Simge Sağın'ın En Zor Vedası:
Ablasını son yolculuğuna uğurladı
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Ünlü şarkıcı Simge Sağın abla acısıyla sarsıldı. Sağın'ın 45 yaşındaki ablası Nilay Sağın hayatını kaybetti.
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2. Sayfa'nın haberine göre; uykusunda yaşamını yitiren ve ani vefatıyla ailesini yasa boğan Nilay Sağın, bugün son yolculuğuna uğurlandı.
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GÖZYAŞLARINA BOĞULDU Büyük acıyla sarsılan Simge Sağın, ablasının tabutu başında gözyaşlarına boğuldu.
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Nilay Sağın, Kozyatağı Modern Camii'ndeki cenazenin ardından Nilay Sağın, Feriköy Mezarlığı'na defnedildi.
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ANNESİNE SARILDI Simge Sağın ardından annesinin omzunda gözyaşlarına boğuldu. Öte yandan Simge'yi dostları zor gününde yalnız bırakmadı. Ferhat Göçer, Nebahat Çehre ve Sezen Aksu gibi ünlü isimler de çelenk gönderdi.
17 Mayıs 2025