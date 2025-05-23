Gerçekten Kaygıyı Azaltıyor Mu?

İkinci El Otomobilde Talep Patladı! Fiyatlar 22 Aydır Düşüşte
İkinci El Otomobilde Talep Patladı! Fiyatlar 22 Aydır Düşüşte
Sompo Sigortadan meslek gruplarına özel %30 indirim fırsatı!
Sompo Sigortadan meslek gruplarına özel %30 indirim fırsatı!
Sponsorlu İçerik
Cevdet Yılmaz: Sıkıntılar Geçici, Çok Abartmamak Gerekir
Cevdet Yılmaz: Sıkıntılar Geçici, Çok Abartmamak Gerekir
Depozito Sistemiyle Türkiye'ye 500 Milyon Avro Ekonomik Katkı!
Depozito Sistemiyle Türkiye'ye 500 Milyon Avro Ekonomik Katkı!
524 Bin Öğrencinin Katıldığı Seferberlik! 1,6 Milyon Kitap Okundu
524 Bin Öğrencinin Katıldığı Seferberlik! 1,6 Milyon Kitap Okundu
İŞKUR Araştırdı: İkiz Dönüşümle İstihdamın Azalacağı ve Artacağı Meslekler
İŞKUR Araştırdı: İkiz Dönüşümle İstihdamın Azalacağı ve Artacağı Meslekler
Teklif TBMM'de: Trafik Cezaları Sil Baştan Değişiyor!
Teklif TBMM'de: Trafik Cezaları Sil Baştan Değişiyor!
Bahçeli'den Erdoğan'a: Daha Yapacak Çok Hizmetiniz Var
Bahçeli'den Erdoğan'a: Daha Yapacak Çok Hizmetiniz Var
Erdoğan Açıkladı: Doğum Yardımı Ödemeleri Toplu Olarak Yapılacak
Erdoğan Açıkladı: Doğum Yardımı Ödemeleri Toplu Olarak Yapılacak
Kamu Görevlileri Adına İkiz E-İmza Çıkaranlara Büyük Operasyon
Kamu Görevlileri Adına İkiz E-İmza Çıkaranlara Büyük Operasyon
Kurban Bayramı Tatili Süresi Açıklandı
Kurban Bayramı Tatili Süresi Açıklandı
Öğretmenlerin İller Arası Yer Değiştirme Takvimi Netleşti Mi?
Öğretmenlerin İller Arası Yer Değiştirme Takvimi Netleşti Mi?
Şimşek: Enflasyon, öngörülen tahmin aralığının içinde olacak
Şimşek: Enflasyon, öngörülen tahmin aralığının içinde olacak
Genç Sağlık Sendikası Üye Sayısında Rekor Artış
Genç Sağlık Sendikası Üye Sayısında Rekor Artış
Ankara'da Taksi Ücretlerine Zam
Ankara'da Taksi Ücretlerine Zam
'World' kredi kartı sözleşmelerine yönelik inceleme sonuçlandı
'World' kredi kartı sözleşmelerine yönelik inceleme sonuçlandı
Bakan Memişoğlu'ndan Kocaeli'ye Müjdeli Açıklamalar
Bakan Memişoğlu'ndan Kocaeli'ye Müjdeli Açıklamalar
STS Öğretmenlik Sınav Sonuçları Açıklandı
STS Öğretmenlik Sınav Sonuçları Açıklandı
Hayvancılık Projelerine 3,6 Milyar Lira Hibe Desteği Açıklandı
Hayvancılık Projelerine 3,6 Milyar Lira Hibe Desteği Açıklandı
Temmuzda En Düşük Emekli Maaşı Ne Kadar Olacak?
Temmuzda En Düşük Emekli Maaşı Ne Kadar Olacak?
SGK Açıkladı: Hileli Maaş Alanlar Tespit Edildi, Aylıklar Kesiliyor!
SGK Açıkladı: Hileli Maaş Alanlar Tespit Edildi, Aylıklar Kesiliyor!
İstanbul Merkezli FETÖ Operasyonunda 56 Asker Yakalandı
İstanbul Merkezli FETÖ Operasyonunda 56 Asker Yakalandı
Yurtta Sıcaklıklar Artıyor: Hangi İlde Hava Nasıl Olacak?
Yurtta Sıcaklıklar Artıyor: Hangi İlde Hava Nasıl Olacak?
İBB'de Usulsüzlük Operasyonu: 42 Şüpheli Gözaltında
İBB'de Usulsüzlük Operasyonu: 42 Şüpheli Gözaltında
İş Adamı İnan Kıraç Hastaneden Kaçırıldı İddiası
İş Adamı İnan Kıraç Hastaneden Kaçırıldı İddiası
703 Sayılı KHK'ye Yönelik Yasal Düzenleme Komisyon'dan Geçti
703 Sayılı KHK'ye Yönelik Yasal Düzenleme Komisyon'dan Geçti
'İngiliz Hastanın Kalbi Otopside Yoktu' İddialarına Bakanlıktan Yanıt
'İngiliz Hastanın Kalbi Otopside Yoktu' İddialarına Bakanlıktan Yanıt
Türkiye'de İlk İslamofobiyle Mücadele Merkezi Açıldı!
Türkiye'de İlk İslamofobiyle Mücadele Merkezi Açıldı!
2 Mayıs'tan Sonra İsrail ile Ticaret Tamamen Durduruldu!
2 Mayıs'tan Sonra İsrail ile Ticaret Tamamen Durduruldu!
DMM'den 2B Arazileriyle İlgili Yapılacak Düzenlemeye İlişkin Açıklama
DMM'den 2B Arazileriyle İlgili Yapılacak Düzenlemeye İlişkin Açıklama

Gerçekten Kaygıyı Azaltıyor Mu?

