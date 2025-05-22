Bebeğimizi Kaybettik
Ege Kökenli'den üzen haber
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Aykut Enişte, Güneşin Kızları, Duy Beni ve Paranoya gibi yapımlarla tanınan Ege Kökenli, 2022 yılında Lior Ahituv ile dünyaevine girmişti.
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Evliliğini gözlerden uzak yaşamayı tercih eden 32 yaşındaki ünlü oyuncu, birkaç ay önce bebek beklediğini duyurmuştu.
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İLK KEZ ANNE OLACAKTI Sosyal medyadan zaman zaman karnı burnunda fotoğraflarını paylaşan Ege Kökenli, acı haberi takipçileriyle paylaştı.
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Gebeliğinin 22'nci haftasında bebeğini kaybeden ünlü isim, sosyal medya hesabından açıklama yaptı.
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"MİNİK KIZIMIZI KUCAĞIMIZA ALAMADIK"
22 Mayıs 2025