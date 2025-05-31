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Xiaomi-Tesla Rekabeti Kızışıyor

YU7, Pekin'de görücüye çıktı

  1. Çin merkezli akıllı telefon ve elektronik cihaz üreticisi Xiaomi, dünyanın en zengin insanı Elon Musk?ın Tesla?sı ile de dünyanın en büyük otomotiv piyasasında rekabet ediyor. Şirketin YU7 model aracı, dün başkent Pekin?deki 13 showroomda görücüye çıktı. Araç için siparişlerin temmuz ayında alınmaya başlanacağı bildirildi. Şirketin geçen sene piyasaya sunulan SU7 sedan tipi spor aracı, aralık ayından bu yana aylık bazda Tesla?nın Model 3?ünden daha fazla satıyor.

    Çin merkezli akıllı telefon ve elektronik cihaz üreticisi Xiaomi, dünyanın en zengin insanı Elon Musk?ın Tesla?sı ile de dünyanın en büyük otomotiv piyasasında rekabet ediyor. Şirketin YU7 model aracı, dün başkent Pekin?deki 13 showroomda görücüye çıktı. Araç için siparişlerin temmuz ayında alınmaya başlanacağı bildirildi. Şirketin geçen sene piyasaya sunulan SU7 sedan tipi spor aracı, aralık ayından bu yana aylık bazda Tesla?nın Model 3?ünden daha fazla satıyor.

  2. "TESLA'YA BÜYÜK BİR TEHDİT OLUŞTURABİLİR" Analistler, YU7?nin Tesla?nın en çok satan aracı olan Model Y?ye büyük bir tehdit oluşturabileceğini söylüyor. Milyarder iş insanı Elon Musk, dün yaptığı açıklamada, Tesla'nın Teksas'ta sürücüsüz Model Y araçlarını test ettiğini ve ilk üniteyi haziran ayında teslim etmeyi hedeflediğini söylemişti. Musk, X gönderisinde "Planlanandan bir ay önce" demiş ve testlerde herhangi bir "olay" yaşanmadığını da sözlerine eklemişti.

    "TESLA'YA BÜYÜK BİR TEHDİT OLUŞTURABİLİR" Analistler, YU7?nin Tesla?nın en çok satan aracı olan Model Y?ye büyük bir tehdit oluşturabileceğini söylüyor. Milyarder iş insanı Elon Musk, dün yaptığı açıklamada, Tesla'nın Teksas'ta sürücüsüz Model Y araçlarını test ettiğini ve ilk üniteyi haziran ayında teslim etmeyi hedeflediğini söylemişti. Musk, X gönderisinde "Planlanandan bir ay önce" demiş ve testlerde herhangi bir "olay" yaşanmadığını da sözlerine eklemişti.

  3. SATIŞLAR DÜŞÜŞ EĞİLİMİNDE Öte yandan, Çin?in hayli rekabetçi elektrikli araç piyasasına sonradan giren Xiaomi?nin aldığı yeni elektrikli araç siparişleri son dönemde düşme eğilimine girdi. Çin makamları, mart ayının sonunda otoyolda yaşanan ve can kaybına sebep olan bir kaza hakkında soruşturma başlatmış, SU7?nin sürüş yardım modunun da olayda dahli olduğu belirtilmişti. Xiaomi, müşterilerin ?yanlış reklam? şikayetleri üzerine ?yeterince net olmayan? pazarlaması dolayısıyla özür dilemişti.

    SATIŞLAR DÜŞÜŞ EĞİLİMİNDE Öte yandan, Çin?in hayli rekabetçi elektrikli araç piyasasına sonradan giren Xiaomi?nin aldığı yeni elektrikli araç siparişleri son dönemde düşme eğilimine girdi. Çin makamları, mart ayının sonunda otoyolda yaşanan ve can kaybına sebep olan bir kaza hakkında soruşturma başlatmış, SU7?nin sürüş yardım modunun da olayda dahli olduğu belirtilmişti. Xiaomi, müşterilerin ?yanlış reklam? şikayetleri üzerine ?yeterince net olmayan? pazarlaması dolayısıyla özür dilemişti.

  4. "ÇİNLİ MÜŞTERİLERİ DAHA İYİ ANLIYORLAR" Xiaomi'nin Pekin?deki ana showroom?unu ziyaret eden isimlerden 34 yaşındaki teknoloji çalışanı Liu Jiaxing, aracın tarzını ve rengini beğendiğini, Xiaomi araçlarının firmanın kendi cihazları ve akıllı ev aletlerine bağlanabiliyor olmasını da sevdiğini anlattı. Liu?ya göre, tüm bunlar, Xiaomi?nin Çinli müşterileri daha iyi anladığını gösteriyor.

    "ÇİNLİ MÜŞTERİLERİ DAHA İYİ ANLIYORLAR" Xiaomi'nin Pekin?deki ana showroom?unu ziyaret eden isimlerden 34 yaşındaki teknoloji çalışanı Liu Jiaxing, aracın tarzını ve rengini beğendiğini, Xiaomi araçlarının firmanın kendi cihazları ve akıllı ev aletlerine bağlanabiliyor olmasını da sevdiğini anlattı. Liu?ya göre, tüm bunlar, Xiaomi?nin Çinli müşterileri daha iyi anladığını gösteriyor.

31 Mayıs 2025