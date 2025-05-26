Galatasaray Kupasına Kavuştu

Meclis Başkanlığı Seçimi Süreci Başlıyor
Meclis Başkanlığı Seçimi Süreci Başlıyor
Sompo Sigortadan meslek gruplarına özel %30 indirim fırsatı!
Sompo Sigortadan meslek gruplarına özel %30 indirim fırsatı!
Sponsorlu İçerik
AYM'den '3600 Ek Gösterge' Düzenlemesinde İptal Kararı
AYM'den '3600 Ek Gösterge' Düzenlemesinde İptal Kararı
Üniversitede Ölmüş Hastalar Üzerinden 70 Milyonluk Vurgun İddiası
Üniversitede Ölmüş Hastalar Üzerinden 70 Milyonluk Vurgun İddiası
Düğün Salonunda Doktorun Öldüğü Olayda 3 Gözaltı
Düğün Salonunda Doktorun Öldüğü Olayda 3 Gözaltı
Künefe Zincirine 5 İlde FETÖ Operasyonu: 33 Gözaltı
Künefe Zincirine 5 İlde FETÖ Operasyonu: 33 Gözaltı
Macron, uçakta eşinden tokat yedi!
Macron, uçakta eşinden tokat yedi!
İntihal ve Sahte Yayınla Profesörlük! Eski Dekanının Unvanı İptal Edildi
İntihal ve Sahte Yayınla Profesörlük! Eski Dekanının Unvanı İptal Edildi
Fabrika Gibi Lise! Yıllık 5 Milyon TL Ciro Yapıyor
Fabrika Gibi Lise! Yıllık 5 Milyon TL Ciro Yapıyor
Doğa yürüyüşünde kaybolan il müdür yardımcısı aranıyor
Doğa yürüyüşünde kaybolan il müdür yardımcısı aranıyor
Trump'tan Putin Yorumu: Tamamen Çıldırdı!
Trump'tan Putin Yorumu: Tamamen Çıldırdı!
İnfaz Düzenlemesi Meclis Gündeminde: Hedef Bayram Öncesi Onay
İnfaz Düzenlemesi Meclis Gündeminde: Hedef Bayram Öncesi Onay
Yüksek Faiz Ekonomiyi Sarsıyor: Şirketler İflasın Eşiğinde!
Yüksek Faiz Ekonomiyi Sarsıyor: Şirketler İflasın Eşiğinde!
YPG, Suriye'de Çatışma Hazırlığı Yapıyor! 18 Bin Terörist Sınırda
YPG, Suriye'de Çatışma Hazırlığı Yapıyor! 18 Bin Terörist Sınırda
Fiyat İstismarına Son: Taşınmaz Değeri Artık Yapay Zeka ile Hesaplanacak
Fiyat İstismarına Son: Taşınmaz Değeri Artık Yapay Zeka ile Hesaplanacak
Fenerbahçe Beko, Avrupa Şampiyonu
Fenerbahçe Beko, Avrupa Şampiyonu
Bakan Yumaklı Duyurdu: 14 ilde 111 İşçi Alınacak
Bakan Yumaklı Duyurdu: 14 ilde 111 İşçi Alınacak
2 Otobüsün Çarpıştığı Kazada 28 Kişi Yaralandı
2 Otobüsün Çarpıştığı Kazada 28 Kişi Yaralandı
Çevre Yolu Açıldı: 15 Dakikalık Yol 4 Dakikaya Düştü
Çevre Yolu Açıldı: 15 Dakikalık Yol 4 Dakikaya Düştü
38 İle 'Sarı' Uyarı: Sağanak ve Fırtına Geliyor
38 İle 'Sarı' Uyarı: Sağanak ve Fırtına Geliyor
Erdoğan: Yargıya Hesap Vermekten Kaçamazsınız
Erdoğan: Yargıya Hesap Vermekten Kaçamazsınız
'Zirai Don' Destek Ödemelerinde Şartlar Belli Oldu
'Zirai Don' Destek Ödemelerinde Şartlar Belli Oldu
Bakan Tunç Paylaştı: Kangren Haline Gelmiş Davalar Çözüme Kavuşuyor
Bakan Tunç Paylaştı: Kangren Haline Gelmiş Davalar Çözüme Kavuşuyor
Çalışma Bakanı'ndan Net Mesaj: Önce İşçi, Sonra İşin Geleceği
Çalışma Bakanı'ndan Net Mesaj: Önce İşçi, Sonra İşin Geleceği
DMM: Bakan Tekin'in 'Okula Gerek Yok' İfadesi Çarpıtıldı
DMM: Bakan Tekin'in 'Okula Gerek Yok' İfadesi Çarpıtıldı
e-Devlet'te Kira Sözleşmesi Patlaması! 21 Bin Sözleşme Onaylandı
e-Devlet'te Kira Sözleşmesi Patlaması! 21 Bin Sözleşme Onaylandı
Emekliye Bayram İkramiyeleri Ne Zaman Ödenecek?
Emekliye Bayram İkramiyeleri Ne Zaman Ödenecek?
TBMM'de Bu Hafta: Başkanlık Seçim Süreci Başlıyor
TBMM'de Bu Hafta: Başkanlık Seçim Süreci Başlıyor
Eşine İlgisiz Davranan Koca Kusurlu! Nafaka ve Tazminat Ödeyecek
Eşine İlgisiz Davranan Koca Kusurlu! Nafaka ve Tazminat Ödeyecek
Ceza Yükseldi, Çakar Azaldı! Usulsüz Kullanım Yüzde 80 Azaldı
Ceza Yükseldi, Çakar Azaldı! Usulsüz Kullanım Yüzde 80 Azaldı

