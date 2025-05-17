İşte 13 Kanser Türünü Önleyen Adım Sayısı!

GÜNDE 5 BİN ADIM BİLE FARK YARATIYOR Araştırma sonuçları, günlük 5.000 ila 9.000 adım arasında yürümenin ? adım temposundan bağımsız olarak ? kanser riskini önemli ölçüde azalttığını gösterdi. Araştırma süresince katılımcıların sadece %3?ünde bu kanser türlerinden biri gelişti. KADINLARDA MEME, ERKEKLERDE AKCİĞER VE BAĞIRSAK KANSERİ İLK SIRADA British Journal of Sports Medicine dergisinde yayımlanan çalışmaya göre, erkeklerde en sık görülen kanser türleri bağırsak ve akciğer kanseri olurken, kadınlarda meme, bağırsak, endometriyal ve akciğer kanseri öne çıkıyor.