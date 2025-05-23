Gerçekten Kaygıyı Azaltıyor Mu?

Dijital detoks, günümüzün dijital dünyasında kaygı bozuklukları ve uyku problemleriyle başa çıkmak isteyenler için etkili bir araç olabilir. Özellikle uyumadan önce ekranlardan uzaklaşmak, daha sakin bir zihin ve derin bir uyku için atılabilecek basit ama etkili adımların başında gelir.