Asla Kilo Aldırmayan 10 Yiyecek
İstediğiniz kadar yiyebilirsiniz!
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Hem sağlıklı hem de kilo aldırmayan gönül rahatlığıyla yiyebileceğiniz belli başlı bazı yiyecekleri sizler için araştırdık. Özellikle kilo verme sürecinde zorlanan kişiler için büyük bir kolaylık sağlayacak bu besinlerden istediğiniz kadar yiyebilirsiniz. İşte asla kilo aldırmayan 10 yiyecek...
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1- ELMA Diyetisyenler tarafından da sık sık önerilen elma az kalori olması nedeniyle asla kilo aldırmayan yiyeceklerden biri.
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Elmaların içindeki çözünebilir lif, yiyeceklerin mideden ayrılma hızını yavaşlatarak uzun süre tok kalmanızı sağlar.
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Aynı zamanda inatçı bölgesel yağlanmaları da önlediği kanıtlanan elmayı gönül rahatlığıyla tüketebilirsiniz.
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2- MUZ Kan şekerini dengeleyen, sindirim sistemini düzenleyen muzu hafif yeşil şekilde tüketebilirsiniz. Tokluk hissi oluşturan olgunlaşmamış muzu diyette de tüketebilirsiniz.
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3- AHUDUDU Bir fincan ahududu sadece 78 kaloridir. Bu yüzden üstüne yoğurt ekleyerek tüketebilirsiniz. Sağlıklı atıştırmalıklardan biri olan ahududu meyvesinin bir fincanlık porsiyonunda 10 gram lif ve iki gram protein de alırsınız. Zengin lif miktarı, nihayetinde açlığınızı giderecek ve bağırsakta sağlıklı bir mikroflorayı destekleyecektir.
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4- PATLAMIŞ MISIR Patlamış mısır, düşük kalorili ve lif açısından zengin bir atıştırmalık olduğu için sağlıklı bir diyetin parçası olabilir. Bir fincan patlatılmış patlamış mısır 31 kalori, bir gram protein ve bir gram lif içerir. Ancak diyetisyen Jessica G. Anderson, "Tereyağı, diğer yağlar ve peynirin yaygın olarak kullanılmasının, onu hızla yüksek kalorili bir gıdaya dönüştürebileceğini" vurgulayarak, "seçtiğiniz lezzet katkı maddelerine dikkat edin" diyor
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5-DOMATES Evet, domates diyette rahatlıkla tüketilebilir. Düşük kalorili ve besleyici bir sebze olan domates, kilo verme sürecini destekleyen bir gıdadır. Bir orta boy (yaklaşık 150 gram) domates, yaklaşık 18-20 kalori içerir. Ayrıca %95'i sudan oluşur, böylece o tatmin edici hacmi elde edersiniz."
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6- NAR Yapılan araştırmalar nar meyvesinin diyete dahil edilebilecek gerçekten faydalı bir besin olduğunu ortaya koydu. Bir fincan nar çekirdeği sadece yaklaşık 120 kaloriye sahiptir ve iki gram protein ve altı gram lif sağlar. Narlar ayrıca bazı bilim insanlarının kilo yönetimine yardımcı olabileceğini söylediği, muhtemelen istenmeyen kilo alımıyla savaşmaya yardımcı olan bağırsak mikroplarını destekleyerek, antioksidanlar açısından da zengindir.
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7-YULAF Bir fincan pişmiş yulaf ezmesi yaklaşık 134 kalori, beş gram protein ve beş gram lif içerir ve çinko, magnezyum, fosfor ve tiaminin mükemmel bir kaynağıdır.Pişmiş yulaf hacim olarak genişler ve tokluk hissini destekler.Sade yulafı seçmek ve kendi ek malzemelerinizle 'çeşitlendirmek', bunun düşük kalorili bir yiyecek olmasını sağlamanın en iyi yoludur
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8-BAL KABAĞI Bu meyve, yılın herhangi bir zamanında diyetinize mükemmel bir katkı sağlayan düşük kalorili bir seçenektir. Tuzsuz bir fincan balkabağı 83 kalori, üç gram protein ve yedi gram lif içerir.
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9-NOHUT Araştırmalar, baklagilleri diyetinizin düzenli bir parçası haline getirmenin obeziteyi önlemenize yardımcı olabileceğini gösteriyor; ayrıca önemli miktarda diyet lifi de sunuyorlar. Örneğin, bir fincan süzülmüş ve yıkanmış nohut 210 kalori, 11 gram protein ve 10 gram lif içerir. Nohutlar doğal olarak lif, protein, B vitamini, demir, fosfor ve doymamış yağlar açısından zengindir.
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10- GREYFURT Bir tam pembe greyfurt 74 kalori ve üç gram lif içerir. Bu lezzetli narenciye çeşidini besleyici bir kahvaltıya mükemmel bir katkıdır. Ayrıca, Medicinal Food Dergisi'nde yayınlanan bir araştırmada , yemeklerden önce sadece yarım taze greyfurt tüketmenin önemli miktarda kilo kaybıyla bağlantılı olduğu keşfedildi.