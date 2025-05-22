Güvenliğiniz İçin Bu Özelliği Kapatın

Oligo'nun araştırmasına göre, AirBorne adı verilen güvenlik açığı, hem Apple'ın AirPlay protokolünde hem de üçüncü taraf cihazların AirPlay'e uyumlu hale gelmesini sağlayan SDK üzerinde tespit edildi. Araştırmacılar, bu açıkların hackerlar tarafından nasıl kullanılabileceğini gösterdi. AirPlay destekli bir Bose hoparlörüne erişim sağlanarak, uzak bir kod yürütme (RCE) saldırısı başlatıldı ve hoparlörün ekranında AirBorne logosu gösterildi. Şirket, hackerların bu stratejiyle mikrofon bulunan cihazlara sızarak casusluk yapabileceklerini öne sürdü.