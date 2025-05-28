Kurtlar Vadisi'nin Kaderini Değiştiren Karar!
Tuba Ünsal yıllar sonra itiraf etti
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Bir dönem ekranlarda fırtınalar estiren reyting rekortmeni dizi Kurtlar Vadisi hakkında şoke eden bir gerçek yıllar sonra ortaya çıktı. Ünlü oyuncu Tuba Ünsal, Kurtlar Vadisi'nde efsanevi bir karakteri oynaması için ilk olarak kendisine teklif gittiğini ancak son anda seçimin değiştiğini itiraf etti.
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Türk televizyonlarının en uzun soluklu yapımlarından biri olarak bir döneme damga vuran "Kurtlar Vadisi", etkileyici öyküsü ve yıldız oyuncu kadrosuyla yıllar geçse de adından söz ettiriyor. Her detayıyla ilgi odağı haline gelen fenomen dizi hakkında bir gerçek yıllar sonra ortaya çıktı.
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Berfu Yenenler'in YouTube'da yayınlanan Talk Show Perileri programına konuk olan oyuncu Tuba Ünsal, Kurtlar Vadisi hakkında herkesi şaşkına çeviren bir itirafta bulundu.
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Ünsal, fenomen dizinin unutulmaz karakteri "Elif" için ilk olarak kendisiyle görüşüldüğünü açıkladı.
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"Elif Eylül" karakteri için yapımcılarla görüştüğünü ve rol için son aşamaya kadar geldiğini söyleyen Ünsal, çekimlerden hemen önce tercihin Özgü Namal'dan yana kullanıldığını belirtti.
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Yaşanan bu durumdan çok etkilendiğini ve üzüldüğünü sözlerine ekleyen Ünsal, "Elif rolü ilk bana teklif edildi. Elif karakterini ben canlandıracaktım.
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Proje başlamasına çok yakın bir zaman kala iptal oldu. O dönem bu olaya çok üzülmüştüm, çok dert etmiştim" diye konuştu.