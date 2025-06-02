Tek Kullanımlık Elektronik Sigaralar Artık Yasak

İngiltere genelinde bugünden itibaren tek kullanımlık elektronik sigara yasağı yürürlüğe kondu. Bu durum, mağazalar ve süpermarketlerin artık bu ürünleri stoklayamayacağı ve satamayacağı anlamına geliyor. Ancak, şarj edilebilen veya yeniden doldurulabilen cihazların satışı devam edecek. Tek kullanımlık elektronik sigaralar, gençler arasında elektronik sigara kullanımındaki artışın başlıca nedenlerinden biri olarak gösteriliyor. Bu ürünler ayrıca çevre kirliliğine de yol açıyor. Her hafta beş milyon elektronik sigaranın çöpe atıldığı bildiriliyor