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2025 Pazar Ve Markette Kurbanlık Fiyatları...

Migros ve CarrefourSa fiyatı

  1. 2025 yılı kurban bayramı 6 Haziran'da kutlanacak. Kurbanlık pazarları hareketlenmeye başladı. 2025 yılında çok daha fazla büyükbaş ve küçükbaş hayvan satışa sunuldu. Ancak kurbanlık fiyatları 2025 yılında hayli tuzlu oldu. Büyükbaş kurban fiyatı 400 bin lirayı bulurken, küçükbaş kurban fiyatı 20 bin lira civarında. Bu sene Migros ve CarrefourSa kurbanlık satışı yaparken, A101 ve ŞOK kurban satışı yapmıyor. Marketlerde de kurban fiyatları yüksek. Vakıfların kurban bağışı da belli oldu.

    2025 yılı kurban bayramı 6 Haziran'da kutlanacak. Kurbanlık pazarları hareketlenmeye başladı. 2025 yılında çok daha fazla büyükbaş ve küçükbaş hayvan satışa sunuldu. Ancak kurbanlık fiyatları 2025 yılında hayli tuzlu oldu. Büyükbaş kurban fiyatı 400 bin lirayı bulurken, küçükbaş kurban fiyatı 20 bin lira civarında. Bu sene Migros ve CarrefourSa kurbanlık satışı yaparken, A101 ve ŞOK kurban satışı yapmıyor. Marketlerde de kurban fiyatları yüksek. Vakıfların kurban bağışı da belli oldu.

  2. 6 Haziran'da kutlanacak olan Kurban Bayramı öncesinde kurbanlık telaşı başladı. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Bu sene kurbanlıkla ilgili hiçbir sorunumuz yok" derken, vatandaş kurbanlık fiyatlarıyla şaşkına dönmüş durumda. İstanbul'da en çok büyükbaş hayvan satışı yapılırken, 400 bini bulan rakamlar var... Küçükbaş hayvanda da rakamlar 20 bini geçiyor... Kurban alırken sağılık durumunu belirlemek için Tarım Bakanlığı'nın bir uygulaması var, onu mutlaka indirin. Küpeyi okutup hayvanın geçmişini öğrenebiliyorsunuz. İşte kurbanlık fiyatları, kurban kesim yerleri ve kurban kontrol uygulamasına dair bilgiler:

    6 Haziran'da kutlanacak olan Kurban Bayramı öncesinde kurbanlık telaşı başladı. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Bu sene kurbanlıkla ilgili hiçbir sorunumuz yok" derken, vatandaş kurbanlık fiyatlarıyla şaşkına dönmüş durumda. İstanbul'da en çok büyükbaş hayvan satışı yapılırken, 400 bini bulan rakamlar var... Küçükbaş hayvanda da rakamlar 20 bini geçiyor... Kurban alırken sağılık durumunu belirlemek için Tarım Bakanlığı'nın bir uygulaması var, onu mutlaka indirin. Küpeyi okutup hayvanın geçmişini öğrenebiliyorsunuz. İşte kurbanlık fiyatları, kurban kesim yerleri ve kurban kontrol uygulamasına dair bilgiler:

  3. Daha çok kurbanlık geldi ama fiyatlar yüksek<br> Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın verdiği bilgiye göre bu sene büyükbaş hayvanda geçen sene kesilen kurbandan yüzde 60 daha fazla kurbanlık piyasada. Küçükbaşta ise geçen sene kesilen hayvanların yüzde 55 daha fazlasını kurbanlık olarak arz edildi. Bu artışa rağmen kurbanlık fiyatları alıp başını gitmiş durumda.

    Daha çok kurbanlık geldi ama fiyatlar yüksek
    Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın verdiği bilgiye göre bu sene büyükbaş hayvanda geçen sene kesilen kurbandan yüzde 60 daha fazla kurbanlık piyasada. Küçükbaşta ise geçen sene kesilen hayvanların yüzde 55 daha fazlasını kurbanlık olarak arz edildi. Bu artışa rağmen kurbanlık fiyatları alıp başını gitmiş durumda.

  4. Büyükbaş kurbanlık fiyatı<br> Anadolu illerinde kurbanlık fiyatları nispeten daha hesaplı. Ancak İstanbul'da fiyatlar yüksek. İstanbul Küçükçekmece'de bulunan hayvan pazarında en çok büyükbaşlar satıldı. Fiyatları 250 bin ila 380 bin arasında değişiklik gösteriyor.

