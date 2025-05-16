Alzheimer'a Neden Olan Alışkanlık

Araştırmanın başyazarı Dr. Marissa Gogniat, bulguların sağlıklı kalmak için sadece egzersiz yapmanın yeterli olmadığını gösterdiğini belirtti: "Alzheimer riskini azaltmak için günde bir kez egzersiz yapmak tek başına yeterli değil. Uzun süre oturmaktan kaçınmak, riskin düşürülmesinde kilit rol oynuyor." Nöroloji uzmanı Prof. Angela Jefferson ise, özellikle Alzheimer riski taşıyan yaşlı bireylerin gün içinde sık sık hareket etmeleri gerektiğini vurguladı: "Gün içinde oturmaya sık sık ara vermek ve aktif kalmak, beyin sağlığı açısından hayati öneme sahip."