Hakkari, Osmaniye, Kırıkkale, Siirt.
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2. DERECE RİSKLİ İLLER İkinci derece riskli iller ise Tekirdağ, İstanbul, Bitlis, Kahramanmaraş, Van, Adıyaman, Şırnak, Zonguldak, Afyon, Samsun, Antalya, Erzurum, Kars, Ardahan, Batman, Iğdır, Elazığ, Diyarbakır, Adana, Eskişehir, Malatya, Kütahya, Çankırı, Uşak, Ağrı, Çorum oldu.
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3. DERECE RİSKLİ İLLER Üçüncü derece riskli şehirler ise Eskişehir, Antalya, Tekirdağ, Edirne, Sinop, İstanbul, Kastamonu'yu, Ordu, Samsun, Giresun, Artvin, Şanlıurfa, Mardin, Kilis, Adana, Gaziantep'in de bazı bölgeleri ve Kahramanmaraş, Sivas, Gümüşhane, Bayburt, Kayseri, Yozgat, Çorum, Ankara, Konya, Mersin ve Nevşehir.
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AZ DEPREM RİSKLİ OLAN İLLER Türkiye Deprem Haritasına göre deprem riskinin en az olduğu dördüncü ve beşinci grupta yer alan iller ise Sinop, Giresun, Trabzon, Rize, Artvin, Kırklareli, Edirne, Adana, Nevşehir, Niğde, Aksaray, Konya ve Karaman.