Yapay Zekâ Destekli Video Üretiminde Yeni Dönem!
Google Veo 3 nedir, nasıl kullanılır?
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Google Veo 3, metinden videoya dönüşüm sağlayan, yapay zekâ destekli bir video üretim aracıdır. Kullanıcılar yalnızca metin girdileri ile saniyeler içinde yüksek kaliteli, gerçekçi ve sinematik videolar oluşturabilir. Google?ın önceki sürümlerine göre çok daha gelişmiş olan Veo 3, özellikle içerik üreticileri, dijital pazarlamacılar ve film endüstrisi için büyük kolaylık sağlıyor.
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GOOGLE VEO 3 ÖZELLİKLERİ 4K kalitesinde video üretimi Gerçekçi kamera açıları ve sinematografi desteği Doğal ışık, gölge ve hareket efektleri Çok dilli metin girdisi ile içerik oluşturma Sahne geçişleri ve zaman çizgisi kontrolü
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VEO 3 NASIL KULLANILIR? Google Veo 3'ü kullanmak oldukça basit bir yapıya sahiptir, ancak profesyonel sonuçlar elde etmek için bazı püf noktaları bilmek gerekir. İşte adım adım kullanım rehberi: 1- Google hesabınızla giriş yapın: Veo 3, Google ekosistemine entegre çalıştığı için bir Google hesabına sahip olmanız gerekir. 2- Veo Platformuna erişin: https://veo.google.com adresi üzerinden platforma ulaşabilirsiniz. (Not: Şu an için sınırlı erişimle beta sürümde olabilir.) 3- Metin komutunuzu yazın: Örneğin: ?Gün batımında sahilde yürüyen bir çift, dalga sesleri eşliğinde.? 4- Dil ve çözünürlük seçimi yapın: Videonuzun dili, çözünürlüğü (HD, 4K) ve uzunluğunu belirleyebilirsiniz. 5- Videoyu oluştur ve indir: Yapay zekâ, metni analiz eder ve birkaç saniye içinde size bir video taslağı sunar. Beğendiğinizde indirip kullanabilirsiniz.
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VEO 3 İLE NELER YAPILIR? Google Veo 3, sadece bir video üretim aracı değil; aynı zamanda yaratıcı fikirlerinizi kısa sürede görsel dünyaya taşıyan bir üretim platformudur. Kullanım Alanları: Sosyal medya içerikleri YouTube ve TikTok videoları Reklam ve tanıtım filmleri Eğitim videoları Kısa film projeleri