Uzmanlar, bir haftalık dijital detoksun uyku ve kaygı üzerindeki etkilerini paylaştı.

  1. DİJİTAL DETOKS NEDİR? Dr. Michael S. Valdez, dijital detoksu ?akıllı telefon, bilgisayar, televizyon gibi mavi ışık yayan tüm dijital cihazlardan uzak durmak? olarak tanımlıyor.

    DİJİTAL DETOKS NEDİR? Dr. Michael S. Valdez, dijital detoksu ?akıllı telefon, bilgisayar, televizyon gibi mavi ışık yayan tüm dijital cihazlardan uzak durmak? olarak tanımlıyor.

  2. Uzman isim, özellikle sosyal medya ve iş e-postaları gibi zihni yoran içeriklerden uzaklaşmanın, uyku kalitesi ve kaygı üzerinde olumlu etkileri olduğunu belirtiyor. Beynin gevşemesi ve uykuya hazırlanması için bu detoksun yatmadan en az bir-iki saat önce başlatılması öneriliyor.

    Uzman isim, özellikle sosyal medya ve iş e-postaları gibi zihni yoran içeriklerden uzaklaşmanın, uyku kalitesi ve kaygı üzerinde olumlu etkileri olduğunu belirtiyor. Beynin gevşemesi ve uykuya hazırlanması için bu detoksun yatmadan en az bir-iki saat önce başlatılması öneriliyor.

  3. Dijital detoksun katı kurallar gerektirmediğini ifade eden Dr. Valdez, ''Herkesin yaşam tarzı ve ihtiyaçları farklı. Önemli olan tutarlılık. Geceden önce yalnızca bir saat bile ekranlardan uzak kalmak, pozitif değişimler yaratabilir? diyor.

    Dijital detoksun katı kurallar gerektirmediğini ifade eden Dr. Valdez, ''Herkesin yaşam tarzı ve ihtiyaçları farklı. Önemli olan tutarlılık. Geceden önce yalnızca bir saat bile ekranlardan uzak kalmak, pozitif değişimler yaratabilir? diyor.

  4. DİJİTAL DETOKSUN FAYDALARI Dijital detoksun uyku ve ruh sağlığı üzerindeki olumlu etkileri, bilimsel olarak da destekleniyor. Mavi ışık, melatonin üretimini baskılayarak kaliteli uykuyu engelliyor. Dijital cihazları akşam saatlerinde kullanmayı bırakmak, bu etkiyi azaltarak daha verimli bir uyku sürecine katkı sağlıyor.

    DİJİTAL DETOKSUN FAYDALARI Dijital detoksun uyku ve ruh sağlığı üzerindeki olumlu etkileri, bilimsel olarak da destekleniyor. Mavi ışık, melatonin üretimini baskılayarak kaliteli uykuyu engelliyor. Dijital cihazları akşam saatlerinde kullanmayı bırakmak, bu etkiyi azaltarak daha verimli bir uyku sürecine katkı sağlıyor.

  5. Terapist Tim Kleinknecht?e göre, ekranlardan uzak durmak sinir sisteminin dinlenmiş bir duruma geçmesini sağlıyor. Bu da gece boyunca aralıksız uyumayı mümkün kılıyor.

    Terapist Tim Kleinknecht?e göre, ekranlardan uzak durmak sinir sisteminin dinlenmiş bir duruma geçmesini sağlıyor. Bu da gece boyunca aralıksız uyumayı mümkün kılıyor.

  6. KAYGI TETİKLEYİCİLERİNİN AZALMASI ?Stres yaratacak haberleri okumak ve sosyal medyada kendini başkalarıyla kıyaslamak, zihni tetikte tutar'' diyen Kleinknecht, cihazları kapatmanın, zihni yavaşlatmak açısından oldukça faydalı olduğunu söylüyor.

    KAYGI TETİKLEYİCİLERİNİN AZALMASI ?Stres yaratacak haberleri okumak ve sosyal medyada kendini başkalarıyla kıyaslamak, zihni tetikte tutar'' diyen Kleinknecht, cihazları kapatmanın, zihni yavaşlatmak açısından oldukça faydalı olduğunu söylüyor.

  7. Dijital detoks, günümüzün dijital dünyasında kaygı bozuklukları ve uyku problemleriyle başa çıkmak isteyenler için etkili bir araç olabilir. Özellikle uyumadan önce ekranlardan uzaklaşmak, daha sakin bir zihin ve derin bir uyku için atılabilecek basit ama etkili adımların başında gelir.

    Dijital detoks, günümüzün dijital dünyasında kaygı bozuklukları ve uyku problemleriyle başa çıkmak isteyenler için etkili bir araç olabilir. Özellikle uyumadan önce ekranlardan uzaklaşmak, daha sakin bir zihin ve derin bir uyku için atılabilecek basit ama etkili adımların başında gelir.

23 Mayıs 2025