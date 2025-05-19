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Jennifer Lawrence'ın Yeni Filmi Ayakta Alkışlandı

Cannes Film Festivali'ne Jennifer Lawrence ile Robert Pattinson'ın başrollerini paylaştığı Die, My Love adlı film damga vurdu.

  1. 78. Cannes Film Festivali görkemli kırmızı halısı ve ünlü konuklarıyla devam ediyor. Altın Palmiye ödülünün verileceği festivalin jürisinde Halle Berry, Payal Kapadia, Alba Rohrwacher, Leïla Slimani, Dieudo Hamadi, Hong Sangsoo, Carlos Reygadas ve Jeremy Strong yer alıyor. Juliette Binoche'un başkanlık ettiği festivalde Lynne Ramsay imzalı Die, My Love filmi gösterildi.

    78. Cannes Film Festivali görkemli kırmızı halısı ve ünlü konuklarıyla devam ediyor. Altın Palmiye ödülünün verileceği festivalin jürisinde Halle Berry, Payal Kapadia, Alba Rohrwacher, Leïla Slimani, Dieudo Hamadi, Hong Sangsoo, Carlos Reygadas ve Jeremy Strong yer alıyor. Juliette Binoche'un başkanlık ettiği festivalde Lynne Ramsay imzalı Die, My Love filmi gösterildi.

  2. People dergisinin haberine göre, film 9 dakika boyunda ayakta alkışlandı. Film ekibi, alkışlanma esnasında mutluluklarını birbirlerine sarılarak gösterdi.

    People dergisinin haberine göre, film 9 dakika boyunda ayakta alkışlandı. Film ekibi, alkışlanma esnasında mutluluklarını birbirlerine sarılarak gösterdi.

  3. Film, Lawrence'ın 2023 tarihli No Hard Feelings filminden sonraki ilk projesi olma özelliği taşıyor. Oyuncu, 2013 yılında Silver Linings Playbook filmiyle Oscar kazandı.

    Film, Lawrence'ın 2023 tarihli No Hard Feelings filminden sonraki ilk projesi olma özelliği taşıyor. Oyuncu, 2013 yılında Silver Linings Playbook filmiyle Oscar kazandı.

  4. FİLM HAKKINDA Ariana Harwicz'in 2017 tarihli romanından uyarlanan gilm, evlilik ve annelik talepleri karşısında bunalan bir kadının psikolojik çöküşünü anlatıyor. Filmde Lawrence ve Pattinson'a LaKeith Stanfield, Sissy Spacek ve Nick Nolte gibi isimler eşlik ediyor.

    FİLM HAKKINDA Ariana Harwicz'in 2017 tarihli romanından uyarlanan gilm, evlilik ve annelik talepleri karşısında bunalan bir kadının psikolojik çöküşünü anlatıyor. Filmde Lawrence ve Pattinson'a LaKeith Stanfield, Sissy Spacek ve Nick Nolte gibi isimler eşlik ediyor.

  5. Kırmızı halıda İngiliz aktör Robert Pattinson'ın, Lawrence'ın elbisenin düzelttiği anlar sosyal medyada gündem oldu. Yanlışlıkla Lawrence'ın eteğine basan Pattinson, centilmen davranışıyla hayranlarından tam not aldı.

    Kırmızı halıda İngiliz aktör Robert Pattinson'ın, Lawrence'ın elbisenin düzelttiği anlar sosyal medyada gündem oldu. Yanlışlıkla Lawrence'ın eteğine basan Pattinson, centilmen davranışıyla hayranlarından tam not aldı.

19 Mayıs 2025