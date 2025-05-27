Yapay Zekâ Destekli Video Üretiminde Yeni Dönem!

VEO 3 NASIL KULLANILIR? Google Veo 3'ü kullanmak oldukça basit bir yapıya sahiptir, ancak profesyonel sonuçlar elde etmek için bazı püf noktaları bilmek gerekir. İşte adım adım kullanım rehberi: 1- Google hesabınızla giriş yapın: Veo 3, Google ekosistemine entegre çalıştığı için bir Google hesabına sahip olmanız gerekir. 2- Veo Platformuna erişin: https://veo.google.com adresi üzerinden platforma ulaşabilirsiniz. (Not: Şu an için sınırlı erişimle beta sürümde olabilir.) 3- Metin komutunuzu yazın: Örneğin: ?Gün batımında sahilde yürüyen bir çift, dalga sesleri eşliğinde.? 4- Dil ve çözünürlük seçimi yapın: Videonuzun dili, çözünürlüğü (HD, 4K) ve uzunluğunu belirleyebilirsiniz. 5- Videoyu oluştur ve indir: Yapay zekâ, metni analiz eder ve birkaç saniye içinde size bir video taslağı sunar. Beğendiğinizde indirip kullanabilirsiniz.