Türkiye'nin En Zeki İlleri Belli Oldu!

Yapılan araştırmalar arasında dikkat çeken son çalışmaya göre, Türkiye'de en yüksek IQ seviyelerine sahip iller belirlendi. Listenin başında yer alan şehirler ise birçok kişiyi şaşırttı. İşte 2025 yılı itibarıyla Türkiye'deki şehirlerin güncel zeka düzeyi sıralaması...