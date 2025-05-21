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Türkiye'nin En Zeki İlleri Belli Oldu!

Zirvedeki şehir şaşırttı

  1. Yapılan araştırmalar arasında dikkat çeken son çalışmaya göre, Türkiye'de en yüksek IQ seviyelerine sahip iller belirlendi. Listenin başında yer alan şehirler ise birçok kişiyi şaşırttı. İşte 2025 yılı itibarıyla Türkiye'deki şehirlerin güncel zeka düzeyi sıralaması...

    Yapılan araştırmalar arasında dikkat çeken son çalışmaya göre, Türkiye'de en yüksek IQ seviyelerine sahip iller belirlendi. Listenin başında yer alan şehirler ise birçok kişiyi şaşırttı. İşte 2025 yılı itibarıyla Türkiye'deki şehirlerin güncel zeka düzeyi sıralaması...

  2. 81- Bingöl : 94.19 80- Siirt : 94.52 79- Hakkari : 95.16 78- Artvin :95.36 77- Kars : 95.84 76- Bitlis :95.96 75- Ağrı : 96.06 74- Düzce : 96.26 73- Iğdır : 96.69 72- Amasya : 96.88 71- Erzincan : 96.97

    81- Bingöl : 94.19 80- Siirt : 94.52 79- Hakkari : 95.16 78- Artvin :95.36 77- Kars : 95.84 76- Bitlis :95.96 75- Ağrı : 96.06 74- Düzce : 96.26 73- Iğdır : 96.69 72- Amasya : 96.88 71- Erzincan : 96.97

  3. 70- Bilecik 97.14 69- Adıyaman 97.29 68- Ardahan 97.33 67- Hatay 97.36 66- Çankırı 97.53 65- Muş 97.73 64- Van 97.74 63- Yozgat 98.05 62- Şanlıurfa 98.07 61- Bayburt 98.29

    70- Bilecik 97.14 69- Adıyaman 97.29 68- Ardahan 97.33 67- Hatay 97.36 66- Çankırı 97.53 65- Muş 97.73 64- Van 97.74 63- Yozgat 98.05 62- Şanlıurfa 98.07 61- Bayburt 98.29

  4. 50- Mardin 99.32 49- Gaziantep 99.40 48- Ordu 99.58 47- Niğde 99.60 46- Aksaray 99.63 45- Malatya 99.75 44- Kastamonu 99.98 43- Nevşehir 100.01 42- Isparta 100.06 41- Sivas 100.09

    50- Mardin 99.32 49- Gaziantep 99.40 48- Ordu 99.58 47- Niğde 99.60 46- Aksaray 99.63 45- Malatya 99.75 44- Kastamonu 99.98 43- Nevşehir 100.01 42- Isparta 100.06 41- Sivas 100.09

  5. 40- Burdur 100.15 39- Afyonkarahisar 100.17 38- Gümüşhane 100.24 37- Sinop 100.29 36- Aydın 100.34 35- Osmaniye 100.39 34- Kırıkkale 100.46 33- Giresun 100.56 32- Mersin 100.71 31- Karabük 100.85

    40- Burdur 100.15 39- Afyonkarahisar 100.17 38- Gümüşhane 100.24 37- Sinop 100.29 36- Aydın 100.34 35- Osmaniye 100.39 34- Kırıkkale 100.46 33- Giresun 100.56 32- Mersin 100.71 31- Karabük 100.85

  6. 30- Samsun 100.87 29- Çorum 100.95 28- Bolu 100.99 27- Tunceli 101.17 26- Edirne 101.28 25- Kayseri 101.42 24- Kütahya 101.65 23- Kırşehir 101.74 22- Sakarya 101.78 21- Bartın 102.13

    30- Samsun 100.87 29- Çorum 100.95 28- Bolu 100.99 27- Tunceli 101.17 26- Edirne 101.28 25- Kayseri 101.42 24- Kütahya 101.65 23- Kırşehir 101.74 22- Sakarya 101.78 21- Bartın 102.13

  7. 20- Denizli 102.14

    20- Denizli 102.14

  8. 19- Rize 102.32

    19- Rize 102.32

  9. 18- Konya 102.36

    18- Konya 102.36

  10. 17- Uşak 102.37

    17- Uşak 102.37

  11. 16- Karaman 102.52

    16- Karaman 102.52

  12. 15. Yalova 102.58

    15. Yalova 102.58

  13. 14- Zonguldak 102.68

    14- Zonguldak 102.68

  14. 13- Tekirdağ 102.82

    13- Tekirdağ 102.82

  15. 12- Antalya 103.29

    12- Antalya 103.29

  16. 11- Trabzon 103.37

    11- Trabzon 103.37

  17. 10.Kırklareli - 103.38

    10.Kırklareli - 103.38

  18. 9.Bursa - 103.47

    9.Bursa - 103.47

  19. 8.Balıkesir - 103.59

    8.Balıkesir - 103.59

  20. 7.Kocaeli - 103.85

    7.Kocaeli - 103.85

  21. 6.İstanbul - 104.02

    6.İstanbul - 104.02

  22. 5.Çanakkale - 104.02

    5.Çanakkale - 104.02

  23. 4.Muğla - 104.12

    4.Muğla - 104.12

  24. 3.İzmir - 104.51

    3.İzmir - 104.51

  25. 2.Ankara - 104.91

    2.Ankara - 104.91

  26. 1.Eskişehir - 105.20

    1.Eskişehir - 105.20

21 Mayıs 2025