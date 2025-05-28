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Ünlülerin Bayram Tarifesi Belli Oldu

Kurban Bayramı'na sayılı günler kaldı!

  1. Her yıl olduğu gibi bu yıl da bayram tatilini değerlendirmek ve keyifli zaman geçirmek isteyen vatandaşlar Kurban Bayramı gelmeden Türkiye'nin ve KKTC'nin en gözde mekanlarında yerlerini ayırdı. Kurban Bayramı'nda misafirlerini ağırlamaya hazırlanan mekanlarda sahne alacak olan ünlü isimlerin sahne tarifeleri de belli oldu.

    Her yıl olduğu gibi bu yıl da bayram tatilini değerlendirmek ve keyifli zaman geçirmek isteyen vatandaşlar Kurban Bayramı gelmeden Türkiye'nin ve KKTC'nin en gözde mekanlarında yerlerini ayırdı. Kurban Bayramı'nda misafirlerini ağırlamaya hazırlanan mekanlarda sahne alacak olan ünlü isimlerin sahne tarifeleri de belli oldu.

  2. Birçok sanatçı tercihini bu yıl da Antalya ve KKTC dışında Marmaris, Bodrum, Didim, Mersin, Sapanca, Niğde, Afyonkarahisar gibi illerden yana kullandı.

    Birçok sanatçı tercihini bu yıl da Antalya ve KKTC dışında Marmaris, Bodrum, Didim, Mersin, Sapanca, Niğde, Afyonkarahisar gibi illerden yana kullandı.

  3. Sahne almaya hazırlanan ünlü isimlerin bayram tarifeleri de belli oldu. Bazı isimler için belirtilen tutarlar ise dikkat çekti.

    Sahne almaya hazırlanan ünlü isimlerin bayram tarifeleri de belli oldu. Bazı isimler için belirtilen tutarlar ise dikkat çekti.

  4. TARKAN 1 milyon dolar (38,9 milyon lira)

    TARKAN 1 milyon dolar (38,9 milyon lira)

  5. GÜLŞEN 10 milyon lira

    GÜLŞEN 10 milyon lira

  6. ÖZCAN DENİZ 6,2 milyon lira

    ÖZCAN DENİZ 6,2 milyon lira

  7. DERYA BEDAVACI 6 milyon lira

    DERYA BEDAVACI 6 milyon lira

  8. HADİSE 5 milyon lira

    HADİSE 5 milyon lira

  9. SİBEL CAN 4 milyon lira

    SİBEL CAN 4 milyon lira

  10. EMRAH 4 milyon lira

    EMRAH 4 milyon lira

  11. YILDIZ TİLBE 4 milyon lira

    YILDIZ TİLBE 4 milyon lira

  12. BÜLENT ERSOY 4 milyon lira

    BÜLENT ERSOY 4 milyon lira

  13. MAHSUN KIRMIZIGÜL 3,8 milyon lira

    MAHSUN KIRMIZIGÜL 3,8 milyon lira

  14. DENİZ SEKİ 3 milyon lira

    DENİZ SEKİ 3 milyon lira

  15. MELEK MOSSO 2 milyon lira

    MELEK MOSSO 2 milyon lira

  16. ALEYNA TİLKİ 1,5 milyon lira

    ALEYNA TİLKİ 1,5 milyon lira

28 Mayıs 2025