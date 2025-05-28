Babanın Yüz İfadesi Çocuğun Cinsiyetini Belirler!

ANNELERDE BENZER BİR ETKİ YOK Çalışmanın dikkat çekici sonuçlarından biri ise, annelerin yüzlerindeki baskınlık ifadesinin çocuk cinsiyeti üzerinde herhangi bir etkisinin bulunmamasıydı. Yani, bu ilişki yalnızca babaların yüzündeki baskınlıkla anlamlı şekilde bağlantılı. Araştırmanın başyazarı Benjamin Zubaly, PsyPost?a yaptığı açıklamada, ?Daha baskın yüz ifadesine sahip babaların ilk çocuklarının erkek olma ihtimali daha yüksek? dedi. Ekip, hamilelik öncesinde ve sırasında kadınların yüksek testosteron seviyelerine sahip olduklarında, baskın yüz hatlarına sahip erkekleri daha çekici bulma eğiliminde olabileceğini vurguladı. Bu durumun, çiftlerin erkek çocuk sahibi olma olasılığını artırabileceği belirtildi.