Kalça Ağrısı Sandı, Bağırsak Kanseri Çıktı

Sağlık Bakanlığı'ndan 'Medeni Durum' Açıklaması
Sağlık Bakanlığı'ndan 'Medeni Durum' Açıklaması
Eski Tip Ehliyeti Olanlar Dikkat! Son Gün 31 Temmuz
Eski Tip Ehliyeti Olanlar Dikkat! Son Gün 31 Temmuz
Bakan Uraloğlu'ndan Esenboğa Havalimanı Açıklaması
Bakan Uraloğlu'ndan Esenboğa Havalimanı Açıklaması
Ekonomi Gündemi: Haziran Ayında Hangi Veriler Açıklanacak?
Ekonomi Gündemi: Haziran Ayında Hangi Veriler Açıklanacak?
Bakan Tekin'den Okulların Erken Tatil Edilmesi Talebine Yanıt!
Bakan Tekin'den Okulların Erken Tatil Edilmesi Talebine Yanıt!
Erdoğan: Biz bu ülkede yolcu değil hancıyız
Erdoğan: Biz bu ülkede yolcu değil hancıyız
Zabıt katibinden skandal! Savcının şifresiyle sahte KYOK kararları vermiş
Zabıt katibinden skandal! Savcının şifresiyle sahte KYOK kararları vermiş
Emekli bayram ikramiyesi ödemeleri başladı: Kim, ne zaman alacak?
Emekli bayram ikramiyesi ödemeleri başladı: Kim, ne zaman alacak?
28 Bin Doktor Tarandı, 2,1 Milyar Lira Ek Vergi Geliri Sağlandı
28 Bin Doktor Tarandı, 2,1 Milyar Lira Ek Vergi Geliri Sağlandı
Fabrika İçinde Meslek Lisesi! Öğrencilere Hem Burs Hem İş Fırsatı
Fabrika İçinde Meslek Lisesi! Öğrencilere Hem Burs Hem İş Fırsatı
KDK Kararıyla EYT'liye Emeklilik ve Geriye Dönük Maaş
KDK Kararıyla EYT'liye Emeklilik ve Geriye Dönük Maaş
Mayıs enflasyonu salı günü açıklanacak
Mayıs enflasyonu salı günü açıklanacak
Halkbank Dijitalden Vazgeçti, Şubeli Katılım Bankası Kuruyor!
Halkbank Dijitalden Vazgeçti, Şubeli Katılım Bankası Kuruyor!
Arkadaşının boğazını sıktığı 10 Yaşındaki Yusuf, Entübe Edildi
Arkadaşının boğazını sıktığı 10 Yaşındaki Yusuf, Entübe Edildi
Bakanlıktan Uyarı: Banka Hesabınızı Paylaşmak Hayatınızı Karartabilir!
Bakanlıktan Uyarı: Banka Hesabınızı Paylaşmak Hayatınızı Karartabilir!
Mahkemeden 'Kayyım' Kararı: Ahmet Özer Dosyası AYM'ye Taşınıyor
Mahkemeden 'Kayyım' Kararı: Ahmet Özer Dosyası AYM'ye Taşınıyor
AK Partili Vekillerden Doğu'ya Çıkartma: Halkın Talepleri Toplanıyor
AK Partili Vekillerden Doğu'ya Çıkartma: Halkın Talepleri Toplanıyor
İBB soruşturmasında 5. dalga: Belediye başkanları dahil 47 gözaltı
İBB soruşturmasında 5. dalga: Belediye başkanları dahil 47 gözaltı
Papara'da Çöküş! Ne POS Çalışıyor Ne Para Aktarılıyor
Papara'da Çöküş! Ne POS Çalışıyor Ne Para Aktarılıyor
Ak Parti yol haritasını çizdi: Erdoğan yeniden aday olacak mı?
Ak Parti yol haritasını çizdi: Erdoğan yeniden aday olacak mı?
CHP Kurultayı Soruşturmasında İddianame Tamamlandı
CHP Kurultayı Soruşturmasında İddianame Tamamlandı
Bir ilde daha İdare Mahkemesi Kuruldu
Bir ilde daha İdare Mahkemesi Kuruldu
Türk-İş Açıkladı: Yoksulluk Sınırı 4 Asgari Ücrete Yaklaştı
Türk-İş Açıkladı: Yoksulluk Sınırı 4 Asgari Ücrete Yaklaştı
MEB'den Yeni Proje: Öğretmen Hikayeleri Okul Kitaplarında
MEB'den Yeni Proje: Öğretmen Hikayeleri Okul Kitaplarında
Kartalkaya'daki otel faciasında ilk duruşma tarihi belli oldu
Kartalkaya'daki otel faciasında ilk duruşma tarihi belli oldu
Bakan Tekin: Gastronomi Liseleri, Birlikte Yaşamanın Sofrası Olacak
Bakan Tekin: Gastronomi Liseleri, Birlikte Yaşamanın Sofrası Olacak
Borsa'da manipülasyon soruşturmasında 12 tutuklama
Borsa'da manipülasyon soruşturmasında 12 tutuklama
Kurtulmuş: 'Terörsüz Türkiye' İçin TBMM Üzerine Düşeni Yapacak
Kurtulmuş: 'Terörsüz Türkiye' İçin TBMM Üzerine Düşeni Yapacak
Borsa İstanbul 9 Binin Altını Gördü: Son 2 Ayın En Düşük Seviyesi
Borsa İstanbul 9 Binin Altını Gördü: Son 2 Ayın En Düşük Seviyesi
Edremit Belediyesi'ne 'Rüşvet' Operasyonu: 6 Gözaltı
Edremit Belediyesi'ne 'Rüşvet' Operasyonu: 6 Gözaltı

