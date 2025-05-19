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Galatasaray 25. Şampiyonluğunu Kazandı,

Armasına 5. yıldızı taktı

  1. Galatasaray 25. şampiyonluğunu kazandı, armasına 5. yıldızı taktı. Sarı kırmızılı taraftarlar şampiyonluğu Türkiye'nin dört bir yanında kutladı.

    Galatasaray 25. şampiyonluğunu kazandı, armasına 5. yıldızı taktı. Sarı kırmızılı taraftarlar şampiyonluğu Türkiye'nin dört bir yanında kutladı.

  2. Şampiyon olan sarı kırmızılılar, Okan Buruk yönetiminde üst üste üçüncü kez ligin zirvesinde yer aldı. Futbolcular, teknik direktör Buruk'un basın toplantısını yarıda kesti ve şampiyonluğu birlikte kutladı.

    Şampiyon olan sarı kırmızılılar, Okan Buruk yönetiminde üst üste üçüncü kez ligin zirvesinde yer aldı. Futbolcular, teknik direktör Buruk'un basın toplantısını yarıda kesti ve şampiyonluğu birlikte kutladı.

  3. Şampiyonluğun kazanılmasında büyük rol oynayan kaptan Fernando Muslera ve attığı gollerle kariyer sezonunu yaşayan Victor Osimhen sezona damga vurdu.

    Şampiyonluğun kazanılmasında büyük rol oynayan kaptan Fernando Muslera ve attığı gollerle kariyer sezonunu yaşayan Victor Osimhen sezona damga vurdu.

  4. Osimhen şampiyonluk sonrası yaptığı açıklamada, "Şu an için bilmiyorum. Şu anda geleceğim hakkında düşünmüyorum. Yalnızca anın tadını çıkarıyorum" dedi.

    Osimhen şampiyonluk sonrası yaptığı açıklamada, "Şu an için bilmiyorum. Şu anda geleceğim hakkında düşünmüyorum. Yalnızca anın tadını çıkarıyorum" dedi.

  5. DİPTE BAŞLADI, ZİRVEDE BİTTİ Galatasaray'ın tarihe geçen sezonu dipte başladı, zirvede bitti. Beşiktaş'a Süper Kupa'da 5-0 kaybederek travma yaşayan sarı kırmızılılar, Şampiyonlar Ligi Ön Elemesi'nde de Young Boys'a elenerek sarsıldı.

    DİPTE BAŞLADI, ZİRVEDE BİTTİ Galatasaray'ın tarihe geçen sezonu dipte başladı, zirvede bitti. Beşiktaş'a Süper Kupa'da 5-0 kaybederek travma yaşayan sarı kırmızılılar, Şampiyonlar Ligi Ön Elemesi'nde de Young Boys'a elenerek sarsıldı.

  6. Nijeryalı golcü Victor Osimhen?in transferi, sadece kadroya değil, kulübün vizyonuna da büyük bir mesajdı. Osimhen transferiyle ayağa kalkan Galatasaray ilk büyük zaferini Kadıköy'de aldı. Fenerbahçe?ye karşı alınan 3-1'lik galibiyet üç puandan daha fazlasıydı.

    Nijeryalı golcü Victor Osimhen?in transferi, sadece kadroya değil, kulübün vizyonuna da büyük bir mesajdı. Osimhen transferiyle ayağa kalkan Galatasaray ilk büyük zaferini Kadıköy'de aldı. Fenerbahçe?ye karşı alınan 3-1'lik galibiyet üç puandan daha fazlasıydı.

  7. Osimhen ve Icardi'li forvet hattıyla gözünü Avrupa'nın zirvesine diken sarı kırmızılılar 7 ekimdeki Tottenham galibiyetine sevinemedi. Icardi'nin sezonu kapatmasına sebep olan sakatlık 3-2'lik zaferi gölgeledi. San Mames'teki Avrupa Ligi finalini hedefleyen Okan Buruk'un ekibi Mart ayını göremedi. Galatasaray play-off turunda AZ Alkmaar'a elendi.

    Osimhen ve Icardi'li forvet hattıyla gözünü Avrupa'nın zirvesine diken sarı kırmızılılar 7 ekimdeki Tottenham galibiyetine sevinemedi. Icardi'nin sezonu kapatmasına sebep olan sakatlık 3-2'lik zaferi gölgeledi. San Mames'teki Avrupa Ligi finalini hedefleyen Okan Buruk'un ekibi Mart ayını göremedi. Galatasaray play-off turunda AZ Alkmaar'a elendi.

  8. Erken vedanın yaralarını ligde saran Aslan, 29. haftadaki Beşiktaş maçına kadar yoluna yenilgisiz devam etti. Derbide namağlup unvanını bırakan Sarı Kırmızılılar, kalan haftalarda zirvedeki farkın kapanmasına izin vermedi.

    Erken vedanın yaralarını ligde saran Aslan, 29. haftadaki Beşiktaş maçına kadar yoluna yenilgisiz devam etti. Derbide namağlup unvanını bırakan Sarı Kırmızılılar, kalan haftalarda zirvedeki farkın kapanmasına izin vermedi.

  9. Ziraat Türkiye Kupası finalinde de Trabzonspor'u deviren Galatasaray, 8 yıl sonra iki kupalı sezona imza attı. Beş yıldızlı şampiyonun sıradaki hedefi,, marşlara konu olan "4 sene üst üste şampiyonluk" serisini yeniden yaşamak.

    Ziraat Türkiye Kupası finalinde de Trabzonspor'u deviren Galatasaray, 8 yıl sonra iki kupalı sezona imza attı. Beş yıldızlı şampiyonun sıradaki hedefi,, marşlara konu olan "4 sene üst üste şampiyonluk" serisini yeniden yaşamak.

19 Mayıs 2025