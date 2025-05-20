Yapay Zeka Tek Fotoğrafla Ölüm Riskini Tespit Ediyor

Peki bu gelişme, her gün aynada gördüğümüz yüzümüzün hayati belirtiler taşıyabildiği anlamına mı geliyor? Normalde hayati belirtiler; nabız, ateş, solunum ve tansiyon gibi objektif fizyolojik ölçümlerdir. Ancak bu çalışma, bir fotoğrafın da en az bu veriler kadar bilgi taşıyabileceğini öne sürüyor. Özellikle kanser hastalarında, görünüşle biyolojik yaş arasındaki farkın dikkat çekici şekilde belirgin olduğu tespit edildi.