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Babanın Yüz İfadesi Çocuğun Cinsiyetini Belirler!

Çocuğunuzun erkek mi yoksa kız mı olacağı tamamen şans mı?

  1. DailyMail'de yer alan habere göre; Michigan Üniversitesi?nde gerçekleştirilen yeni bir araştırma, babaların yüzlerindeki baskınlık ifadesinin ilk çocuklarının cinsiyeti üzerinde etkili olabileceğini ortaya koydu.

    DailyMail'de yer alan habere göre; Michigan Üniversitesi?nde gerçekleştirilen yeni bir araştırma, babaların yüzlerindeki baskınlık ifadesinin ilk çocuklarının cinsiyeti üzerinde etkili olabileceğini ortaya koydu.

  2. Bilim insanları cinsiyet üzerinde farklı bir ihtimali gündeme getirdi. Araştırmaya göre, babaların yüz hatlarında görülen baskınlık, ilk çocuklarının erkek olma ihtimalini önemli ölçüde artırıyor. Michigan Üniversitesi?nden bir araştırma ekibi, en az bir çocuğu olan 104 ebeveyn çiftini inceledi. Katılımcılardan alınan yüz fotoğrafları, üniversite öğrencileri tarafından çekicilik, baskınlık ve cinsiyet temsili (erkeksi ya da dişil) kriterlerine göre değerlendirildi.

    Bilim insanları cinsiyet üzerinde farklı bir ihtimali gündeme getirdi. Araştırmaya göre, babaların yüz hatlarında görülen baskınlık, ilk çocuklarının erkek olma ihtimalini önemli ölçüde artırıyor. Michigan Üniversitesi?nden bir araştırma ekibi, en az bir çocuğu olan 104 ebeveyn çiftini inceledi. Katılımcılardan alınan yüz fotoğrafları, üniversite öğrencileri tarafından çekicilik, baskınlık ve cinsiyet temsili (erkeksi ya da dişil) kriterlerine göre değerlendirildi.

  3. Analizler, babaların yüzündeki baskınlık ifadesinin, ilk çocuklarının erkek olma olasılığını yüzde 83 oranında yükselttiğini gösterdi. Bu etki, çekicilik, yaş ya da yüzün genel erkeklik düzeyinden bağımsız olarak gerçekleşti.

    Analizler, babaların yüzündeki baskınlık ifadesinin, ilk çocuklarının erkek olma olasılığını yüzde 83 oranında yükselttiğini gösterdi. Bu etki, çekicilik, yaş ya da yüzün genel erkeklik düzeyinden bağımsız olarak gerçekleşti.

  4. ANNELERDE BENZER BİR ETKİ YOK Çalışmanın dikkat çekici sonuçlarından biri ise, annelerin yüzlerindeki baskınlık ifadesinin çocuk cinsiyeti üzerinde herhangi bir etkisinin bulunmamasıydı. Yani, bu ilişki yalnızca babaların yüzündeki baskınlıkla anlamlı şekilde bağlantılı. Araştırmanın başyazarı Benjamin Zubaly, PsyPost?a yaptığı açıklamada, ?Daha baskın yüz ifadesine sahip babaların ilk çocuklarının erkek olma ihtimali daha yüksek? dedi. Ekip, hamilelik öncesinde ve sırasında kadınların yüksek testosteron seviyelerine sahip olduklarında, baskın yüz hatlarına sahip erkekleri daha çekici bulma eğiliminde olabileceğini vurguladı. Bu durumun, çiftlerin erkek çocuk sahibi olma olasılığını artırabileceği belirtildi.

    ANNELERDE BENZER BİR ETKİ YOK Çalışmanın dikkat çekici sonuçlarından biri ise, annelerin yüzlerindeki baskınlık ifadesinin çocuk cinsiyeti üzerinde herhangi bir etkisinin bulunmamasıydı. Yani, bu ilişki yalnızca babaların yüzündeki baskınlıkla anlamlı şekilde bağlantılı. Araştırmanın başyazarı Benjamin Zubaly, PsyPost?a yaptığı açıklamada, ?Daha baskın yüz ifadesine sahip babaların ilk çocuklarının erkek olma ihtimali daha yüksek? dedi. Ekip, hamilelik öncesinde ve sırasında kadınların yüksek testosteron seviyelerine sahip olduklarında, baskın yüz hatlarına sahip erkekleri daha çekici bulma eğiliminde olabileceğini vurguladı. Bu durumun, çiftlerin erkek çocuk sahibi olma olasılığını artırabileceği belirtildi.

  5. Araştırmada, ünlü isimlerin çocuklarının cinsiyetleri üzerinden de örnekler verildi. Baskın yüz hatlarıyla tanınan oyuncular Tom Hardy, Russell Crowe ve Jason Statham?ın ilk çocuklarının erkek olması, çalışmanın sonuçlarıyla uyumlu bulundu. Öte yandan, daha az baskın yüz hatlarına sahip Zayn Malik ve Keith Urban gibi isimlerin ise ilk çocuklarının kız olduğu biliniyor.

    Araştırmada, ünlü isimlerin çocuklarının cinsiyetleri üzerinden de örnekler verildi. Baskın yüz hatlarıyla tanınan oyuncular Tom Hardy, Russell Crowe ve Jason Statham?ın ilk çocuklarının erkek olması, çalışmanın sonuçlarıyla uyumlu bulundu. Öte yandan, daha az baskın yüz hatlarına sahip Zayn Malik ve Keith Urban gibi isimlerin ise ilk çocuklarının kız olduğu biliniyor.

  6. Araştırmacılar, ?Babanın yüzündeki baskınlık ifadesi, çiftlerin erkek çocuk sahibi olma olasılığını etkileyebilir? yorumunu yaparken, anne kişiliği, hormon seviyeleri ve eş seçimi gibi faktörlerin çocuk cinsiyetiyle ilişkisini daha derinlemesine inceleyen çalışmaların gerekliliğine dikkat çekti.

    Araştırmacılar, ?Babanın yüzündeki baskınlık ifadesi, çiftlerin erkek çocuk sahibi olma olasılığını etkileyebilir? yorumunu yaparken, anne kişiliği, hormon seviyeleri ve eş seçimi gibi faktörlerin çocuk cinsiyetiyle ilişkisini daha derinlemesine inceleyen çalışmaların gerekliliğine dikkat çekti.

28 Mayıs 2025