Galatasaray 25. Şampiyonluğunu Kazandı,
Armasına 5. yıldızı taktı
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Galatasaray 25. şampiyonluğunu kazandı, armasına 5. yıldızı taktı. Sarı kırmızılı taraftarlar şampiyonluğu Türkiye'nin dört bir yanında kutladı.
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Şampiyon olan sarı kırmızılılar, Okan Buruk yönetiminde üst üste üçüncü kez ligin zirvesinde yer aldı. Futbolcular, teknik direktör Buruk'un basın toplantısını yarıda kesti ve şampiyonluğu birlikte kutladı.
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Şampiyonluğun kazanılmasında büyük rol oynayan kaptan Fernando Muslera ve attığı gollerle kariyer sezonunu yaşayan Victor Osimhen sezona damga vurdu.
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Osimhen şampiyonluk sonrası yaptığı açıklamada, "Şu an için bilmiyorum. Şu anda geleceğim hakkında düşünmüyorum. Yalnızca anın tadını çıkarıyorum" dedi.
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DİPTE BAŞLADI, ZİRVEDE BİTTİ Galatasaray'ın tarihe geçen sezonu dipte başladı, zirvede bitti. Beşiktaş'a Süper Kupa'da 5-0 kaybederek travma yaşayan sarı kırmızılılar, Şampiyonlar Ligi Ön Elemesi'nde de Young Boys'a elenerek sarsıldı.
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Nijeryalı golcü Victor Osimhen?in transferi, sadece kadroya değil, kulübün vizyonuna da büyük bir mesajdı. Osimhen transferiyle ayağa kalkan Galatasaray ilk büyük zaferini Kadıköy'de aldı. Fenerbahçe?ye karşı alınan 3-1'lik galibiyet üç puandan daha fazlasıydı.
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Osimhen ve Icardi'li forvet hattıyla gözünü Avrupa'nın zirvesine diken sarı kırmızılılar 7 ekimdeki Tottenham galibiyetine sevinemedi. Icardi'nin sezonu kapatmasına sebep olan sakatlık 3-2'lik zaferi gölgeledi. San Mames'teki Avrupa Ligi finalini hedefleyen Okan Buruk'un ekibi Mart ayını göremedi. Galatasaray play-off turunda AZ Alkmaar'a elendi.
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Erken vedanın yaralarını ligde saran Aslan, 29. haftadaki Beşiktaş maçına kadar yoluna yenilgisiz devam etti. Derbide namağlup unvanını bırakan Sarı Kırmızılılar, kalan haftalarda zirvedeki farkın kapanmasına izin vermedi.
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Ziraat Türkiye Kupası finalinde de Trabzonspor'u deviren Galatasaray, 8 yıl sonra iki kupalı sezona imza attı. Beş yıldızlı şampiyonun sıradaki hedefi,, marşlara konu olan "4 sene üst üste şampiyonluk" serisini yeniden yaşamak.