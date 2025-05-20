Çocuklar Duymasın Yıldızı "Havuç" Nişanlandı

Uzun bir süredir Tutku Yılmaz ile aşk yaşayan Kızılay evlilik yolunda ilk adımı attı.

www.memurlar.net internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, video ve fotoğrafların her türlü hakkı memurlar.net'e aittir.

İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.

Copyright © 2025 Tüm hakları saklıdır www.memurlar.net