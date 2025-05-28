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Doktor Uyardı: Bu Besin Mide Kanseri Nedeni Olabilir

Hızlı bir öğün arayanların vazgeçilmezi olan noodle (hazır erişteler), ucuz ve pratik olmalarının yanı sıra, ciddi sağlık riskleriyle de gündeme geldi.

  1. Onkoloji uzmanlarından Dr. Tim Tiutan, bu işlenmiş gıdaların düzenli tüketilmesinin, ölümcül mide kanserine yakalanma riskini önemli ölçüde artırabileceğini söyledi. Dr. Tiutan, Instagram?da 88 binden fazla kez izlenen videosunda takipçilerine önemli uyarılarda bulundu. Dr. Tiutan?a göre, aşırı tuz içeren diyetler mide zarına zarar veriyor ve kansere neden olduğu bilinen Helicobacter pylori (H. pylori) bakterisinin gelişimini destekliyor.

    Onkoloji uzmanlarından Dr. Tim Tiutan, bu işlenmiş gıdaların düzenli tüketilmesinin, ölümcül mide kanserine yakalanma riskini önemli ölçüde artırabileceğini söyledi. Dr. Tiutan, Instagram?da 88 binden fazla kez izlenen videosunda takipçilerine önemli uyarılarda bulundu. Dr. Tiutan?a göre, aşırı tuz içeren diyetler mide zarına zarar veriyor ve kansere neden olduğu bilinen Helicobacter pylori (H. pylori) bakterisinin gelişimini destekliyor.

  2. ?Yüksek tuz tüketimi, mide zarını bozarak H. pylori enfeksiyonlarını besleyebilir. Bu enfeksiyonlar da mide kanserinin başlıca nedenleri arasında. Yapılan araştırmalar, aşırı tuz tüketiminin mide kanseri riskini %55 oranında artırabileceğini gösteriyor. H. pylori enfeksiyonu varsa bu risk iki katına çıkabiliyor,? diyen Dr. Tiutan, tuz alımının günde bir çay kaşığını geçmemesi gerektiğinin altını çizdi.

    ?Yüksek tuz tüketimi, mide zarını bozarak H. pylori enfeksiyonlarını besleyebilir. Bu enfeksiyonlar da mide kanserinin başlıca nedenleri arasında. Yapılan araştırmalar, aşırı tuz tüketiminin mide kanseri riskini %55 oranında artırabileceğini gösteriyor. H. pylori enfeksiyonu varsa bu risk iki katına çıkabiliyor,? diyen Dr. Tiutan, tuz alımının günde bir çay kaşığını geçmemesi gerektiğinin altını çizdi.

  3. NOODLE, ŞARKÜTERİ ÜRÜNLERİ VE KONSERVELER Dr. Tiutan, özellikle hazır erişteler, sosis, salam, jambon, konserve çorbalar ve diğer işlenmiş gıdaların mümkün olduğunca az tüketilmesini öneriyor. Bu gıdaların çoğu, raf ömrünü uzatmak için yüksek miktarda tuz ve katkı maddesi içeriyor. ?Küçük beslenme değişiklikleri bile kanser riskini ciddi oranda azaltabilir,? diye belirten Dr. Tiutan, yüksek tuz tüketiminin aynı zamanda hipertansiyon ve diğer kronik hastalıkların da başlıca nedenlerinden biri olduğunu vurguladı.

    NOODLE, ŞARKÜTERİ ÜRÜNLERİ VE KONSERVELER Dr. Tiutan, özellikle hazır erişteler, sosis, salam, jambon, konserve çorbalar ve diğer işlenmiş gıdaların mümkün olduğunca az tüketilmesini öneriyor. Bu gıdaların çoğu, raf ömrünü uzatmak için yüksek miktarda tuz ve katkı maddesi içeriyor. ?Küçük beslenme değişiklikleri bile kanser riskini ciddi oranda azaltabilir,? diye belirten Dr. Tiutan, yüksek tuz tüketiminin aynı zamanda hipertansiyon ve diğer kronik hastalıkların da başlıca nedenlerinden biri olduğunu vurguladı.

  4. MİDE KANSERİ VAKALARI ARTIYOR Cancer Research UK?nin verilerine göre, İngiltere?de her yıl yaklaşık 6.500, ABD?de ise 30.000 kişiye mide kanseri teşhisi konuyor. Bu hastalık her yıl yaklaşık 4.000 İngiliz ve 11.000 Amerikalının yaşamını yitirmesine neden oluyor. Daha da endişe verici olan ise son yıllarda 50 yaş altı bireylerde mide kanseri vakalarının yılda ortalama %2 oranında artması. Üstelik bu vakaların yarısında hastalık teşhis edildiğinde çoktan ileri evreye ulaşmış oluyor ve bu durumda hayatta kalma şansı yalnızca %4?e kadar düşüyor.

