Kurtlar Vadisi'nin Kaderini Değiştiren Karar!

Bir dönem ekranlarda fırtınalar estiren reyting rekortmeni dizi Kurtlar Vadisi hakkında şoke eden bir gerçek yıllar sonra ortaya çıktı. Ünlü oyuncu Tuba Ünsal, Kurtlar Vadisi'nde efsanevi bir karakteri oynaması için ilk olarak kendisine teklif gittiğini ancak son anda seçimin değiştiğini itiraf etti.