Orkideye Aloe Veradan Hayat Öpücüğü! Köklenip 4 Mevsim Çiçek Açıyor

Aloe Vera?nın gübre olarak kullanımı da oldukça etkilidir. Küçük parçalara ayrılan Aloe Vera yaprakları, 200 ml su ile blenderda püre haline getirilip süzülerek sıvı bir gübre hazırlanabilir. Bu karışıma, özellikle ilkbahar ve sonbahar aylarında, bir adet B vitamini tableti eklenerek orkidelerin canlanması sağlanabilir.

Orkidelerin sağlıklı büyümesi ve düzenli çiçek açması için doğru konum ve ışık koşulları büyük önem taşır. Orkideler, dolaylı ancak parlak ışığı tercih eder. Doğrudan güneş ışığı, yapraklarda yanıklara neden olabilir. Işık ve konum koşullarını doğru ayarlamalısınız.