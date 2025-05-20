Yapay Zeka Tek Fotoğrafla Ölüm Riskini Tespit Ediyor
The Lancet Digital Health dergisinde yayımlanan yeni bir çalışma, yapay zekanın tek bir fotoğraf üzerinden biyolojik yaş tahmini yapan "FaceAge" isimli derin öğrenme modelini tanıttı.
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59 binden fazla sağlıklı bireyin fotoğraflarıyla eğitilen bu model, yaşlanmanın biyolojik izlerini milimetrik bir hassasiyetle analiz ediyor. Gerçek yaşından daha büyük görünen kişilerin erken ölüm olasılığının yüksek olduğunu belirleyen FaceAge'in, doktor değerlendirmelerinde de kullanılması bekleniyor.
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Peki bu gelişme, her gün aynada gördüğümüz yüzümüzün hayati belirtiler taşıyabildiği anlamına mı geliyor? Normalde hayati belirtiler; nabız, ateş, solunum ve tansiyon gibi objektif fizyolojik ölçümlerdir. Ancak bu çalışma, bir fotoğrafın da en az bu veriler kadar bilgi taşıyabileceğini öne sürüyor. Özellikle kanser hastalarında, görünüşle biyolojik yaş arasındaki farkın dikkat çekici şekilde belirgin olduğu tespit edildi.
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Bu teknolojinin ruh sağlığı üzerinde de çeşitli etkileri olabileceği düşünülüyor. Siz yaşlı hissetmiyorsanız bile, yapay zekanın bunun aksini iddia etmesi, kaygı seviyenizin yükselmesine yol açabilir.
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FaceAge; erken teşhis, kişiselleştirilmiş tedavi ve invaziv olmayan yöntemlerle sağlık takibi açısından büyük potansiyel taşıyor. Ancak uzmanlar, zaten görünüşe saplantılı olan bir kültürde, FaceAge'in tehlikeli olabileceği konusunda uyarıyor.