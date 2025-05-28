Ünlülerin Bayram Tarifesi Belli Oldu
Kurban Bayramı'na sayılı günler kaldı!
-
Her yıl olduğu gibi bu yıl da bayram tatilini değerlendirmek ve keyifli zaman geçirmek isteyen vatandaşlar Kurban Bayramı gelmeden Türkiye'nin ve KKTC'nin en gözde mekanlarında yerlerini ayırdı. Kurban Bayramı'nda misafirlerini ağırlamaya hazırlanan mekanlarda sahne alacak olan ünlü isimlerin sahne tarifeleri de belli oldu.
-
Birçok sanatçı tercihini bu yıl da Antalya ve KKTC dışında Marmaris, Bodrum, Didim, Mersin, Sapanca, Niğde, Afyonkarahisar gibi illerden yana kullandı.
-
Sahne almaya hazırlanan ünlü isimlerin bayram tarifeleri de belli oldu. Bazı isimler için belirtilen tutarlar ise dikkat çekti.
-
TARKAN 1 milyon dolar (38,9 milyon lira)
-
GÜLŞEN 10 milyon lira
-
ÖZCAN DENİZ 6,2 milyon lira
-
DERYA BEDAVACI 6 milyon lira
-
HADİSE 5 milyon lira
-
SİBEL CAN 4 milyon lira
-
EMRAH 4 milyon lira
-
YILDIZ TİLBE 4 milyon lira
-
BÜLENT ERSOY 4 milyon lira
-
MAHSUN KIRMIZIGÜL 3,8 milyon lira
-
DENİZ SEKİ 3 milyon lira
-
MELEK MOSSO 2 milyon lira
-
ALEYNA TİLKİ 1,5 milyon lira