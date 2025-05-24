Ütüleri Rafa Kaldıran Ayar! Çamaşır Makinesi Ayarı...

Çamaşır yıkamak sıradan bir işlem gibi görünse de, makinenizin üzerindeki bazı ayarlar sandığınızdan çok daha fazla işe yarar. Çoğu kişinin fark etmediği halde ütü zahmetini neredeyse ortadan kaldıracak kadar etkili olan yöntemlerden biri olan bu özelliği çoğu kişi ?nazik yıkama? ya da ?kırışık azaltma? olarak tanıyor. Ancak detaylara indiğinizde bu fonksiyonun, kıyafetlerinizi yıkarken aynı zamanda hafif bir ütüleme etkisi sağladığı anlaşılıyor. Peki ama nasıl?