5 Bin Yıllık Ekmek Satışa Sunuluyor

Ekmeğin 150 derece ve üzerinde piştiğini belirlediklerini dile getiren Türkteki, "Ekmeğin yandığını da söylememiz gerekiyor. Ekmek yakılmasaydı, belki bize ulaşmayacaktı. Önce pişirilmiş, daha sonra oradan bir parça kopartılmış ki biz ekmeği olduğu yerinde bulduk. Bir parça kopartıldıktan sonra da yakılmış. Evin eşik kısmına gömülmüş gibi görünüyor." diye konuştu. Etkinlikte, Anadolu Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Yusuf Polat da "Yazılıkaya-Midas Kale Kazısı Agdistis Kutsal Alanı Organizasyonu" konulu sunum yaptı. ETİ Arkeoloji Müzesi Müdürü Emriye Yurt'un da konuşma yaptığı programa, CHP Eskişehir Milletvekili İbrahim Arslan, Cumhuriyet Başsavcısı Üzeyir Karakülah, İl Kültür ve Turizm Müdürü Bülent Avnamak ve Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt ile diğer ilgililer katıldı.