Ne Zaman Açılacak?
Türkiye erişim yasağında son durum
-
Roblox, dünya genelinde milyonlarca oyuncuya ev sahipliği yaparken, Türkiye'de özellikle çocuk ve genç yaş grubundaki kullanıcılar arasında yoğun ilgi görüyor. Ancak platformda yer alan bazı içerikler nedeniyle Türkiye'de erişim engeli uygulanmıştı. Kararın arkasında yatan nedenler arasında, çocukların güvenliğini tehdit eden içerikler, denetimsiz kullanıcı etkileşimleri ve bazı etik dışı uygulamaların yer aldığı iddiaları öne çıkıyor.
-
ROBLOX NE ZAMAN AÇILACAK? Roblox'un Türkiye'de açılmasıyla ilgili konuşan Bakan Uraloğlu, "Roblox ile görüşmeler devam ediyor, belirli içeriklerin çıkarılıp düzenlenmesi noktasında bir adım atıldı ama nihayete varmadı, nihayete erdiğinde tekrar aynı hukuki süreçle bunların açılması söz konusu olacak." ifadelerinde bulundu. Konu ile ilgili gelişmeler yaşandığında haberimizde yer vereceğiz.
-
BAKAN URALOĞLU'NDAN ROBLOX AÇIKLAMASI Türkiye'de erişime kapalı olan çevrim içi oyun platformu Roblox'un açılması konusunda yeni bir gelişme olup olmadığının sorulması üzerine yanıt veren Bakan Uraloğlu, gençlerle temas ettiklerinde, ülke ziyaretlerinde ve Ramazan Bayramı'nda bu konuya ilişkin sorularla karşılaştıklarını söyledi. Uraloğlu, MHP Kahramanmaraş Milletvekili Zuhal Karakoç Dora ve kızının, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi ziyaretinde de konunun gündeme geldiğini aktararak, sözlerini şöyle sürdürdü: "Orada bizim, doğrudan Bakanlık ile Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu olarak kendi yetkimizde olan bir durum değil, hukuki bir süreç sonucunda erişim engeli getirilmişti. Discord ve Roblox ile görüşmeler devam ediyor, belirli içeriklerin çıkarılıp düzenlenmesi noktasında bir adım atıldı ama nihayete varmadı, nihayete erdiğinde tekrar aynı hukuki süreçle bunların açılması söz konusu olacak. Süreci ve kamuoyunda bu anlamda gelen talepleri takip ediyoruz. Umuyorum kısa zamanda o içerikleri çıkarırlar, biz de gereken işlemi yaparız."