    MİDE KANSERİ VAKALARI ARTIYOR Cancer Research UK?nin verilerine göre, İngiltere?de her yıl yaklaşık 6.500, ABD?de ise 30.000 kişiye mide kanseri teşhisi konuyor. Bu hastalık her yıl yaklaşık 4.000 İngiliz ve 11.000 Amerikalının yaşamını yitirmesine neden oluyor. Daha da endişe verici olan ise son yıllarda 50 yaş altı bireylerde mide kanseri vakalarının yılda ortalama %2 oranında artması. Üstelik bu vakaların yarısında hastalık teşhis edildiğinde çoktan ileri evreye ulaşmış oluyor ve bu durumda hayatta kalma şansı yalnızca %4?e kadar düşüyor.

  5. TUZ, YALNIZCA KALP DÜŞMANI DEĞİL İngiltere Ulusal Sağlık Servisi (NHS), yetişkinlere günlük maksimum 6 gram (yaklaşık bir çay kaşığı) tuz tüketmelerini öneriyor. Ancak araştırmalar, birçok kişinin bu miktarın kat kat fazlasını aldığını ortaya koyuyor. H. pylori enfeksiyonu, insanların yaklaşık %40?ının midesinde bulunuyor. Genellikle belirti göstermese de, mide ülserine, hazımsızlığa ve kanamaya yol açabiliyor. Enfeksiyon kan, dışkı veya nefes testiyle tespit edilebiliyor ve antibiyotiklerle tedavi edilebiliyor.

    TUZ, YALNIZCA KALP DÜŞMANI DEĞİL İngiltere Ulusal Sağlık Servisi (NHS), yetişkinlere günlük maksimum 6 gram (yaklaşık bir çay kaşığı) tuz tüketmelerini öneriyor. Ancak araştırmalar, birçok kişinin bu miktarın kat kat fazlasını aldığını ortaya koyuyor. H. pylori enfeksiyonu, insanların yaklaşık %40?ının midesinde bulunuyor. Genellikle belirti göstermese de, mide ülserine, hazımsızlığa ve kanamaya yol açabiliyor. Enfeksiyon kan, dışkı veya nefes testiyle tespit edilebiliyor ve antibiyotiklerle tedavi edilebiliyor.

  6. İŞLENMİŞ GIDALAR VE OBEZİTE İngiltere?de tüketilen gıdaların yaklaşık %57?si ?ultra işlenmiş gıdalar? (UPF) kategorisine giriyor. Bu ürünler, renklendirici, tatlandırıcı ve koruyucularla raf ömrü uzatılan, genellikle düşük besin değerine sahip yiyeceklerden oluşuyor. Bu beslenme alışkanlıklarının obezite, diyabet, kalp hastalıkları ve çeşitli kanserlerle yakından ilişkili olduğu biliniyor. Geçtiğimiz yıl yapılan bir araştırma, üç yaşındaki çocukların dahi yüksek UPF tüketimi nedeniyle kalp sağlığı risk faktörleri göstermeye başladığını ortaya koymuştu.

    İŞLENMİŞ GIDALAR VE OBEZİTE İngiltere?de tüketilen gıdaların yaklaşık %57?si ?ultra işlenmiş gıdalar? (UPF) kategorisine giriyor. Bu ürünler, renklendirici, tatlandırıcı ve koruyucularla raf ömrü uzatılan, genellikle düşük besin değerine sahip yiyeceklerden oluşuyor. Bu beslenme alışkanlıklarının obezite, diyabet, kalp hastalıkları ve çeşitli kanserlerle yakından ilişkili olduğu biliniyor. Geçtiğimiz yıl yapılan bir araştırma, üç yaşındaki çocukların dahi yüksek UPF tüketimi nedeniyle kalp sağlığı risk faktörleri göstermeye başladığını ortaya koymuştu.

  7. Uzmanlar, bu uyarıların korkutmak değil, bilinçlendirmek amacı taşıdığını belirtiyor. Küçük değişikliklerle bile uzun vadede büyük farklar yaratılabileceği vurgulanıyor. Gıda seçimlerinde etiket okumak, tuz oranını kontrol etmek ve doğal, işlenmemiş gıdalara yönelmek, sağlıklı bir yaşam için atılabilecek en basit ama etkili adımlar arasında yer alıyor.

    Uzmanlar, bu uyarıların korkutmak değil, bilinçlendirmek amacı taşıdığını belirtiyor. Küçük değişikliklerle bile uzun vadede büyük farklar yaratılabileceği vurgulanıyor. Gıda seçimlerinde etiket okumak, tuz oranını kontrol etmek ve doğal, işlenmemiş gıdalara yönelmek, sağlıklı bir yaşam için atılabilecek en basit ama etkili adımlar arasında yer alıyor.

28 Mayıs 2025