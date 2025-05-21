Baba Oğul Spora Gittiler

"EVLAT SAHİBİ OLMAK BAMBAŞKA" Öte yandan Kıvanç Tatlıtuğ, daha önce baba olmakla ilgili konuşmuş ve "Evlatla ilgili söylenecek kelimelerin hepsi aynı. Bambaşka bir duygu. Onun gelişimi bizi de büyütüyor. Her gün yeni yeni şeyler öğreniyorum. Bazen gözlerim dolarak, bazen de tebessüm ederek büyümesini izliyorum. Allah tüm evlatların yolunu, bahtını, şansını açık etsin, sağlığını korusun" demişti.