Galatasaray Kupasına Kavuştu

Galatasaraylı futbolcular, şampiyonluk kutlaması için Beyoğlu'ndan önce otobüs sonra denizyoluyla Yenikapı'ya ulaştı. Kupayı takımı adına kaptan Fernando Muslera aldu, daha sonra takım arkadaşlarıyla birlikte sevinç yaşadı.

  1. Süper Lig'de üst üste üçüncü kez şampiyon olan Galatasaray taraftarı önünde kupasını kaldıracak. Sarı kırmızılılar, çifte kupanın kutlamalarına Galatasaray Lisesi'nde başladı.

    Süper Lig'de üst üste üçüncü kez şampiyon olan Galatasaray taraftarı önünde kupasını kaldıracak. Sarı kırmızılılar, çifte kupanın kutlamalarına Galatasaray Lisesi'nde başladı.

  2. Burada fotoğraf çekimi yapan futbolcular daha sonra üstü açık otobüse geçti.

    Burada fotoğraf çekimi yapan futbolcular daha sonra üstü açık otobüse geçti.

  3. Futbolcuların otobüse geçişi esnasında toplanan taraftarlar yönetime Osimhen için tezahüratlarda bulundu.

    Futbolcuların otobüse geçişi esnasında toplanan taraftarlar yönetime Osimhen için tezahüratlarda bulundu.

  4. Yola çıkan otobüs ve futbolcular Sarayburnu'na ulaştı. Buradan tekneye binen futbolcular, ardından Yenikapı Miting Alanı'na ulaştı.

    Yola çıkan otobüs ve futbolcular Sarayburnu'na ulaştı. Buradan tekneye binen futbolcular, ardından Yenikapı Miting Alanı'na ulaştı.

  5. "BU KULÜP ÇOK BÜYÜK" Galatasaray'ın Nijeryalı süper yıldızı, Instagram hesabında canlı yayın açtı. Şaşkınlık içinde etrafını izleyen Victor Osimhen, "Bu kulüp çok büyük" dedi.

    "BU KULÜP ÇOK BÜYÜK" Galatasaray'ın Nijeryalı süper yıldızı, Instagram hesabında canlı yayın açtı. Şaşkınlık içinde etrafını izleyen Victor Osimhen, "Bu kulüp çok büyük" dedi.

  6. Galatasaray taraftarı konserlerin başladığı Yenikapı'da toplandı.

    Galatasaray taraftarı konserlerin başladığı Yenikapı'da toplandı.

  7. Futbolcuların alana ulaşması sonrası her futbolcu farklı şarkılarla sahneye çıktı. TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Galatasaray'a şampiyonluk kupasını verecek.

    Futbolcuların alana ulaşması sonrası her futbolcu farklı şarkılarla sahneye çıktı. TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Galatasaray'a şampiyonluk kupasını verecek.

  8. Yenikapı'da konuşan ve Avrupa'da başarı sözü veren Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in sözleri sırasında sık sık "Taraftar çıldırdı, Osimhen'i istiyor" tezahüratı duyuldu.<br> Özbek taraftara şu sözlerle seslendi: <br> "Değerli Galatasaraylılar, değerli kardeşlerim burada Yenikapı'yı dolduran değerli üyelerim, taraftarlarım ve televizyon başında kalbi Galatasaray içib atan herkes... Kulübümüzün 25. şampiyonluğunu, 5. yıldızını kutladığımız festivalimize hepiniz hoş geldiniz. Bugün sadece bir şampiyonluğu kutlamıyoruz değerli Galatasaraylılar, bugün iyi insanların karşısına çıkan tüm kötülüklere karşı çıkan insanların zaferini kutluyoruz. İnananların, doğrudan hiç sapmayan insanların başarısını kutluyoruz. Karşısına kim çıkarsa çıksın vazgeçmeyenlerin hikayesini yazıyoruz. Tarihi yarımadaya, ecdadımızın tüm dünyaya hükmettiği topraklara hoş geldiniz. Burada, tüm İstanbul sesimizi duysun istiyorum. İstanbul bir saray, tek hakimi Galatasaray. Galatasaray bu ülkenin umududur, Galatasaray bu ülkenin inancıdır. Galatasaray insanlarımızın mutluluğu, içindeki pozitif enerjidir. Daha çok çalışacağız. Avrupa'da başarılı olmak için ellerimizden geleni yapacağımızın sözünü tüm Galatasaray camiasına veriyorum. Değerli kardeşlerim, şampiyonluğumız, 5. yıldızımız tüm camiamıza hayırlı olsun. Yaşasın Galatasaray."

