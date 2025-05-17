Tarım İlacını Yok Etmek İçin Sirkeli Su Yeterli Mi?

PEKİ EN ETKİLİ YÖNTEM HANGİSİ? Uzmanlar, meyve ve sebzelerin daha verimli bir şekilde temizlenmesi için önce karbonatlı suda bekletilmesini öneriyor. Bu işlem, sebze ve meyve yüzeylerindeki bazı kimyasal kalıntıları etkili bir şekilde azaltabilir. Sebze ve meyveler, ortalama 15 dakika boyunca karbonatlı suda bekletildikten sonra bol suyla durulanmalı. Ardından, sirkeli suyla birkaç dakika daha bekletilmesi tavsiye ediliyor. Bu işlem, özellikle kabuklu ve çatlaklı ürünlerde kalan kalıntıları en aza indirebilir.