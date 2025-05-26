Leyla Dizisine Veda Mı Edecek?
Civan öldü mü?
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Leyla: Hayat? Aşk? Adalet? dizisi ayrlık iddialarıyla gündemde. Birsen Altuntaş'ın haberina göre, "Civan? rolüne hayat veren dizinin başrol oyuncusu Alperen Duymaz önümüzdeki bölümde veda edecek.
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Alperen Duymaz'ın önümüzdeki bölümde veda edeceği Leyla dizisindeki ayrılıkların devam edeceği ve Cemre Baysel (Leyla), Gonca Vuslateri (Nur) ve Yiğit Kirazcı?nın (Mali) projeye devam edeceği öğrenildi.
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SELÇUK YÖNTEM KADRODA Ay Yapım imzalı dizisinin final kararı şimdilik askıya alınmış ve diziye değerli aktör Selçuk Yöntem katılmıştı. Yöntem?in "Leyla" dizisine ?Vedat Köroğlu? rolüyle ve ailesiyle beraber katılacağı öğrenildi.
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CİVAN KARAKTERİ HAKKINDA Küçükken çöplüğe terk edilen Civan?a orada Güzide annesi sahip çıkar ve onu Neco?dan korur. Nur?un kendisini evlat edinmesiyle çöplükten zenginlerin dünyasına geçiş yapan Civan, geçmiş ve yeni kimliği arasında sıkışıp kalır.