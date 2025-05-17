İşte 13 Kanser Türünü Önleyen Adım Sayısı!
Günlük 10 bin adımı unutun:
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Uzun süredir fiziksel ve ruhsal sağlığın anahtarı olarak görülen "günlük 10 bin adım" hedefi, Oxford Üniversitesi?nin yeni çalışmasıyla sorgulanıyor. İngiltere?de 85 binden fazla kişinin katılımıyla yapılan geniş çaplı araştırmaya göre, günlük sadece 7 bin adım atmak bile 13 farklı kanser türüne yakalanma riskini kayda değer oranda düşürüyor.
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Katılımcılara bir hafta boyunca aktivite ölçen cihazlar takıldı. Altı yıl boyunca takip edilen kişiler arasında günde 7 bin adım atanların kanser geliştirme riski %11 azalırken, 9 bin adım atanlarda bu oran %16'ya çıktı. Ancak araştırmacılar, bu seviyenin ötesinde ekstra adım atmanın ek bir fayda sağlamadığını vurguluyor.
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Araştırma, yemek borusu, karaciğer, akciğer, böbrek, mide, endometriyal, miyeloid lösemi, miyelom, bağırsak, baş-boyun, rektal, mesane ve meme kanseri gibi daha önce düşük fiziksel aktiviteyle ilişkilendirilen kanser türlerini kapsıyor.
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GÜNDE 5 BİN ADIM BİLE FARK YARATIYOR Araştırma sonuçları, günlük 5.000 ila 9.000 adım arasında yürümenin ? adım temposundan bağımsız olarak ? kanser riskini önemli ölçüde azalttığını gösterdi. Araştırma süresince katılımcıların sadece %3?ünde bu kanser türlerinden biri gelişti. KADINLARDA MEME, ERKEKLERDE AKCİĞER VE BAĞIRSAK KANSERİ İLK SIRADA British Journal of Sports Medicine dergisinde yayımlanan çalışmaya göre, erkeklerde en sık görülen kanser türleri bağırsak ve akciğer kanseri olurken, kadınlarda meme, bağırsak, endometriyal ve akciğer kanseri öne çıkıyor.
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AZ HAREKET, YÜKSEK RİSK: OBEZİTE İKİNCİ BÜYÜK NEDEN Kanser Araştırma Enstitüsü?ne göre, düzenli yürüyüş insülin seviyelerini dengede tutarak kanserin gelişmesini önleyebiliyor. Hareketsiz yaşamın yol açtığı aşırı kilo ve obezite, Cancer Research UK'ye göre kanserin ikinci en büyük nedeni. Fazla vücut yağı, hücrelere daha sık bölünme sinyali göndererek tümör oluşumuna zemin hazırlayabiliyor.
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ADIM SAYISINI GÜN İÇİNE YAYMAK YETERLİ Loughborough Üniversitesi?nden biyokimyacı Dr. Mhairi Morris, The Conversation için kaleme aldığı yazısında, 7 bin adımın gün içine yayılabileceğini belirtiyor. Asansör yerine merdiven kullanmak, öğle aralarında kısa yürüyüşler yapmak ya da telefon görüşmeleri sırasında yürümek gibi küçük değişikliklerle bu hedefin kolaylıkla ulaşılabilir olduğunu vurguluyor.
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İngiltere'de her yıl 400 binden fazla kişiye kanser teşhisi konulurken, bu hastalık 167 bin kişinin ölümüne neden oluyor. Doktorlar, özellikle 40 yaş altındaki bireylerde görülen kanser vakalarındaki artışa dikkat çekiyor.
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2025 yılı içinde yalnızca bu yaş grubunda 80 bin yeni kanser teşhisi bekleniyor. En hızlı artış gösteren türlerden biri ise bağırsak kanseri. Verilere göre, 20-34 yaş arasında erken teşhis oranı 2010'dan 2030'a kadar %90 oranında artacak.