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Zamlı Fiyatlara 5 Gün Kaldı...

İşte en ucuz otomobiller

  1. Otomobil fiyatları euro kuruna göre değişiklik gösteriyor. Mayıs ayı başında euro kuru 43.50 lira seviyelerindeydi. Günümüzde kur tarihi yüksek seviyesine yaklaştı ve 44.5 lira seviyelerinden fiyatlanıyor.

    Otomobil fiyatları euro kuruna göre değişiklik gösteriyor. Mayıs ayı başında euro kuru 43.50 lira seviyelerindeydi. Günümüzde kur tarihi yüksek seviyesine yaklaştı ve 44.5 lira seviyelerinden fiyatlanıyor.

  2. Otomobil fiyatları da bu oranlara ek maliyetler de eklenerek zamlanıyor. Birçok otomobil markası Haziran ayına ilişkin fiyat listelerini hazırlamaya başlamışken Mayıs ayı fiyatlarından otomobil almak için son 5 günlük süre kaldı.

    Otomobil fiyatları da bu oranlara ek maliyetler de eklenerek zamlanıyor. Birçok otomobil markası Haziran ayına ilişkin fiyat listelerini hazırlamaya başlamışken Mayıs ayı fiyatlarından otomobil almak için son 5 günlük süre kaldı.

  3. İŞTE EN UCUZ OTOMOBİLLER Alfa Romeo Junior Elettrica 1 milyon 799 bin TL

    İŞTE EN UCUZ OTOMOBİLLER Alfa Romeo Junior Elettrica 1 milyon 799 bin TL

  4. Audi A3 Sportback 35 Turbo FSI 150 bg Advanced S Tronic 2 milyon 541 bin 372 TL

    Audi A3 Sportback 35 Turbo FSI 150 bg Advanced S Tronic 2 milyon 541 bin 372 TL

  5. BMW 120 Sport Line 2 milyon 974 bin TL

    BMW 120 Sport Line 2 milyon 974 bin TL

  6. Cupra Born 1 milyon 925 bin TL

    Cupra Born 1 milyon 925 bin TL

  7. Fiat Egea 1.4 Fire Easy benzinli 95 hp 1 milyon 104 bin 900 TL

    Fiat Egea 1.4 Fire Easy benzinli 95 hp 1 milyon 104 bin 900 TL

  8. Ford Puma 1.0 Titanium manuel 1 milyon 514 bin 600 TL

    Ford Puma 1.0 Titanium manuel 1 milyon 514 bin 600 TL

  9. Hyundai i10 1.2 MPI manuel 1 milyon 134 bin TL

    Hyundai i10 1.2 MPI manuel 1 milyon 134 bin TL

  10. Mercedes A200 2 milyon 944 bin TL

    Mercedes A200 2 milyon 944 bin TL

  11. MG ZS Comfort 1.0 AT 1 milyon 399 bin TL

    MG ZS Comfort 1.0 AT 1 milyon 399 bin TL

  12. Opel Corsa 1.2 manuel 1 milyon 256 bin TL

    Opel Corsa 1.2 manuel 1 milyon 256 bin TL

  13. Renault Clio Evolution 1.0 TCe 1 milyon 434 bin TL

    Renault Clio Evolution 1.0 TCe 1 milyon 434 bin TL

  14. Suzuki Swift 1.2 MHEV CVT Life 1 milyon 419 bin TL

    Suzuki Swift 1.2 MHEV CVT Life 1 milyon 419 bin TL

  15. Toyota Yaris 1.5 Hybrid Flame e-CVT 1 milyon 594 bin TL

    Toyota Yaris 1.5 Hybrid Flame e-CVT 1 milyon 594 bin TL

  16. Seat Ibiza 1.0 EcoTSI 115 PS DSG FR 1 milyon 620 bin TL

    Seat Ibiza 1.0 EcoTSI 115 PS DSG FR 1 milyon 620 bin TL

  17. Togg T10X V1 RWD Standart menzil 1 milyon 440 bin TL

    Togg T10X V1 RWD Standart menzil 1 milyon 440 bin TL

  18. BYD Dolphin 1 milyon 365 bin TL

    BYD Dolphin 1 milyon 365 bin TL

  19. Honda Jazz 1.5L Hybrid 1 milyon 575 bin TL

    Honda Jazz 1.5L Hybrid 1 milyon 575 bin TL

  20. KIA Picanto 1.0 1 milyon 160 bin TL

    KIA Picanto 1.0 1 milyon 160 bin TL

  21. Chery Omoda 5 Pro 2 milyon 100 bin TL

    Chery Omoda 5 Pro 2 milyon 100 bin TL

  22. Volkswagen Polo 1.0 manuel 1 milyon 631 bin TL

    Volkswagen Polo 1.0 manuel 1 milyon 631 bin TL

  23. Skoda Fabia Premium 1.0 TSI 1 milyon 549 bin 900 TL

    Skoda Fabia Premium 1.0 TSI 1 milyon 549 bin 900 TL

  24. Peugeot E-208 GT 100kW 1 milyon 632 bin TL

    Peugeot E-208 GT 100kW 1 milyon 632 bin TL

27 Mayıs 2025