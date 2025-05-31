Büyüleyici Gösteri

Trendyol Süper Lig?in 38. ve son haftasında şampiyon Galatasaray, sahasındaki Başakşehir karşılaşmasıyla sezonu tamamladı. Geçen hafta yapılan şampiyonluk kutlamaları maçın ardından stadyumda da devam etti. Özellikle drone gösterileri kutlamalara damga vurdu.