Korelilerin Güzellik Sırrı Buymuş! Kozmetiği Rafa Kaldırıyor, Sıfır İz Sıfır Gözenek

Yumurta akı maskesi, Kore cilt bakımında siyah noktaları temizlemek ve cildi sıkılaştırmak için sıkça kullanılan bir yöntemdir. Yumurta akı, cildi geçici olarak sıkılaştırır ve gözeneklerde biriken kir ve yağı çekmeye yardımcı olur. Uygulamak için bir yumurta akını çırpın ve temizlenmiş cildinize ince bir tabaka halinde sürün. Üzerine ince bir kâğıt peçete yerleştirin ve peçetenin üzerine bir kat daha yumurta akı uygulayın. Tamamen kuruduğunda peçeteyi nazikçe soyun.