15 Yıl Gençleştiren Besin
ABD'li doktor açıkladı:
-
68 yaşındaki Amerikalı uzun ömür araştırmacısı Dr. Eric Verdin, sağlıklı yaşlanmanın sırlarını açıklarken kahvaltının rolüne özellikle dikkat çekiyor
-
Biyolojik yaşını 15 yıl geriye çevirdiğini iddia eden Dr. Verdin, günün ilk öğününde tatlıdan uzak durulması gerektiğini vurguluyor. Ona göre, şekerli tahıllar ve portakal suyu gibi yaygın kahvaltı tercihlerinden uzak durmak, kan şekeri yönetimi ve metabolik sağlık açısından kritik önem taşıyor.
-
Dr. Verdin, , "Hayal edebileceğiniz en kötü kahvaltı, bir bardak portakal suyuyla eşleştirilmiş bir kase şekerli tahıldır," diyerek modern kahvaltı alışkanlıklarını eleştirdi. Uzun ömür uzmanlarına göre, bu tür yüksek şekerli gıdalar yalnızca gün boyu enerji dalgalanmalarına neden olmakla kalmıyor, aynı zamanda yaşlanma sürecini de hızlandırabiliyor.
-
BİYOLOİK YAŞ TERSİNE ÇEVRİLEBİLİR Mİ? Kronolojik yaşın aksine, biyolojik yaş vücudun gerçek yaşlanma durumunu ifade ediyor. Bilimsel araştırmalar, yaşam tarzı değişiklikleriyle biyolojik yaşın yavaşlatılabileceğini ve hatta geri çevrilebileceğini gösteriyor. Dr. Verdin, epigenetik testler ve giyilebilir teknolojiler aracılığıyla bu süreci titizlikle takip ettiğini belirtiyor.
-
TEMİZ VE DENGELİ BİR KAHVALTI Verdin'in ideal kahvaltısı ise oldukça net: Zeytinyağında pişirilmiş yumurta, tam buğday ekmeği üzerine yerleştirilmiş avokado ve tütsülenmiş ya da pişmiş somon.
-
Bu bileşenler yalnızca uzun süre tokluk sağlamakla kalmıyor, aynı zamanda sindirim sistemi ve beyin fonksiyonlarını da destekliyor. Verdin, kahvaltıda kullanılan yağ tercihi olarak da tereyağı yerine zeytinyağını öneriyor.
-
AKDENİZ TİPİ BESLENME Uzun ömürle ilişkilendirilen Akdeniz diyetini benimseyen Verdin, taze sebze-meyve, baklagiller, tam tahıllar ve işlenmemiş gıdalarla beslenmeye özen gösteriyor. ?Bu diyeti benimseyen toplumlar genellikle daha sağlıklı bireylerden oluşuyor,? diyor.
-
KAHVALTIYI ATLAMAYIN, ŞEKERE TESLİM OLMAYIN Kahvaltının günün en önemli öğünü olduğunu hatırlatan Dr. Verdin, bu öğünün bilişsel fonksiyonları geliştirdiğini, metabolizmayı canlandırdığını ve kilo kontrolünü kolaylaştırdığını vurguluyor. Kahvaltıyı atlamanın ya da yanlış seçimler yapmanın kan şekeri üzerinde olumsuz etkiler yaratabileceğine dikkat çekiyor. Sağlıklı yaşlanmanın formülü basit: Şekerden uzak dur, tam gıdalarla beslen, kahvaltıyı ihmal etme.