    Büyükbaş kurbanlık fiyatı
    Anadolu illerinde kurbanlık fiyatları nispeten daha hesaplı. Ancak İstanbul'da fiyatlar yüksek. İstanbul Küçükçekmece'de bulunan hayvan pazarında en çok büyükbaşlar satıldı. Fiyatları 250 bin ila 380 bin arasında değişiklik gösteriyor.

  5. Küçükbaş kurbanlık fiyatları: Koyun keçi... <p> Kurbanlıkların fiyatları bölgelere göre değişiyor. Küçükbaş kurbanlıklarda canlı kilogram fiyatı 270 lira ile 300 lira arasında değişiyor. Küçükbaş kurbanlığı 11 ile 20 bin lira arasında bulmak mümkün.

    Küçükbaş kurbanlık fiyatları: Koyun keçi...

    Kurbanlıkların fiyatları bölgelere göre değişiyor. Küçükbaş kurbanlıklarda canlı kilogram fiyatı 270 lira ile 300 lira arasında değişiyor. Küçükbaş kurbanlığı 11 ile 20 bin lira arasında bulmak mümkün.

  6. MİGROS KURBANLIK FİYATLARI<p> Ağırlığı ortalama 30-35 kilogram (kg) ve koli ağırlığı yaklaşık 12-16 kg olan kurbanlık Karaman küçükbaş 15 bin 950 lira, ağırlığı ortalama 38-42 kg ve koli ağırlığı yaklaşık 16-20 kg kurbanlık Kıvırcık küçükbaş 19 bin 950 lira ve en fazla 1/7 hisseli büyükbaş kurbanlık ise sakatat içermeden yaklaşık 23-27 kg kemiksiz et olmak üzere 26 bin 950 liradan satışa sunuluyor. Tüm kesimlerde kurbanın yaklaşık ağırlığı müşterinin bilgisi dahilinde olup, kurbanlığın kilosunun belirtilen miktardan fazla olması durumunda, fazla olan miktar aynı paket içerisinde teslim ediliyor. Büyükbaş kurbanlıklar en fazla 7 hisse olacak şekilde eşit parçalar halinde sakatat içermeden kemiksiz şekilde paketlenirken, kurbanlık kıvırcık küçükbaş ve Karaman küçükbaşlar koli içinde 2 but, 2 kol, 2 kafes, 1 gerdan ve 1 böbrek yatağı olacak şekilde hazırlanıyor.

    MİGROS KURBANLIK FİYATLARI

    Ağırlığı ortalama 30-35 kilogram (kg) ve koli ağırlığı yaklaşık 12-16 kg olan kurbanlık Karaman küçükbaş 15 bin 950 lira, ağırlığı ortalama 38-42 kg ve koli ağırlığı yaklaşık 16-20 kg kurbanlık Kıvırcık küçükbaş 19 bin 950 lira ve en fazla 1/7 hisseli büyükbaş kurbanlık ise sakatat içermeden yaklaşık 23-27 kg kemiksiz et olmak üzere 26 bin 950 liradan satışa sunuluyor. Tüm kesimlerde kurbanın yaklaşık ağırlığı müşterinin bilgisi dahilinde olup, kurbanlığın kilosunun belirtilen miktardan fazla olması durumunda, fazla olan miktar aynı paket içerisinde teslim ediliyor. Büyükbaş kurbanlıklar en fazla 7 hisse olacak şekilde eşit parçalar halinde sakatat içermeden kemiksiz şekilde paketlenirken, kurbanlık kıvırcık küçükbaş ve Karaman küçükbaşlar koli içinde 2 but, 2 kol, 2 kafes, 1 gerdan ve 1 böbrek yatağı olacak şekilde hazırlanıyor.

  7. Carrefour Kurbanlık fiyatı<p> CarrefourSA kurbanlık paketleri hazırlıyor. Kurbanı canlı olarak mobil uygulama üzerinden alabiliyorsunuz. Fiyatları teslimat günü ve bağışa göre değişiyor. Büyükbaş standart hisse fiyatı 25.950 lira, 4. gün teslimatta 23.950 liraya iniyor. Bağış yapılacaksa hisse fiyatı 19.950 lira. Küçükbaş kıvırcık standart fiyatı (16-20 kg) 20.950, bağış fiyatı 18.500, 4. gün teslim fiyatı 19.950. Karaman küçükbaş standart (12-16 kg) fiyatı 18.500, bağış fiyatı 15950, 4. gün teslim fiyatı 17.500 lira.