Kalça Ağrısı Sandı, Bağırsak Kanseri Çıktı

Doktorların gözünden kaçan belirti

  1. Tutkulu bir koşucu olan Spary, geçen yıl Mart ayında sol kalçasında hissettiği ?şiddetli yanma? hissiyle acil servise başvurdu. Ancak doktorlar bu ağrının, kısa süre önce yaşadığı bir paten kazasına bağlı olabileceğini düşündü ve detaylı inceleme yapılmadı. Gerçek ise aylar sonra çekilen MR ve yapılan biyopsi ile ortaya çıktı: Spary, üçüncü evre bağırsak kanseriydi.

    Tutkulu bir koşucu olan Spary, geçen yıl Mart ayında sol kalçasında hissettiği ?şiddetli yanma? hissiyle acil servise başvurdu. Ancak doktorlar bu ağrının, kısa süre önce yaşadığı bir paten kazasına bağlı olabileceğini düşündü ve detaylı inceleme yapılmadı. Gerçek ise aylar sonra çekilen MR ve yapılan biyopsi ile ortaya çıktı: Spary, üçüncü evre bağırsak kanseriydi.

  2. ?EGZERSİZ KAYNAKLI SANDILAR? Spary'nin ağrıları, klasik bağırsak kanseri semptomları listesinde yer almadığı için göz ardı edildi. Oysa tümör, bağırsağından kalça bölgesine doğru yayılmıştı. Spary?nin doktorları, hastalığın Crohn hastalığı ile bağlantılı olabileceğinden şüpheleniyor. Bu hastalık, bağırsakta kronik iltihaplanma ve kansere zemin hazırlayan hücresel değişikliklerle seyrediyor. ?Pozitif kalmaya çalışıyoruz,? diyen Spary, ?Bu hastalığın tedavi edilebilir olduğuna inanıyorum. Onu yeneceğim,? ifadelerini kullandı.

    ?EGZERSİZ KAYNAKLI SANDILAR? Spary'nin ağrıları, klasik bağırsak kanseri semptomları listesinde yer almadığı için göz ardı edildi. Oysa tümör, bağırsağından kalça bölgesine doğru yayılmıştı. Spary?nin doktorları, hastalığın Crohn hastalığı ile bağlantılı olabileceğinden şüpheleniyor. Bu hastalık, bağırsakta kronik iltihaplanma ve kansere zemin hazırlayan hücresel değişikliklerle seyrediyor. ?Pozitif kalmaya çalışıyoruz,? diyen Spary, ?Bu hastalığın tedavi edilebilir olduğuna inanıyorum. Onu yeneceğim,? ifadelerini kullandı.

