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Bu 3 İçecek Alzheimer Riskini Artırıyor

Nörobilimcilerden uyarı:

  1. Bilim dünyası, beyin sağlığı üzerine yeni uyarılarda bulunuyor. Nörobilimci Dr. Robert W.B. Love?a göre, günlük hayatta sıkça tüketilen bazı popüler içecekler, uzun vadede Alzheimer gibi nörolojik hastalıkların riskini artırabiliyor. Üstelik bu risk, yalnızca aşırı tüketimde değil, düzenli ve küçük dozlarla bile ortaya çıkabiliyor.

    Bilim dünyası, beyin sağlığı üzerine yeni uyarılarda bulunuyor. Nörobilimci Dr. Robert W.B. Love?a göre, günlük hayatta sıkça tüketilen bazı popüler içecekler, uzun vadede Alzheimer gibi nörolojik hastalıkların riskini artırabiliyor. Üstelik bu risk, yalnızca aşırı tüketimde değil, düzenli ve küçük dozlarla bile ortaya çıkabiliyor.

  2. 1. DİYET İÇECEKLER Şekersiz olduğu için sağlıklı kabul edilen diyet içecekler, aslında sanıldığı kadar masum değil. Araştırmalara göre, günde bir kutu yapay tatlandırıcılı içecek tüketen kişilerin Alzheimer ve felç geçirme riski üç kat artıyor. Dr. Love, bu içeceklerdeki aspartam ve sukraloz gibi tatlandırıcıların beyin kimyasını bozarak insülin dengesini etkilediğini, bunun da zamanla iltihaplanmaya yol açarak Alzheimer riskini yükselttiğini belirtiyor. Alternatif: Maden suyuna birkaç dilim limon veya taze nane ekleyerek hem ferahlatıcı hem de doğal bir içecek tercih edebilirsiniz.

    1. DİYET İÇECEKLER Şekersiz olduğu için sağlıklı kabul edilen diyet içecekler, aslında sanıldığı kadar masum değil. Araştırmalara göre, günde bir kutu yapay tatlandırıcılı içecek tüketen kişilerin Alzheimer ve felç geçirme riski üç kat artıyor. Dr. Love, bu içeceklerdeki aspartam ve sukraloz gibi tatlandırıcıların beyin kimyasını bozarak insülin dengesini etkilediğini, bunun da zamanla iltihaplanmaya yol açarak Alzheimer riskini yükselttiğini belirtiyor. Alternatif: Maden suyuna birkaç dilim limon veya taze nane ekleyerek hem ferahlatıcı hem de doğal bir içecek tercih edebilirsiniz.

  3. 2. ŞEKERLİ KREMALI KAHVELER Günümüzün popüler kahve zincirlerinde satılan büyük boy tatlı kahveler, bazen 60 gramdan fazla şeker içerebiliyor. Bu miktar, Dünya Sağlık Örgütü?nün önerdiği günlük şeker tüketiminin iki katı. Dr. Love, şekerin insülin seviyelerini yükselterek beyin hücrelerinin enerji kullanımını zorlaştırdığını ve bunun da zamanla hücre ölümüne ve bilişsel gerilemeye neden olduğunu söylüyor. Alternatif: Siyah kahveye bir tutam tarçın veya zerdeçal eklemek hem aromayı artırır hem de beyin sağlığını destekler. Hafif tatlandırmak isterseniz az miktarda çiğ bal ya da pekmez kullanabilirsiniz.

    2. ŞEKERLİ KREMALI KAHVELER Günümüzün popüler kahve zincirlerinde satılan büyük boy tatlı kahveler, bazen 60 gramdan fazla şeker içerebiliyor. Bu miktar, Dünya Sağlık Örgütü?nün önerdiği günlük şeker tüketiminin iki katı. Dr. Love, şekerin insülin seviyelerini yükselterek beyin hücrelerinin enerji kullanımını zorlaştırdığını ve bunun da zamanla hücre ölümüne ve bilişsel gerilemeye neden olduğunu söylüyor. Alternatif: Siyah kahveye bir tutam tarçın veya zerdeçal eklemek hem aromayı artırır hem de beyin sağlığını destekler. Hafif tatlandırmak isterseniz az miktarda çiğ bal ya da pekmez kullanabilirsiniz.

  4. 3. YAĞSIZ SÜT Uzun yıllardır ?sağlıklı? kabul edilen yağsız süt, içeriğindeki beyin sağlığı için gerekli olan A, D, E ve K vitaminlerinden arındırılmış durumda. Dr. Love, özellikle D vitamini eksikliğinin bilişsel gerileme ile doğrudan ilişkili olduğunu vurguluyor. Ayrıca bazı araştırmalar, düşük yağlı süt ürünlerinin, beyin hücrelerinin onarımını engelleyebilecek hormonal değişimlere yol açtığını ortaya koyuyor. Alternatif: Organik ve tam yağlı süt, dengeli tüketildiğinde beyin için gerekli olan sağlıklı yağları sağlar. Bitkisel alternatif arayanlar için ise D vitaminiyle zenginleştirilmiş şekersiz badem veya yulaf sütü öneriliyor.

    3. YAĞSIZ SÜT Uzun yıllardır ?sağlıklı? kabul edilen yağsız süt, içeriğindeki beyin sağlığı için gerekli olan A, D, E ve K vitaminlerinden arındırılmış durumda. Dr. Love, özellikle D vitamini eksikliğinin bilişsel gerileme ile doğrudan ilişkili olduğunu vurguluyor. Ayrıca bazı araştırmalar, düşük yağlı süt ürünlerinin, beyin hücrelerinin onarımını engelleyebilecek hormonal değişimlere yol açtığını ortaya koyuyor. Alternatif: Organik ve tam yağlı süt, dengeli tüketildiğinde beyin için gerekli olan sağlıklı yağları sağlar. Bitkisel alternatif arayanlar için ise D vitaminiyle zenginleştirilmiş şekersiz badem veya yulaf sütü öneriliyor.

  5. KÜÇÜK ALIŞKANLIKLAR BÜYÜK ETKİ YARATIYOR Uzmanlara göre, Alzheimer hastalığı bir anda ortaya çıkmıyor; yıllar süren küçük tercihlerle şekilleniyor. Dr. Love, ?Her yudum önemlidir? diyerek, sağlıklı içecek tercihlerinin zamanla beyni koruyan bir savunma hattı oluşturduğunu belirtiyor.

    KÜÇÜK ALIŞKANLIKLAR BÜYÜK ETKİ YARATIYOR Uzmanlara göre, Alzheimer hastalığı bir anda ortaya çıkmıyor; yıllar süren küçük tercihlerle şekilleniyor. Dr. Love, ?Her yudum önemlidir? diyerek, sağlıklı içecek tercihlerinin zamanla beyni koruyan bir savunma hattı oluşturduğunu belirtiyor.

  6. Diyet içecek yerine limonlu su, şekerli kahve yerine sade kahve gibi küçük değişiklikler, gelecekte ciddi nörolojik sorunların önüne geçebilir. Beyninizi korumak için bu alışkanlıkları bugünden değiştirmek, geleceğinize atılmış önemli bir adımdır.

    Diyet içecek yerine limonlu su, şekerli kahve yerine sade kahve gibi küçük değişiklikler, gelecekte ciddi nörolojik sorunların önüne geçebilir. Beyninizi korumak için bu alışkanlıkları bugünden değiştirmek, geleceğinize atılmış önemli bir adımdır.

21 Mayıs 2025