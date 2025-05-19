Galatasaray 25. Şampiyonluğunu Kazandı,

Nijeryalı golcü Victor Osimhen?in transferi, sadece kadroya değil, kulübün vizyonuna da büyük bir mesajdı. Osimhen transferiyle ayağa kalkan Galatasaray ilk büyük zaferini Kadıköy'de aldı. Fenerbahçe?ye karşı alınan 3-1'lik galibiyet üç puandan daha fazlasıydı.