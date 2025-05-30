Oğlu Fikret Hakan'dan Yeni Poz Paylaştı
Oyuncu çift Pınar Deniz ile Kaan Yıldırım, kısa bir süre önce oğullarına kavuşmuştu. Şimdilerde çocuklarıyla ilgilenen ikiliden Deniz, eşi ve oğlunu fotoğrafladı.
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Eylül 2024'te İtalya'nın başkenti Roma'da nikah masasına oturan Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım, evlendikten kısa bir süre sonra bebek beklediklerini duyurmuştu.
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Aşklarını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden ünlü çift, 31 Mart'ta ilk kez anne baba oldu. İkili, oğullarına Fikret Hakan adını verdi.
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Birkaç hafta önce oğluyla fotoğraflarını ilk kez yayınlayan Pınar Deniz, son paylaşımıyla adından söz ettirdi.
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BABA OĞUL SPOR SALONUNDA Eşi Kaan Yıldırım ile minik oğlunu spor salonunda fotoğraflayan ünlü oyuncu, paylaşımına "Kas var, kas var" notunu düştü. Şimdilerde bebeğiyle ilgilenen Pınar Deniz, oğlunun yüzünü göstermedi.
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"ÇOK YÜKSEK HEYECANLAR" Öte yandan Kaan Yıldırım, doğum sonrası yaşadığı mutluluğu "Çok mutluyuz, keyifliyiz, heyecanlıyız. Bunlar duygusal şeyler, biraz da özel şeyler. Yaşayan biliyor. İnsan başına gelmeden anlamıyormuş aslında. Anne babalar anlar, çok yüksek heyecanlar. O yüzden isteyen herkese nasip olsun" sözleriyle ifade etmişti.