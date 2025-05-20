Çocuklar Duymasın Yıldızı "Havuç" Nişanlandı
Çocuklar Duymasın ile yıldızı parlayan Furkan Kızılay evleniyor.
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Pınar Altuğ ile Tamer Karadağlı'nın başrollerini paylaştığı Çocuklar Duymasın dizisinde "Havuç" karakterine hayat veren Furkan Kızılay sevgilisine Paris'te evlenme teklifi etmişti.
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Uzun bir süredir Tutku Yılmaz ile aşk yaşayan Kızılay evlilik yolunda ilk adımı attı.
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34 yaşındaki oyuncu, nişan fotoğraflarını takipçileriyle paylaştı.
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Kızılay, paylaşımına "Sonsuza kadar" notunu düştü.
20 Mayıs 2025