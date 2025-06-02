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İbrahim Dedenin Uzun Ömür Sırrı

3 kural olmazsa olmazıymış

  1. Akmeşe Mahallesi'nde ikamet eden 96 yaşındaki İbrahim Özkan, sağlıklı yaşam alışkanlıkları, üretkenliği ve çevresiyle kurduğu dengeli ilişkilerle dikkat çekiyor. Gençlik yıllarından bu yana çalışmayı hiç bırakmayan, sigaradan uzak duran ve hayatı boyunca kavgalardan kaçınan 5 çocuk babası Özkan, uzun ömrünü bu yaşam felsefesine borçlu olduğunu söylüyor. İbrahim Özkan, 30 yaşına kadar birçok işte çalıştığını söyleyerek, "30 yaşımdan sonra Akmeşe'deki okulda aşçı olarak çalışmaya başladım. Ardından 60 yaşında emekli oldum. Emekli olduktan sonra hanımım ile bağ, bahçe işleriyle uğraştık. O öldükten sonra bana da kızım bakmaya başladı" dedi.

    Akmeşe Mahallesi'nde ikamet eden 96 yaşındaki İbrahim Özkan, sağlıklı yaşam alışkanlıkları, üretkenliği ve çevresiyle kurduğu dengeli ilişkilerle dikkat çekiyor. Gençlik yıllarından bu yana çalışmayı hiç bırakmayan, sigaradan uzak duran ve hayatı boyunca kavgalardan kaçınan 5 çocuk babası Özkan, uzun ömrünü bu yaşam felsefesine borçlu olduğunu söylüyor. İbrahim Özkan, 30 yaşına kadar birçok işte çalıştığını söyleyerek, "30 yaşımdan sonra Akmeşe'deki okulda aşçı olarak çalışmaya başladım. Ardından 60 yaşında emekli oldum. Emekli olduktan sonra hanımım ile bağ, bahçe işleriyle uğraştık. O öldükten sonra bana da kızım bakmaya başladı" dedi.

  2. "HİÇ SİGARA İÇMEDİM" Hayatında hiç sigara içmediğini ifade eden Özkan, "Çalışmakla sağlığımı korudum, yatsaydım koruyamazdım. Çalışan adam sağlam olur. Çalışırken gündüzleri uyku bilmezdim. Akşam yatar uyurdum, sabah 06.00'da kalkar işe giderdim. Akşam da yatsı namazını kıldıktan sonra yatardım. Vaktimi böyle, çalışmayla geçirdim" diye konuştu.

    "HİÇ SİGARA İÇMEDİM" Hayatında hiç sigara içmediğini ifade eden Özkan, "Çalışmakla sağlığımı korudum, yatsaydım koruyamazdım. Çalışan adam sağlam olur. Çalışırken gündüzleri uyku bilmezdim. Akşam yatar uyurdum, sabah 06.00'da kalkar işe giderdim. Akşam da yatsı namazını kıldıktan sonra yatardım. Vaktimi böyle, çalışmayla geçirdim" diye konuştu.

  3. "ÇALIŞTIKÇA KENDİMİ DİNÇ HİSSETTİM" İbrahim Özkan, özellikle gençlere de çalışmalarını tavsiye ederek, "Gençlerin de çalışmaları lazım. Çalışmazlarsa vücut sağlıklı olmaz, tembelleşir ve daha çok hasta olur. Bana doktor da, 'Çalışan adam hap yutmaz' demişti. Bende hep çalıştım. Zaten iş yapmaya da çok meraklıydım. Yatmayı sevmezdim, çalıştıkça kendimi dinç hissederdim" şeklinde konuştu.

    "ÇALIŞTIKÇA KENDİMİ DİNÇ HİSSETTİM" İbrahim Özkan, özellikle gençlere de çalışmalarını tavsiye ederek, "Gençlerin de çalışmaları lazım. Çalışmazlarsa vücut sağlıklı olmaz, tembelleşir ve daha çok hasta olur. Bana doktor da, 'Çalışan adam hap yutmaz' demişti. Bende hep çalıştım. Zaten iş yapmaya da çok meraklıydım. Yatmayı sevmezdim, çalıştıkça kendimi dinç hissederdim" şeklinde konuştu.

  4. "O GİTTİ BEN KALDIM" Eşi Sabriye'nin 2014 yılında, 80 yaşındayken kalp rahatsızlığı nedeniyle vefat ettiğini anlatan Özkan, ona duyduğu sevgiyi şöyle dile getirdi: "Eşimi hiç unutmadım. Hatta bazen rüyada görüyorum. Unutamıyoruz, kimse unutulmuyor. Ben yine de görüyorum onu. Onunla çok iyi geçinirdik, hiç kavgamız olmadı. Ben zaten kavga etmezdim. Ona da hiç iş yaptırmazdım. 'Sen otur,

    "O GİTTİ BEN KALDIM" Eşi Sabriye'nin 2014 yılında, 80 yaşındayken kalp rahatsızlığı nedeniyle vefat ettiğini anlatan Özkan, ona duyduğu sevgiyi şöyle dile getirdi: "Eşimi hiç unutmadım. Hatta bazen rüyada görüyorum. Unutamıyoruz, kimse unutulmuyor. Ben yine de görüyorum onu. Onunla çok iyi geçinirdik, hiç kavgamız olmadı. Ben zaten kavga etmezdim. Ona da hiç iş yaptırmazdım. 'Sen otur,

  5. İbrahim Özkan, hayatı boyunca hiç kimseyle kavga etmediğini de vurgulayarak, "Herkes iyi geçinsin. Bu dünya gelip geçici, insanlara birbirlerine iyi davranmalarını tavsiye ederim. Ben bu yaşa geldim, hiçbir komşuyla kavga etmedim. Bu dünya kimseye kalmayacak. Gençlerin de anne ve babalarını dinlemeleri lazım. Ben askere gidene kadar babamı dinledim. Ne dediyse yaptım. Gençlere de bunu tavsiye ediyorum" dedi.

    İbrahim Özkan, hayatı boyunca hiç kimseyle kavga etmediğini de vurgulayarak, "Herkes iyi geçinsin. Bu dünya gelip geçici, insanlara birbirlerine iyi davranmalarını tavsiye ederim. Ben bu yaşa geldim, hiçbir komşuyla kavga etmedim. Bu dünya kimseye kalmayacak. Gençlerin de anne ve babalarını dinlemeleri lazım. Ben askere gidene kadar babamı dinledim. Ne dediyse yaptım. Gençlere de bunu tavsiye ediyorum" dedi.

2 Haziran 2025