Simge Sağın'ın En Zor Vedası:

ANNESİNE SARILDI Simge Sağın ardından annesinin omzunda gözyaşlarına boğuldu. Öte yandan Simge'yi dostları zor gününde yalnız bırakmadı. Ferhat Göçer, Nebahat Çehre ve Sezen Aksu gibi ünlü isimler de çelenk gönderdi.

2. Sayfa'nın haberine göre; uykusunda yaşamını yitiren ve ani vefatıyla ailesini yasa boğan Nilay Sağın, bugün son yolculuğuna uğurlandı.

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