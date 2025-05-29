Neler Yediğini Paylaştı: Kahvaltı Tabağı Gündem Olmuştu
Daha önce kahvaltı tabağı paylaşımıyla gündem olan Çağla Şıkel katıldığı bir doğum günü partisinde yediklerini paylaştı.
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KAHVALTI TABAĞI GÜNDEM OLDU Ünlü sunucu ve oyuncu Çağla Şıkel, geçtiğimiz aylarda paylaştığı kahvaltı tabağıyla adından söz ettirmişti. Sosyal medya hesabında zaman zaman yediklerine ve yaptığı egzersizlere yer veren Şıkel, "kahvaltı" notuyla paylaşım yapmıştı. Şıkel'in paylaştığı kahvaltı tabağı, kuruyemişlerden ve ilaçlardan oluşuyor.
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AKŞAM YEMEĞİ DE GÜNDEM OLDU Ünlü sunucu daha sonra akşam yemeğiyle adından söz ettirmişti. Şıkel'in akşam yemeği tabağında turp yer alıyor.
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Bir doğum günü partisine katılan 46 yaşındaki Şıkel yediklerini paylaştı.
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"PASTANIN YEDİĞİM KISMI" Ünlü sunucu, sadece meyve yediğini "Pastanın yediğim kısmı" notuyla paylaştı.
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"SANKİ KURBAĞA BACAĞI YEMİŞİM GİBİ" Öte yandan kahvaltı tabağıyla eleştirilen odağı olan sunucu, konuyla ilgili açıklama yapmıştı. Şıkel "Sanki kurbağa bacağı yemişim gibi muamale yapıldı. Akşam çok geç yemek zorunda kalmıştım. Bazen her sabah kalktığında aç uyanmazsın ve canın kahvaltı etmek istemeyebilir. Öyle günlerde öğün atlayarak kuruyemişle geçirdiğim öğünlerim oluyor. Her sabah vitamin alıyorum yaşım gereği de. Olay olsun diye değil, tamamen doğal bir şekilde paylaştım. Ama tabii altını doldurmadım. Denge meselesi olduğunu düşünüyorum." açıklamasında bulundu.