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Baba Oğul Spora Gittiler

Kıvanç Tatlıtuğ ile oğlu Kurt Efe'den yeni paylaşım

  1. 2016 yılından bu yana mutlu birliktelikleri süren Kıvanç Tatlıtuğ ile Başak Dizer, 2022 yılında oğulları Kurt Efe'yi kucaklarına almıştı.

    2016 yılından bu yana mutlu birliktelikleri süren Kıvanç Tatlıtuğ ile Başak Dizer, 2022 yılında oğulları Kurt Efe'yi kucaklarına almıştı.

  2. Özel hayatlarını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden ünlü çiftten Kıvanç Tatlıtuğ, bir süredir herhangi bir projede boy göstermedi.

    Özel hayatlarını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden ünlü çiftten Kıvanç Tatlıtuğ, bir süredir herhangi bir projede boy göstermedi.

  3. BABA-OĞUL SPORDA Oğluyla yakından ilgilenen ünlü oyuncu, Kurt Efe ile spora gitti.

    BABA-OĞUL SPORDA Oğluyla yakından ilgilenen ünlü oyuncu, Kurt Efe ile spora gitti.

  4. Kıvanç Tatlıtuğ, ağırlık kaldırırken; babasına benzerliği ile dikkat çeken Kurt Efe ise salonda bisiklete bindi.

    Kıvanç Tatlıtuğ, ağırlık kaldırırken; babasına benzerliği ile dikkat çeken Kurt Efe ise salonda bisiklete bindi.

  5. "EVLAT SAHİBİ OLMAK BAMBAŞKA" Öte yandan Kıvanç Tatlıtuğ, daha önce baba olmakla ilgili konuşmuş ve "Evlatla ilgili söylenecek kelimelerin hepsi aynı. Bambaşka bir duygu. Onun gelişimi bizi de büyütüyor. Her gün yeni yeni şeyler öğreniyorum. Bazen gözlerim dolarak, bazen de tebessüm ederek büyümesini izliyorum. Allah tüm evlatların yolunu, bahtını, şansını açık etsin, sağlığını korusun" demişti.

    "EVLAT SAHİBİ OLMAK BAMBAŞKA" Öte yandan Kıvanç Tatlıtuğ, daha önce baba olmakla ilgili konuşmuş ve "Evlatla ilgili söylenecek kelimelerin hepsi aynı. Bambaşka bir duygu. Onun gelişimi bizi de büyütüyor. Her gün yeni yeni şeyler öğreniyorum. Bazen gözlerim dolarak, bazen de tebessüm ederek büyümesini izliyorum. Allah tüm evlatların yolunu, bahtını, şansını açık etsin, sağlığını korusun" demişti.

21 Mayıs 2025