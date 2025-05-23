Bir Ülkede Daha Kimyasal Hadım Gündemde
Kimyasal hadım hangi ülkelerde, nasıl uygulanıyor?
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Theguardian.com'un haberine göre, İngiltere en ciddi cinsel suçlular için zorunlu kimyasal hadımı değerlendirmeye aldı. Adalet Bakanlığı, İngiltere ve Galler?deki cezaevi aşırı kalabalıklığını hafifletmek ve binlerce mahkumu serbest bırakmak amacıyla 20 bölgeyi kapsayacak şekilde bir pilot programı genişletmeyi planlıyor.
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Adalet Bakanı Shabana Mahmood?un desteklediği bu girişim, özellikle çocuklara yönelik cinsel suçlara karşı yargısal müdahaleyi güçlendirmeyi amaçlıyor. Mahmood?un Avam Kamarası?na hitap ederek hangi önlemleri kabul edeceğini açıklaması bekleniyor; bu açıklama, ceza adaletinde büyük bir reform niteliğinde olacak.Bağımsız bir ceza incelemesi tarafından önerilen bu yaklaşım, cinsel düşünceleri azaltmaya yönelik ilaçların kullanımını teşvik etmeyi amaçlıyor. Bu ilaçlar, cinsel dürtüleri baskılayarak suç işleme riskini azaltmayı hedefliyor. Mahkumlar, cezalarının yarısını çektikten sonra serbest bırakılabilecek ve etiketlenecek, aynı zamanda cinsel suçlulara yönelik tedavi süreçleri de başlatılacak.
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KİMYASAL HADIM NEDİR, HANGİ ÜLKELERDE UYGULANIYOR? Kimyasal hadım, cinsel suçluların tedavisinde bazı ülkelerde yasal bir önlem olarak uygulanmaktadır. Uygulama şekli ve yasal çerçevesi ülkelere göre değişiklik göstermektedir. Aşağıda, bu uygulamanın yürürlükte olduğu bazı ülkeler ve uygulama detayları yer almaktadır: POLONYA 2009 yılında kabul edilen yasayla, 15 yaşından küçük çocuklara cinsel saldırıda bulunan suçlulara zorunlu kimyasal hadım uygulanması kararlaştırılmıştır. Bu tedavi, mahkûmun cezasının bitiminde başlatılmaktadır.
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GÜNEY KORE 2011 yılında çıkarılan yasayla, 16 yaş altındaki çocuklara cinsel saldırıda bulunan suçlulara kimyasal hadım cezası uygulanmaktadır. 2013 yılında, bir mahkeme ilk kez bir suçluya 15 yıl hapis ve kimyasal hadım cezası vermiştir.
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ENDONEZYA 2016 yılında, çocuklara yönelik cinsel suçlar için kimyasal hadım cezası yasalaşmıştır. 2020 yılında çıkarılan bir yönetmelikle, bu cezanın uygulanma prosedürleri belirlenmiştir. Tedavi, devlet hastanelerinde atanmış doktorlar tarafından, ilgili bakanlık temsilcilerinin gözetiminde uygulanmaktadır.
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ABD Bazı eyaletlerde (örneğin Kaliforniya, Alabama, Louisiana), çocuklara yönelik cinsel suçlardan hüküm giyenlere şartlı tahliye koşulu olarak kimyasal hadım uygulanmaktadır. Louisiana eyaleti, 2024 yılında cerrahi hadımı da yasal hale getirmiştir.
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İTALYA 2024 yılında, tecavüz ve pedofili suçlularına yönelik kimyasal hadımın yasal hale getirilmesi için bir komite kurulması kararlaştırılmıştır. Tedavinin gönüllü, geri döndürülebilir ve tekrar suç işleme riskini azaltma amacı taşıması gerektiği belirtilmiştir.