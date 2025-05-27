Zamlı Fiyatlara 5 Gün Kaldı...
İşte en ucuz otomobiller
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Otomobil fiyatları euro kuruna göre değişiklik gösteriyor. Mayıs ayı başında euro kuru 43.50 lira seviyelerindeydi. Günümüzde kur tarihi yüksek seviyesine yaklaştı ve 44.5 lira seviyelerinden fiyatlanıyor.
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Otomobil fiyatları da bu oranlara ek maliyetler de eklenerek zamlanıyor. Birçok otomobil markası Haziran ayına ilişkin fiyat listelerini hazırlamaya başlamışken Mayıs ayı fiyatlarından otomobil almak için son 5 günlük süre kaldı.
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İŞTE EN UCUZ OTOMOBİLLER Alfa Romeo Junior Elettrica 1 milyon 799 bin TL
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Audi A3 Sportback 35 Turbo FSI 150 bg Advanced S Tronic 2 milyon 541 bin 372 TL
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BMW 120 Sport Line 2 milyon 974 bin TL
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Cupra Born 1 milyon 925 bin TL
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Fiat Egea 1.4 Fire Easy benzinli 95 hp 1 milyon 104 bin 900 TL
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Ford Puma 1.0 Titanium manuel 1 milyon 514 bin 600 TL
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Hyundai i10 1.2 MPI manuel 1 milyon 134 bin TL
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Mercedes A200 2 milyon 944 bin TL
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MG ZS Comfort 1.0 AT 1 milyon 399 bin TL
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Opel Corsa 1.2 manuel 1 milyon 256 bin TL
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Renault Clio Evolution 1.0 TCe 1 milyon 434 bin TL
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Suzuki Swift 1.2 MHEV CVT Life 1 milyon 419 bin TL
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Toyota Yaris 1.5 Hybrid Flame e-CVT 1 milyon 594 bin TL
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Seat Ibiza 1.0 EcoTSI 115 PS DSG FR 1 milyon 620 bin TL
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Togg T10X V1 RWD Standart menzil 1 milyon 440 bin TL
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BYD Dolphin 1 milyon 365 bin TL
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Honda Jazz 1.5L Hybrid 1 milyon 575 bin TL
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KIA Picanto 1.0 1 milyon 160 bin TL
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Chery Omoda 5 Pro 2 milyon 100 bin TL
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Volkswagen Polo 1.0 manuel 1 milyon 631 bin TL
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Skoda Fabia Premium 1.0 TSI 1 milyon 549 bin 900 TL
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Peugeot E-208 GT 100kW 1 milyon 632 bin TL