Ünlülerin Bayram Tarifesi Belli Oldu

Her yıl olduğu gibi bu yıl da bayram tatilini değerlendirmek ve keyifli zaman geçirmek isteyen vatandaşlar Kurban Bayramı gelmeden Türkiye'nin ve KKTC'nin en gözde mekanlarında yerlerini ayırdı. Kurban Bayramı'nda misafirlerini ağırlamaya hazırlanan mekanlarda sahne alacak olan ünlü isimlerin sahne tarifeleri de belli oldu.