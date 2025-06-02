Tek Kullanımlık Elektronik Sigaralar Artık Yasak
İngiltere?de hükümet düğmeye bastı:
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İngiltere genelinde bugünden itibaren tek kullanımlık elektronik sigara yasağı yürürlüğe kondu. Bu durum, mağazalar ve süpermarketlerin artık bu ürünleri stoklayamayacağı ve satamayacağı anlamına geliyor. Ancak, şarj edilebilen veya yeniden doldurulabilen cihazların satışı devam edecek. Tek kullanımlık elektronik sigaralar, gençler arasında elektronik sigara kullanımındaki artışın başlıca nedenlerinden biri olarak gösteriliyor. Bu ürünler ayrıca çevre kirliliğine de yol açıyor. Her hafta beş milyon elektronik sigaranın çöpe atıldığı bildiriliyor
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İHLİLİ TEKRARLAYANLARA HAPİS CEZASI GÜNDEMDE Yetkililer, yasağın önemli bir etki yaratmasını bekliyor; ancak sağlık uzmanları, gençler arasında elektronik sigara kullanımını engellemek için daha fazla düzenleme gerektiğini görüşünde. İngiltere ve Galler'de bu yasağı ihlal eden perakendeciler ilk seferde 200 sterlin para cezasına çarptırılacak. İhlali tekrarlayanlar için ise para cezası sınırsız olabileceği gibi hapis cezası da gündeme gelecek.
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Yasak, ilk olarak önceki hükümet tarafından İngiltere ve Galler için duyurulmuştu, ancak genel seçimlerden önce yürürlüğe sokulmamıştı. Yasağı, yeni hükümette İşçi Partisi hayata geçirdi. İskoçya ve Kuzey İrlanda da, İngiltere ve Galler?le eş zamanlı olacak şekilde kendi yasaklarını uygulamaya koydu.
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UZUN VADELİ ETKİLERİ BİLİNMİYOR Elektronik sigara kullanımı son on yılda hızla arttı; şu anda İngilterelilerin yüzde 9?u e-sigara satın alıp kullanıyor. Son veriler ise, elektronik sigara kullanıcılarının yaklaşık dörtte birinin tek kullanımlık versiyonları tercih ettiğini gösteriyor. 18 yaş altına elektronik sigara satışı yasal olarak yasak olsa da, genellikle daha küçük ve renkli ambalajlarda satılan tek kullanımlık ürünler, gençler arasında e-sigara kullanımındaki artışta önemli bir etken olarak görülüyor.
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Şu anda 18-24 yaş aralığındaki her yedi kişiden biri daha önce hiç sigara içmemiş olmasına rağmen elektronik sigara kullanıyor. Ulusal Sağlık Hizmeti?ne (NHS) göre, elektronik sigara kullanımı sigara içmekten daha az zararlı olsa da, uzun vadeli riskleri henüz tam olarak bilinmiyor.