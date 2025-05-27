Asla Kilo Aldırmayan 10 Yiyecek

4- PATLAMIŞ MISIR Patlamış mısır, düşük kalorili ve lif açısından zengin bir atıştırmalık olduğu için sağlıklı bir diyetin parçası olabilir. Bir fincan patlatılmış patlamış mısır 31 kalori, bir gram protein ve bir gram lif içerir. Ancak diyetisyen Jessica G. Anderson, "Tereyağı, diğer yağlar ve peynirin yaygın olarak kullanılmasının, onu hızla yüksek kalorili bir gıdaya dönüştürebileceğini" vurgulayarak, "seçtiğiniz lezzet katkı maddelerine dikkat edin" diyor