  3. Temmuz 2023'te kemoterapiye hazırlanmak amacıyla bağırsaklarının bir kısmı alınan Spary, iki ay sonra radyoterapi ve kemoterapiye başladı. Ancak tedaviden beklenen yanıt alınamadı. 21 Mayıs?ta ikinci kez ameliyat masasına yatan Spary?nin bağırsaklarının kalan bölümü ve kalçasının bir kısmı alındı. Ardından plastik cerrahlar tarafından pelvik tabanı onarıldı ve kalça bölgesi yeniden yapılandırıldı. ?Yeni bir popom, yeni bir ben var artık,? diyen Spary, hem fiziksel hem de psikolojik olarak yeniden yapılanma sürecine girdiğini söyledi.

    Temmuz 2023'te kemoterapiye hazırlanmak amacıyla bağırsaklarının bir kısmı alınan Spary, iki ay sonra radyoterapi ve kemoterapiye başladı. Ancak tedaviden beklenen yanıt alınamadı. 21 Mayıs?ta ikinci kez ameliyat masasına yatan Spary?nin bağırsaklarının kalan bölümü ve kalçasının bir kısmı alındı. Ardından plastik cerrahlar tarafından pelvik tabanı onarıldı ve kalça bölgesi yeniden yapılandırıldı. ?Yeni bir popom, yeni bir ben var artık,? diyen Spary, hem fiziksel hem de psikolojik olarak yeniden yapılanma sürecine girdiğini söyledi.

  4. Doktorlar ameliyatın başarılı geçtiğini belirtse de, Spary?nin tamamen kanserden arınıp arınmadığı önümüzdeki haftalarda yapılacak taramalarla netleşecek. Fiziksel olarak toparlanmaya başlayan Spary, ilk adımlarını atmayı başardı. Yıl sonuna doğru fizyoterapi desteğiyle maraton antrenmanlarına yeniden başlamayı planlıyor.

    Doktorlar ameliyatın başarılı geçtiğini belirtse de, Spary?nin tamamen kanserden arınıp arınmadığı önümüzdeki haftalarda yapılacak taramalarla netleşecek. Fiziksel olarak toparlanmaya başlayan Spary, ilk adımlarını atmayı başardı. Yıl sonuna doğru fizyoterapi desteğiyle maraton antrenmanlarına yeniden başlamayı planlıyor.

  5. BAĞIRSAK KANSERİNDE ARTIŞ Spary?nin hikâyesi, genç yetişkinler arasında bağırsak kanserinin hızla arttığı bir dönemde kamuoyunun dikkatini çekti. 1990?ların başından 2018?e kadar,İngiltere'de 25-49 yaş grubunda bağırsak kanseri vakalarında %22?lik artış yaşandı. Bu oran, yüksek gelirli ülkeler arasında en hızlı yükselişlerden biri olarak kayda geçti.

    BAĞIRSAK KANSERİNDE ARTIŞ Spary?nin hikâyesi, genç yetişkinler arasında bağırsak kanserinin hızla arttığı bir dönemde kamuoyunun dikkatini çekti. 1990?ların başından 2018?e kadar,İngiltere'de 25-49 yaş grubunda bağırsak kanseri vakalarında %22?lik artış yaşandı. Bu oran, yüksek gelirli ülkeler arasında en hızlı yükselişlerden biri olarak kayda geçti.

  6. Uzmanlar, bu artışın nedenleri üzerinde çalışmaya devam ediyor. Değişen beslenme alışkanlıkları, çevresel toksinler ve yaşam tarzındaki farklılıklar olası etkenler arasında değerlendiriliyor.

    Uzmanlar, bu artışın nedenleri üzerinde çalışmaya devam ediyor. Değişen beslenme alışkanlıkları, çevresel toksinler ve yaşam tarzındaki farklılıklar olası etkenler arasında değerlendiriliyor.

31 Mayıs 2025