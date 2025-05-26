Galatasaray Kupasına Kavuştu
Galatasaraylı futbolcular, şampiyonluk kutlaması için Beyoğlu'ndan önce otobüs sonra denizyoluyla Yenikapı'ya ulaştı. Kupayı takımı adına kaptan Fernando Muslera aldu, daha sonra takım arkadaşlarıyla birlikte sevinç yaşadı.
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Süper Lig'de üst üste üçüncü kez şampiyon olan Galatasaray taraftarı önünde kupasını kaldıracak. Sarı kırmızılılar, çifte kupanın kutlamalarına Galatasaray Lisesi'nde başladı.
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Burada fotoğraf çekimi yapan futbolcular daha sonra üstü açık otobüse geçti.
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Futbolcuların otobüse geçişi esnasında toplanan taraftarlar yönetime Osimhen için tezahüratlarda bulundu.
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Yola çıkan otobüs ve futbolcular Sarayburnu'na ulaştı. Buradan tekneye binen futbolcular, ardından Yenikapı Miting Alanı'na ulaştı.
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"BU KULÜP ÇOK BÜYÜK" Galatasaray'ın Nijeryalı süper yıldızı, Instagram hesabında canlı yayın açtı. Şaşkınlık içinde etrafını izleyen Victor Osimhen, "Bu kulüp çok büyük" dedi.
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Galatasaray taraftarı konserlerin başladığı Yenikapı'da toplandı.
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Futbolcuların alana ulaşması sonrası her futbolcu farklı şarkılarla sahneye çıktı. TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Galatasaray'a şampiyonluk kupasını verecek.
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Yenikapı'da konuşan ve Avrupa'da başarı sözü veren Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in sözleri sırasında sık sık "Taraftar çıldırdı, Osimhen'i istiyor" tezahüratı duyuldu.
Özbek taraftara şu sözlerle seslendi:
"Değerli Galatasaraylılar, değerli kardeşlerim burada Yenikapı'yı dolduran değerli üyelerim, taraftarlarım ve televizyon başında kalbi Galatasaray içib atan herkes... Kulübümüzün 25. şampiyonluğunu, 5. yıldızını kutladığımız festivalimize hepiniz hoş geldiniz. Bugün sadece bir şampiyonluğu kutlamıyoruz değerli Galatasaraylılar, bugün iyi insanların karşısına çıkan tüm kötülüklere karşı çıkan insanların zaferini kutluyoruz. İnananların, doğrudan hiç sapmayan insanların başarısını kutluyoruz. Karşısına kim çıkarsa çıksın vazgeçmeyenlerin hikayesini yazıyoruz. Tarihi yarımadaya, ecdadımızın tüm dünyaya hükmettiği topraklara hoş geldiniz. Burada, tüm İstanbul sesimizi duysun istiyorum. İstanbul bir saray, tek hakimi Galatasaray. Galatasaray bu ülkenin umududur, Galatasaray bu ülkenin inancıdır. Galatasaray insanlarımızın mutluluğu, içindeki pozitif enerjidir. Daha çok çalışacağız. Avrupa'da başarılı olmak için ellerimizden geleni yapacağımızın sözünü tüm Galatasaray camiasına veriyorum. Değerli kardeşlerim, şampiyonluğumız, 5. yıldızımız tüm camiamıza hayırlı olsun. Yaşasın Galatasaray."
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"Adanmış Hayatların Umudu" şarkısıyla sahneye çıkan ve taraftarı selamlayan Okan Buruk, "Herkes rütbesini bilecek!" dedi.
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MERTENS VE EŞİNİN GÖZYAŞLARI Galatasaray'dan ayrılması beklenen Dries Mertens ve eşi, sahneye çıktıkları esnada gözyaşlarına hakim olamadılar.
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Futbolcuların sahneye çıkmasından ardından kupa ve madalya takdim törenine geçildi. Şampiyonluk kupası alana bir arabanın üzerinde ve 5 yıldız platformda geldi. Türkiye Futbol Federasyonu 1. Başkan Vekili, İcra Kurulu Üyesi, A Milli Takım ve Süper Lig'den Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Mecnun Otyakmaz, 2. Başkan Vekili, İcra Kurulu Üyesi, Hukuk, İdari ve Mali İşlerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Fuat Göktaş ve 1. Lig Kulüplerinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Zafer Bahadır Saraç madalya ve kupayı verdi. Kupayı alan kaptan Fernando Muslera, daha sonra takım arkadaşlarıyla birlikte bu sevinci yaşadı. Son olarak ise bütün takım, son dönemin popüler şarkısı 'Pode sentar' ile eğlendi.