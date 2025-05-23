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Yarı Fiyatına Otomobil Satıyorlar... İşte Yöntemi

Otomobil almak isteyenler için bir fırsat da icralık araçlar tarafında oluşuyor.

  1. Sahiplerinin borçlarını ödememeleri nedeniyle haciz konulan otomobiller yarı fiyatına icra daireleri tarafından satılıyor. Otomobil fiyatlarının yüksek olduğu günümüzde ucuza araç sahibi olmanın bir yöntemi de ihaleler oluyor.

    Sahiplerinin borçlarını ödememeleri nedeniyle haciz konulan otomobiller yarı fiyatına icra daireleri tarafından satılıyor. Otomobil fiyatlarının yüksek olduğu günümüzde ucuza araç sahibi olmanın bir yöntemi de ihaleler oluyor.

  2. NASIL SATILIYORLAR? Öncelikle icra dairesinin belirlediği ihale başlangıç bedeli bulunuyor. Bir de ihaleye katılmak için teminat yatırılması gerekiyor. Şayet ihaleyi kazanamazsanız teminatını banka hesabınıza kesinti yapılmadan aktarılıyor. Sitede yer alan muhammen bedel ise aracın haciz dışında normal şartlarda satılması halinde edeceği rakamı ifade ediyor.

    NASIL SATILIYORLAR? Öncelikle icra dairesinin belirlediği ihale başlangıç bedeli bulunuyor. Bir de ihaleye katılmak için teminat yatırılması gerekiyor. Şayet ihaleyi kazanamazsanız teminatını banka hesabınıza kesinti yapılmadan aktarılıyor. Sitede yer alan muhammen bedel ise aracın haciz dışında normal şartlarda satılması halinde edeceği rakamı ifade ediyor.

  3. NELERE DİKKAT EDİLMELİ? İhaleye girerken dikkat edilmesi gereken konuların başında araçların durumu geliyor. İhale öncesi mutlaka aracın bulunduğu yediemin otoparkına giderek aracı kontrol etmenizde fayda var. https://esatis.uyap.gov.tr internet sitesi üzerinden e-Devlet vasıtasıyla girip icralık araçları görebiliyorsunuz. Tüm bilgilerin yer aldığı resmi sitede beğenilen araçları tespit edip kontrolleri sağlayabilirsiniz.

    NELERE DİKKAT EDİLMELİ? İhaleye girerken dikkat edilmesi gereken konuların başında araçların durumu geliyor. İhale öncesi mutlaka aracın bulunduğu yediemin otoparkına giderek aracı kontrol etmenizde fayda var. https://esatis.uyap.gov.tr internet sitesi üzerinden e-Devlet vasıtasıyla girip icralık araçları görebiliyorsunuz. Tüm bilgilerin yer aldığı resmi sitede beğenilen araçları tespit edip kontrolleri sağlayabilirsiniz.

  5. İŞTE İHALEYE ÇIKAN ARAÇLAR

    İŞTE İHALEYE ÇIKAN ARAÇLAR

23 Mayıs 2025