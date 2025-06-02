İbrahim Dedenin Uzun Ömür Sırrı

"O GİTTİ BEN KALDIM" Eşi Sabriye'nin 2014 yılında, 80 yaşındayken kalp rahatsızlığı nedeniyle vefat ettiğini anlatan Özkan, ona duyduğu sevgiyi şöyle dile getirdi: "Eşimi hiç unutmadım. Hatta bazen rüyada görüyorum. Unutamıyoruz, kimse unutulmuyor. Ben yine de görüyorum onu. Onunla çok iyi geçinirdik, hiç kavgamız olmadı. Ben zaten kavga etmezdim. Ona da hiç iş yaptırmazdım. 'Sen otur,