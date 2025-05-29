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İkinci El Otoda Yaprak Kımıldamıyor

İstanbul'da her yıl Kurban Bayramı öncesinde hareketlenen otomobil piyasasında bu yıl beklentiler boşa çıktı.

  1. İstanbul'da her yıl Kurban Bayramı öncesinde hareketlenen otomobil pazarı, bu yıl durgunluğunu sürdürüyor. Geçmiş yıllarda kalabalık olan galerilerin önü, bu yıl boş kaldı. Galeri esnafı, bu durumun yüksek faiz oranları ve insanların krediye ulaşmakta zorluk yaşaması sebebiyle oluştuğunu belirtirken, otomobil satın almak isteyenler ise fiyatların yüksek olmasından yakınıyor.

    İstanbul'da her yıl Kurban Bayramı öncesinde hareketlenen otomobil pazarı, bu yıl durgunluğunu sürdürüyor. Geçmiş yıllarda kalabalık olan galerilerin önü, bu yıl boş kaldı. Galeri esnafı, bu durumun yüksek faiz oranları ve insanların krediye ulaşmakta zorluk yaşaması sebebiyle oluştuğunu belirtirken, otomobil satın almak isteyenler ise fiyatların yüksek olmasından yakınıyor.

  2. "ŞU ANDA BİR PAZARLIK DAHİ YOK" Oto galerici Sezer Ateş "Sektörün nabzını tutmak için galeri sitelerimizi geziyorum. Bu sektörün temsilcileriyle görüşüyorum. Sokaklar bomboş. Normalde bayram önü insanların ulaşabileceği her marka, her türlü araç burada mevcut. Burası insanlar ile dolup taşması gerekirken şu anda bir pazarlık dahi yok. İnsanlar bir fiyat dahi sormak için gelmiyorlar. Malumunuz bayram yaklaşıyor. Hareketlenmesi beklenen sektör, hareketlenmedi. Piyasa sıkışmış durumda" dedi.

    "ŞU ANDA BİR PAZARLIK DAHİ YOK" Oto galerici Sezer Ateş "Sektörün nabzını tutmak için galeri sitelerimizi geziyorum. Bu sektörün temsilcileriyle görüşüyorum. Sokaklar bomboş. Normalde bayram önü insanların ulaşabileceği her marka, her türlü araç burada mevcut. Burası insanlar ile dolup taşması gerekirken şu anda bir pazarlık dahi yok. İnsanlar bir fiyat dahi sormak için gelmiyorlar. Malumunuz bayram yaklaşıyor. Hareketlenmesi beklenen sektör, hareketlenmedi. Piyasa sıkışmış durumda" dedi.

  3. "ÇOK BÜYÜK SIKINTILAR VAR" "İnsanların krediye ulaşması sağlanarak sektörün bir an önce canlanması gerekiyor" diyen Ateş sözlerini şöyle sürdürdü: "Şu an gözlemlerimize göre 600 bin lira ile 1 milyon 500 bin lira arası fiyatı olan ilanlar rağbet görüyor. İnsanların alım gücüne giriyor. Ama onun üstündeki araçlarda alım satımda bir zorlanma var. Gerçekten sektörde çok büyük sıkıntılar var. Yetkililerimizin bir an önce sektör temsilcilerini destekleyerek emlak, otomobil gibi ya da krediye ihtiyacı olana bir an önce kredilerin açılarak bu sektörlerin canlandırılması tarafında gereğinin yapılacağından hiç şüphemiz yok" dedi.

    "ÇOK BÜYÜK SIKINTILAR VAR" "İnsanların krediye ulaşması sağlanarak sektörün bir an önce canlanması gerekiyor" diyen Ateş sözlerini şöyle sürdürdü: "Şu an gözlemlerimize göre 600 bin lira ile 1 milyon 500 bin lira arası fiyatı olan ilanlar rağbet görüyor. İnsanların alım gücüne giriyor. Ama onun üstündeki araçlarda alım satımda bir zorlanma var. Gerçekten sektörde çok büyük sıkıntılar var. Yetkililerimizin bir an önce sektör temsilcilerini destekleyerek emlak, otomobil gibi ya da krediye ihtiyacı olana bir an önce kredilerin açılarak bu sektörlerin canlandırılması tarafında gereğinin yapılacağından hiç şüphemiz yok" dedi.

  4. "ARAÇ ALMA ZAMANI ŞU AN" Galeri sahibi Mustafa Çelik ise ?Bayram öncesi işlerimizin en hareketli olduğu günlerdir. Fakat şu anda bayram öncesinde, burada bayrama bir hafta, 10 gün kaldı, ama herhangi bir hareket yok. Caddeler bomboş. Araçlar dolu. Müşterilerini bekliyor. Bayramdan sonra da böyle devam edeceğini düşünüyorum. Yatırım amaçlı araç almak isteyen müşterilerimiz bence zamanı diye düşünüyorum. Çünkü kar marjları düşük. Bence araç alma zamanı şu an. Karlılık güden insanlar için kar marjlı araçların yükselmesi bekleniyor. Yazın sonlarına doğru araç piyasasının biraz daha yükseleceği tahmin ediliyor. Açıkçası yüzde 10 ile yüzde 12 arasında bir artış bekleniyor" diye konuştu.

    "ARAÇ ALMA ZAMANI ŞU AN" Galeri sahibi Mustafa Çelik ise ?Bayram öncesi işlerimizin en hareketli olduğu günlerdir. Fakat şu anda bayram öncesinde, burada bayrama bir hafta, 10 gün kaldı, ama herhangi bir hareket yok. Caddeler bomboş. Araçlar dolu. Müşterilerini bekliyor. Bayramdan sonra da böyle devam edeceğini düşünüyorum. Yatırım amaçlı araç almak isteyen müşterilerimiz bence zamanı diye düşünüyorum. Çünkü kar marjları düşük. Bence araç alma zamanı şu an. Karlılık güden insanlar için kar marjlı araçların yükselmesi bekleniyor. Yazın sonlarına doğru araç piyasasının biraz daha yükseleceği tahmin ediliyor. Açıkçası yüzde 10 ile yüzde 12 arasında bir artış bekleniyor" diye konuştu.

  5. "PİYASA ŞU ŞARTLAR ALTINDA ÇOK KARIŞIK" Şehir dışından araba almaya gelen Emre Özcan şunları kaydetti: "Piyasa şu şartlar altında çok karışık. 99 model olan arabayı 450 bin liraya sattım. Şimdi 2015 model bir arabaya biniyoruz. Onu aldığımız rakamda 680 bin lira. Bayram öncesi fiyatlar yüksek. Fiyatlar yüksek oranlara çekilmiş."

    "PİYASA ŞU ŞARTLAR ALTINDA ÇOK KARIŞIK" Şehir dışından araba almaya gelen Emre Özcan şunları kaydetti: "Piyasa şu şartlar altında çok karışık. 99 model olan arabayı 450 bin liraya sattım. Şimdi 2015 model bir arabaya biniyoruz. Onu aldığımız rakamda 680 bin lira. Bayram öncesi fiyatlar yüksek. Fiyatlar yüksek oranlara çekilmiş."

29 Mayıs 2025