    Yenikapı'da konuşan ve Avrupa'da başarı sözü veren Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in sözleri sırasında sık sık "Taraftar çıldırdı, Osimhen'i istiyor" tezahüratı duyuldu.
    Özbek taraftara şu sözlerle seslendi:
    "Değerli Galatasaraylılar, değerli kardeşlerim burada Yenikapı'yı dolduran değerli üyelerim, taraftarlarım ve televizyon başında kalbi Galatasaray içib atan herkes... Kulübümüzün 25. şampiyonluğunu, 5. yıldızını kutladığımız festivalimize hepiniz hoş geldiniz. Bugün sadece bir şampiyonluğu kutlamıyoruz değerli Galatasaraylılar, bugün iyi insanların karşısına çıkan tüm kötülüklere karşı çıkan insanların zaferini kutluyoruz. İnananların, doğrudan hiç sapmayan insanların başarısını kutluyoruz. Karşısına kim çıkarsa çıksın vazgeçmeyenlerin hikayesini yazıyoruz. Tarihi yarımadaya, ecdadımızın tüm dünyaya hükmettiği topraklara hoş geldiniz. Burada, tüm İstanbul sesimizi duysun istiyorum. İstanbul bir saray, tek hakimi Galatasaray. Galatasaray bu ülkenin umududur, Galatasaray bu ülkenin inancıdır. Galatasaray insanlarımızın mutluluğu, içindeki pozitif enerjidir. Daha çok çalışacağız. Avrupa'da başarılı olmak için ellerimizden geleni yapacağımızın sözünü tüm Galatasaray camiasına veriyorum. Değerli kardeşlerim, şampiyonluğumız, 5. yıldızımız tüm camiamıza hayırlı olsun. Yaşasın Galatasaray."

  9. "Adanmış Hayatların Umudu" şarkısıyla sahneye çıkan ve taraftarı selamlayan Okan Buruk, "Herkes rütbesini bilecek!" dedi.

    "Adanmış Hayatların Umudu" şarkısıyla sahneye çıkan ve taraftarı selamlayan Okan Buruk, "Herkes rütbesini bilecek!" dedi.

  10. MERTENS VE EŞİNİN GÖZYAŞLARI Galatasaray'dan ayrılması beklenen Dries Mertens ve eşi, sahneye çıktıkları esnada gözyaşlarına hakim olamadılar.

    MERTENS VE EŞİNİN GÖZYAŞLARI Galatasaray'dan ayrılması beklenen Dries Mertens ve eşi, sahneye çıktıkları esnada gözyaşlarına hakim olamadılar.

  11. Futbolcuların sahneye çıkmasından ardından kupa ve madalya takdim törenine geçildi. Şampiyonluk kupası alana bir arabanın üzerinde ve 5 yıldız platformda geldi. Türkiye Futbol Federasyonu 1. Başkan Vekili, İcra Kurulu Üyesi, A Milli Takım ve Süper Lig'den Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Mecnun Otyakmaz, 2. Başkan Vekili, İcra Kurulu Üyesi, Hukuk, İdari ve Mali İşlerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Fuat Göktaş ve 1. Lig Kulüplerinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Zafer Bahadır Saraç madalya ve kupayı verdi. Kupayı alan kaptan Fernando Muslera, daha sonra takım arkadaşlarıyla birlikte bu sevinci yaşadı. Son olarak ise bütün takım, son dönemin popüler şarkısı 'Pode sentar' ile eğlendi.

    Futbolcuların sahneye çıkmasından ardından kupa ve madalya takdim törenine geçildi. Şampiyonluk kupası alana bir arabanın üzerinde ve 5 yıldız platformda geldi. Türkiye Futbol Federasyonu 1. Başkan Vekili, İcra Kurulu Üyesi, A Milli Takım ve Süper Lig'den Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Mecnun Otyakmaz, 2. Başkan Vekili, İcra Kurulu Üyesi, Hukuk, İdari ve Mali İşlerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Fuat Göktaş ve 1. Lig Kulüplerinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Zafer Bahadır Saraç madalya ve kupayı verdi. Kupayı alan kaptan Fernando Muslera, daha sonra takım arkadaşlarıyla birlikte bu sevinci yaşadı. Son olarak ise bütün takım, son dönemin popüler şarkısı 'Pode sentar' ile eğlendi.

26 Mayıs 2025