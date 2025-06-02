10 Bin Adım Yerine Japon Yürüyüş Tekniği!

JAPON YÜRÜYÜŞ TEKNİĞİ NASIL UYGULANIYOR? Bu tekniğin temeli, hızlı ve yavaş yürüyüş arasında geçişler yapmaya dayanıyor. 30 dakikalık antrenman beş döngüden oluşuyor: 3 dakika tempolu yürüyüş 3 dakika rahat yürüyüş Toplamda 30 dakika süren bu döngü, kasları hem çalıştırıyor hem de dinlendiriyor. Bu şekilde vücut kısa sürede yüksek verim alıyor. Yani önemli olan ne kadar adım attığınız değil, nasıl yürüdüğünüz