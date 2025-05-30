Muharrem Ayı Ne Zaman, Hangi Ayda?
Aşure günü tarihi 2025
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"Haram aylar" içinde Muharrem ayının ayrı bir yeri ve önemi vardır. Bu ayrıcalığı ?Muharrem? adından da fark etmek mümkündür. Zira ?muharrem? kelimesi, "haram kılınmış", ?hürmete layık? anlamlarına gelmektedir. Kısacası ?haram aylar? uygulamasının genel adı, anlam itibarı ile bu aya özel bir ad olarak verilmiştir. Bu özel uygulama, şüphesiz Muharrem ayına atfedilen önemin bir yansıması olarak değerlendirilmelidir.
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Aynı önem İslam kültür ve tarihi sürecinde de devam ede gelmiştir. Zira İslam Hz. İbrahim?in tebliğ ettiği Hanif dini esaslarının devamı niteliliğinde olması sebebi ile, o geleneğin değerlerinin de sahibidir, dolayısı ile bu ayı değerli kılan tarihi olayları önemser. Diğer yandan, İslam?ın zuhurundan sonra da Muharrem ayı, dini, sosyal ve tarihi önemi haiz olaylara sahne olmuştur.
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2025 MUHARREM AYI NE ZAMAN? Muharrem ayı, 12 ay ve 355 gün olan kameri yılın ilk ayıdır. Adından da anlaşılacağı üzere, kameri yılda -güneşin değil- ayın hareketleri esas alınmaktadır. Müslüman alemi için kutsal aylardan biri olan Muharrem ayının 1. günü Hicri yılbaşı olarak kabul ediliyor. Bu yıl Muharrem ayının başlangıcı 26 Haziran 2025 Perşembe günü olacak.
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AŞURE GÜNÜ TARİHİ Bilindiği üzere Hz. Peygamber (s.a.v.) Medine?ye hicret ettiğinde orada Arap halkla birilikte yaşayan Yahudiler vardı. İşte bu Yahudiler, Hz. Musa ile İsrail oğullarının, Firavunun zulmünden Aşûre günü kurtulduğunu söyleyen Yahudileri Hz. Peygamber yalanlamamış ve hatta bu yönde olumlu bir tavır sergilemiştir. Bunun yanı sıra tüm Samî dinlerde özel bir yere sahip görünen aşûre günü, Cahiliyye Araplarınca da önemli kabul edilmiştir. Hatta Resûl-i Ekrem?in de peygamberlik öncesi ve sonrası dönemde bir süre bu günde oruç tuttuğuna dair rivayetlere de rastlanır. Medine döneminde bu orucu müslümanlara tavsiye ettiği bilinen bir husustur. Aşure Günü ise 5 Temmuz 2025 Cumartesi günü idrak edilecek.