    Carrefour Kurbanlık fiyatı

    CarrefourSA kurbanlık paketleri hazırlıyor. Kurbanı canlı olarak mobil uygulama üzerinden alabiliyorsunuz. Fiyatları teslimat günü ve bağışa göre değişiyor. Büyükbaş standart hisse fiyatı 25.950 lira, 4. gün teslimatta 23.950 liraya iniyor. Bağış yapılacaksa hisse fiyatı 19.950 lira. Küçükbaş kıvırcık standart fiyatı (16-20 kg) 20.950, bağış fiyatı 18.500, 4. gün teslim fiyatı 19.950. Karaman küçükbaş standart (12-16 kg) fiyatı 18.500, bağış fiyatı 15950, 4. gün teslim fiyatı 17.500 lira.

  8. <strong>VAKIFLARIN KURBANLIK BAĞIŞ ÜCRETİ 2025 yılı<br></strong>Kurban kesmek yerine bağış yapmak isteyenler için vakıflar da rakamlarını açıkladı. <br>Rakamlar şöyle:<br>-Mehmetçik Vakfı : 14.500<br>-Kızılay yurt içi kurban bağışı 13.250, yurt dışı kurban bağışı&nbsp;5.250<br>-Türkiye Diyanet Vakfı&nbsp; kurban&nbsp;hisse bedelini 13 bin 500 lira<br>-Darüşşafaka kurban bağışı : 12.500 TL<br>-LÖSEV kurban bağışı :&nbsp;15900<br>-Yeryüzü Doktorları Gazze için kurban bağışı 15.000 TL,

    VAKIFLARIN KURBANLIK BAĞIŞ ÜCRETİ 2025 yılı
    Kurban kesmek yerine bağış yapmak isteyenler için vakıflar da rakamlarını açıkladı.
    Rakamlar şöyle:
    -Mehmetçik Vakfı : 14.500
    -Kızılay yurt içi kurban bağışı 13.250, yurt dışı kurban bağışı 5.250
    -Türkiye Diyanet Vakfı  kurban hisse bedelini 13 bin 500 lira
    -Darüşşafaka kurban bağışı : 12.500 TL
    -LÖSEV kurban bağışı : 15900
    -Yeryüzü Doktorları Gazze için kurban bağışı 15.000 TL,

  9. İSTANBUL İBB KURBANLIK KESİM YERLERİ<p> İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Avrupa ve Anadolu Yakası'nda toplam 4 tesiste kurban satış ve kesim hizmeti sunacak. Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Avrupa Yakası'nda Eyüpsultan Alibeyköy'de, Anadolu Yakası'nda ise Ataşehir Ferhatpaşa, Pendik Kurnaköy ve Sancaktepe Paşaköy'de olmak üzere 4 noktada kurban satış ve kesim hizmeti verilecek.

    İSTANBUL İBB KURBANLIK KESİM YERLERİ

    İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Avrupa ve Anadolu Yakası'nda toplam 4 tesiste kurban satış ve kesim hizmeti sunacak. Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Avrupa Yakası'nda Eyüpsultan Alibeyköy'de, Anadolu Yakası'nda ise Ataşehir Ferhatpaşa, Pendik Kurnaköy ve Sancaktepe Paşaköy'de olmak üzere 4 noktada kurban satış ve kesim hizmeti verilecek.

  10. BU UYGULAMAYI İNDİRİN KURBANIN GEÇMİŞİNİ ÖĞRENİN<p> Tarım ve Orman Bakanlığının "Tarım Cebimde" uygulaması ile kurbanlıkların kontrolüne imkan veriyor. Bu uygulamayı indirip, hayvanın kulağındaki küpeyi okutuyorsunuz ve sorgula tuşuna basınca hayvanın yaşını, aşılarını ve sevk raporlarını görebiliyorsunuz.

    BU UYGULAMAYI İNDİRİN KURBANIN GEÇMİŞİNİ ÖĞRENİN

    Tarım ve Orman Bakanlığının "Tarım Cebimde" uygulaması ile kurbanlıkların kontrolüne imkan veriyor. Bu uygulamayı indirip, hayvanın kulağındaki küpeyi okutuyorsunuz ve sorgula tuşuna basınca hayvanın yaşını, aşılarını ve sevk raporlarını görebiliyorsunuz.

24 Mayıs 2025