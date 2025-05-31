Kalça Ağrısı Sandı, Bağırsak Kanseri Çıktı
Doktorların gözünden kaçan belirti
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Tutkulu bir koşucu olan Spary, geçen yıl Mart ayında sol kalçasında hissettiği ?şiddetli yanma? hissiyle acil servise başvurdu. Ancak doktorlar bu ağrının, kısa süre önce yaşadığı bir paten kazasına bağlı olabileceğini düşündü ve detaylı inceleme yapılmadı. Gerçek ise aylar sonra çekilen MR ve yapılan biyopsi ile ortaya çıktı: Spary, üçüncü evre bağırsak kanseriydi.
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?EGZERSİZ KAYNAKLI SANDILAR? Spary'nin ağrıları, klasik bağırsak kanseri semptomları listesinde yer almadığı için göz ardı edildi. Oysa tümör, bağırsağından kalça bölgesine doğru yayılmıştı. Spary?nin doktorları, hastalığın Crohn hastalığı ile bağlantılı olabileceğinden şüpheleniyor. Bu hastalık, bağırsakta kronik iltihaplanma ve kansere zemin hazırlayan hücresel değişikliklerle seyrediyor. ?Pozitif kalmaya çalışıyoruz,? diyen Spary, ?Bu hastalığın tedavi edilebilir olduğuna inanıyorum. Onu yeneceğim,? ifadelerini kullandı.
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Temmuz 2023'te kemoterapiye hazırlanmak amacıyla bağırsaklarının bir kısmı alınan Spary, iki ay sonra radyoterapi ve kemoterapiye başladı. Ancak tedaviden beklenen yanıt alınamadı. 21 Mayıs?ta ikinci kez ameliyat masasına yatan Spary?nin bağırsaklarının kalan bölümü ve kalçasının bir kısmı alındı. Ardından plastik cerrahlar tarafından pelvik tabanı onarıldı ve kalça bölgesi yeniden yapılandırıldı. ?Yeni bir popom, yeni bir ben var artık,? diyen Spary, hem fiziksel hem de psikolojik olarak yeniden yapılanma sürecine girdiğini söyledi.
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Doktorlar ameliyatın başarılı geçtiğini belirtse de, Spary?nin tamamen kanserden arınıp arınmadığı önümüzdeki haftalarda yapılacak taramalarla netleşecek. Fiziksel olarak toparlanmaya başlayan Spary, ilk adımlarını atmayı başardı. Yıl sonuna doğru fizyoterapi desteğiyle maraton antrenmanlarına yeniden başlamayı planlıyor.
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BAĞIRSAK KANSERİNDE ARTIŞ Spary?nin hikâyesi, genç yetişkinler arasında bağırsak kanserinin hızla arttığı bir dönemde kamuoyunun dikkatini çekti. 1990?ların başından 2018?e kadar,İngiltere'de 25-49 yaş grubunda bağırsak kanseri vakalarında %22?lik artış yaşandı. Bu oran, yüksek gelirli ülkeler arasında en hızlı yükselişlerden biri olarak kayda geçti.
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Uzmanlar, bu artışın nedenleri üzerinde çalışmaya devam ediyor. Değişen beslenme alışkanlıkları, çevresel toksinler ve yaşam tarzındaki farklılıklar olası etkenler arasında değerlendiriliyor.