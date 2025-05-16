Harika Avcı Ateş Püskürdü

"İNADINA YAŞIYORUM!" Ortaya atılan iddialar sonrası Harika Avcı, sessizliğini bozdu. Kendi ağzından yazılan cümleleri yalanlayan ünlü isim, Magazin Sortie'ye şu açıklamayı yaptı: "O kadar gazeteci, haber kanalı varken ona mı açıklama yapacağım. 2 ayda bir haber yapıyor. Adam hayal aleminde yaşıyor. Ben ölsem onun gibi biriyle hayatta ne röportaj yaparım ne açıklama yaparım. Ölecekmişim. İnadına yaşıyorum! Turp gibiyim hiçbir şeyim yok. Bunu da sadece sevenlerim için yazıyorum."