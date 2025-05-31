Xiaomi-Tesla Rekabeti Kızışıyor

"TESLA'YA BÜYÜK BİR TEHDİT OLUŞTURABİLİR" Analistler, YU7?nin Tesla?nın en çok satan aracı olan Model Y?ye büyük bir tehdit oluşturabileceğini söylüyor. Milyarder iş insanı Elon Musk, dün yaptığı açıklamada, Tesla'nın Teksas'ta sürücüsüz Model Y araçlarını test ettiğini ve ilk üniteyi haziran ayında teslim etmeyi hedeflediğini söylemişti. Musk, X gönderisinde "Planlanandan bir ay önce" demiş ve testlerde herhangi bir "olay" yaşanmadığını da sözlerine eklemişti.