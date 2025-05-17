Tarım İlacını Yok Etmek İçin Sirkeli Su Yeterli Mi?
Uzmanlar uyarıyor
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Sebze ve meyve yıkamada kadınlar tarafından sıkça kullanılan sebzeleri temizleme yöntemlerinden biri olan sirkeli su ile ilgili uzmanlardan dikkat çeken açıklama geldi.
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Satın aldığımız sebze meyveler üzerinde olan tarım ilacı ve kimyasal madde kalıntılarını sağlık açısında büyük risk oluşturuyor.
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Bu riski yok etmek için zaman zaman kullanılan belli başlı bazı yöntemler buunuyor. Ancak uzmanlar, bu yöntemin yeterli olmadığını ve daha etkili bir temizlik için farklı bir yaklaşım gerektiğine dikkat çekiyor.
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Uzmanlara göre; sirkeli su, bakteri ve mikroorganizmaların azalmasına yardımcı olabilse de, tarım ilaçları kalıntılarını tamamen ortadan kaldırmaya yetmeyebiliyor.
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Uzmanların son değerlendirmesine göre Karbonatlı su, özellikle tarım ilacı kalıntılarının yüzeydeki izlerini temizlemek adına daha etkili bir seçenek olarak öne çıkıyor.
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İKİSİNİ BİRLİKTE KULLANMAYIN UYARISI Karbonat ve sirke birleştiğinde her ikisinin de etkisini kaybettiği ni unutmamak gerekiyor. Bu nedenle her iki maddeli yöntemin aynı anda kullanılmaması gerektiği ifade ediliyor.
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PEKİ EN ETKİLİ YÖNTEM HANGİSİ? Uzmanlar, meyve ve sebzelerin daha verimli bir şekilde temizlenmesi için önce karbonatlı suda bekletilmesini öneriyor. Bu işlem, sebze ve meyve yüzeylerindeki bazı kimyasal kalıntıları etkili bir şekilde azaltabilir. Sebze ve meyveler, ortalama 15 dakika boyunca karbonatlı suda bekletildikten sonra bol suyla durulanmalı. Ardından, sirkeli suyla birkaç dakika daha bekletilmesi tavsiye ediliyor. Bu işlem, özellikle kabuklu ve çatlaklı ürünlerde kalan kalıntıları en aza indirebilir.